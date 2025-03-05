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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/afaddan-ece-gureli-arama-calismalariyla-ilgili-aciklama-1-2-gunumuzu-daha-alacak-1094227680.html
AFAD'dan Ece Gürel'i arama çalışmalarıyla ilgili açıklama: '1-2 günümüzü daha alacak'
AFAD'dan Ece Gürel'i arama çalışmalarıyla ilgili açıklama: '1-2 günümüzü daha alacak'
Sputnik Türkiye
Kayıp mimar Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda 3 gündür süren arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan AFAD İstanbul Müdürü Haluk Özener henüz bir gelişme... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T21:00+0300
2025-03-05T21:01+0300
ece gürel
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İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'ndaki çalışmalara polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyor. Aynı zamanda Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği 'Üzüm' de çalışmalara eşlik ediyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. 'Şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı'Çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener "Bu çalışmada toplam içinde bulunduğumuz alan 54,4 kilometrekare. Bu alanın 34,4 kilometrekaresi halihazırda taranmış vaziyette. 54,4 kilometrekarenin tamamına ulaşacağız. Bu belki 1-2 günümüzü daha alacak ama henüz şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı" dedi.Özener, arama çalışmalarının Ece Gürel'in kaybolduğu yerden başladığını, özel eşyalarının bulunduğu alanlarda devam ettiğini aktardı.Bu çalışmaları sonlandırmayacaklarını söyleyen Haluk Özener, "Üçüncü günü bitirdik, hala devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.Özener, bir soru üzerine kaybolan Gürel'in fotoğraf çektiği ve eşyaların bulunduğu yer arasında mesafenin kuş uçuşu yaklaşık 800 metre olabileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kayip-ece-gurelin-son-goruntuleri-ortaya-cikti--belgrad-ormaninda-hirkasi-da-bulundu-1094205160.html
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i̇stanbul'da kaybolan peyzaj mimarı ece gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları belgrad ormanı’nda bulundu. son mesajlarında "kayboldum" yazdığı ortaya çıktı. peki, ece gürel olayı nedir? ece gürel kimdir?
i̇stanbul'da kaybolan peyzaj mimarı ece gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları belgrad ormanı’nda bulundu. son mesajlarında "kayboldum" yazdığı ortaya çıktı. peki, ece gürel olayı nedir? ece gürel kimdir?

AFAD'dan Ece Gürel'i arama çalışmalarıyla ilgili açıklama: '1-2 günümüzü daha alacak'

21:00 05.03.2025 (güncellendi: 21:01 05.03.2025)
© AA Ece Gürel arama
 Ece Gürel arama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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Kayıp mimar Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda 3 gündür süren arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan AFAD İstanbul Müdürü Haluk Özener henüz bir gelişme sağlanamadığını ve 54.4 kilometrenin tamamını aramalarının 1-2 gün daha sürebileceğini bildirdi. Özener, arama çalışmalarını sonlandırmayacaklarını da belirtti.
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.
Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'ndaki çalışmalara polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyor. Aynı zamanda Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği 'Üzüm' de çalışmalara eşlik ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

'Şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı'

Çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener "Bu çalışmada toplam içinde bulunduğumuz alan 54,4 kilometrekare. Bu alanın 34,4 kilometrekaresi halihazırda taranmış vaziyette. 54,4 kilometrekarenin tamamına ulaşacağız. Bu belki 1-2 günümüzü daha alacak ama henüz şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı" dedi.
Özener, arama çalışmalarının Ece Gürel'in kaybolduğu yerden başladığını, özel eşyalarının bulunduğu alanlarda devam ettiğini aktardı.
Bu çalışmaları sonlandırmayacaklarını söyleyen Haluk Özener, "Üçüncü günü bitirdik, hala devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Özener, bir soru üzerine kaybolan Gürel'in fotoğraf çektiği ve eşyaların bulunduğu yer arasında mesafenin kuş uçuşu yaklaşık 800 metre olabileceğini kaydetti.
Ece Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
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Kayıp Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı: Belgrad Ormanı'nda hırkası da bulundu
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