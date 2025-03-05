https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sigara-zammi-5-mart-2025--sigaraya-8-tl-zam-liste-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar--1094201257.html
Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?
Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına 8 TL zam geldi! JTİ sigara grubuna zam yapıldığı duyuruldu. Yeni zam sonrası en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara 77 TL oldu. İşte 5 Mart 2025 güncel sigara fiyatları
2025-03-05T09:19+0300
2025-03-05T09:19+0300
2025-03-05T09:20+0300
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sigara fiyatları 2025
sigara fiyatları
sigara zammı
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Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ediyor. Sigara zammı sosya medyadan duyurulurken zamlı sigara fiyatları sorgulanıyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi.Sigaraya ne kadar zam geldi?5 Mart 2025 itibarıyla JTİ sigara grubuna 8 TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL" ifadelerini kullanarak zam kararını duyurdu.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 8-9 TL arası zam geldiğini belirtti.En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatlarıGelen zam sonrası sigara fiyatları yeniden belirlendi. Güncellenen listeye göre:Bu artışla birlikte tütün ürünü kullanıcıları en güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara fiyatlarına gelen artışlar, takip edilirken diğer sigara gruplarının da fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sigaraya-yeni-zam-geliyor-sigara-fiyatlari-ne-zaman-ve-ne-kadar-artacak-erol-dundar-duyurdu-1093957011.html
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sigara, jti, sigara fiyatları 2025, sigara fiyatları, sigara zammı
Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?
09:19 05.03.2025 (güncellendi: 09:20 05.03.2025)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu. Son artışla birlikte sigara fiyatları yeniden güncellendi. Zamlı sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Peki, en ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu? Hangi sigara grubuna zam geldi?
Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ediyor. Sigara zammı sosya medyadan duyurulurken zamlı sigara fiyatları sorgulanıyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi.
Sigaraya ne kadar zam geldi?
5 Mart 2025 itibarıyla JTİ sigara grubuna 8 TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL" ifadelerini kullanarak zam kararını duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 8-9 TL arası zam geldiğini belirtti.
En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları
Gelen zam sonrası sigara fiyatları yeniden belirlendi. Güncellenen listeye göre:
JTİ grubunun en pahalı sigarası
: 91 TL
JTİ grubunun en ucuz sigarası
: 77 TL
Bu artışla birlikte tütün ürünü kullanıcıları en güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara fiyatlarına gelen artışlar, takip edilirken diğer sigara gruplarının da fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.