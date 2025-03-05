https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sigara-zammi-5-mart-2025--sigaraya-8-tl-zam-liste-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar--1094201257.html

Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?

Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına 8 TL zam geldi! JTİ sigara grubuna zam yapıldığı duyuruldu. Yeni zam sonrası en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara 77 TL oldu. İşte 5 Mart 2025 güncel sigara fiyatları

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sigara fiyatları 2025

sigara fiyatları

sigara zammı

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Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ediyor. Sigara zammı sosya medyadan duyurulurken zamlı sigara fiyatları sorgulanıyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi.Sigaraya ne kadar zam geldi?5 Mart 2025 itibarıyla JTİ sigara grubuna 8 TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL" ifadelerini kullanarak zam kararını duyurdu.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 8-9 TL arası zam geldiğini belirtti.En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatlarıGelen zam sonrası sigara fiyatları yeniden belirlendi. Güncellenen listeye göre:Bu artışla birlikte tütün ürünü kullanıcıları en güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara fiyatlarına gelen artışlar, takip edilirken diğer sigara gruplarının da fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sigaraya-yeni-zam-geliyor-sigara-fiyatlari-ne-zaman-ve-ne-kadar-artacak-erol-dundar-duyurdu-1093957011.html

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