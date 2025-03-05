Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olay neydi? Sanatçı Filiz Otyam anlatıyor
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'de transfer hareketliliği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sigara-zammi-5-mart-2025--sigaraya-8-tl-zam-liste-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar--1094201257.html
Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?
Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına 8 TL zam geldi! JTİ sigara grubuna zam yapıldığı duyuruldu. Yeni zam sonrası en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara 77 TL oldu. İşte 5 Mart 2025 güncel sigara fiyatları
2025-03-05T09:19+0300
2025-03-05T09:20+0300
ekonomi̇
sigara
jti
sigara fiyatları 2025
sigara fiyatları
sigara zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bea6219943b3c99cd59af9b32b66e229.jpg
Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ediyor. Sigara zammı sosya medyadan duyurulurken zamlı sigara fiyatları sorgulanıyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi.Sigaraya ne kadar zam geldi?5 Mart 2025 itibarıyla JTİ sigara grubuna 8 TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL" ifadelerini kullanarak zam kararını duyurdu.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 8-9 TL arası zam geldiğini belirtti.En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatlarıGelen zam sonrası sigara fiyatları yeniden belirlendi. Güncellenen listeye göre:Bu artışla birlikte tütün ürünü kullanıcıları en güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara fiyatlarına gelen artışlar, takip edilirken diğer sigara gruplarının da fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sigaraya-yeni-zam-geliyor-sigara-fiyatlari-ne-zaman-ve-ne-kadar-artacak-erol-dundar-duyurdu-1093957011.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_13474eb18de08f7cc17fdfb027734936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sigara, jti, sigara fiyatları 2025, sigara fiyatları, sigara zammı
sigara, jti, sigara fiyatları 2025, sigara fiyatları, sigara zammı

Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?

09:19 05.03.2025 (güncellendi: 09:20 05.03.2025)
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu. Son artışla birlikte sigara fiyatları yeniden güncellendi. Zamlı sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Peki, en ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu? Hangi sigara grubuna zam geldi?
Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ediyor. Sigara zammı sosya medyadan duyurulurken zamlı sigara fiyatları sorgulanıyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi.

Sigaraya ne kadar zam geldi?

5 Mart 2025 itibarıyla JTİ sigara grubuna 8 TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL" ifadelerini kullanarak zam kararını duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 8-9 TL arası zam geldiğini belirtti.

En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları

Gelen zam sonrası sigara fiyatları yeniden belirlendi. Güncellenen listeye göre:
JTİ grubunun en pahalı sigarası: 91 TL
JTİ grubunun en ucuz sigarası: 77 TL
Bu artışla birlikte tütün ürünü kullanıcıları en güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara fiyatlarına gelen artışlar, takip edilirken diğer sigara gruplarının da fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
EKONOMİ
Sigaraya yeni zam geliyor: Sigara fiyatları ne zaman ve ne kadar artacak? Erol Dündar duyurdu
25 Şubat, 09:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала