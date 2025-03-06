https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/rusya-devlet-baskani-putin-bazi-insanlar-napolyonun-isgal-gunlerinin-nasil-bittigini-unuttular-1094264373.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Bazı insanlar Napolyon'un işgal günlerinin nasıl bittiğini unuttular

Rusya Devlet Başkanı Putin: Bazı insanlar Napolyon'un işgal günlerinin nasıl bittiğini unuttular

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, dünyada Napolyon'un işgal zamanlarına dönmek isteyen insanlar olduğunu belirterek insanların bu tarihi hadisenin nasıl sona... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T19:34+0300

2025-03-06T19:34+0300

2025-03-06T20:18+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatan Savunucuları Vakfı çalışanları ve aileleri yaptığı toplantıda “Hala Napolyon zamanına dönmek isteyen insanlar var, nasıl sona erdiğini unutuyorlar” dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 5 Mart'ta yaptığı açıklamada Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldiğini ve bu nedenle tüm AB'yi korumak için Fransa'nın nükleer silahlarının kullanılmasının tartışılması çağrısında bulunarak ABD'nin Ukrayna ve Washington'un NATO'daki liderlik rolü konusundaki tutumunu değiştirdiğini belirtmişti. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron'un Rusya ile ilgili açıklamasını son derece çatışmacı olarak nitelendirmiş ve Macron'un açıklamalarının pek çok yanlış içerdiğini dile getirerek, "Özellikle de NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırına doğru 'yedi mil ilerlediği' ve Moskova'nın bu konudaki meşru endişeleri hakkında hiçbir şey söylemiyor" demişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajda Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun hiçbir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.'Bizim olanı vermeyeceğiz'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'da istikrarlı bir kalkınma ve sükunet sağlayacak bir barışa ihtiyacı olduğunu söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya Ukrayna'daki durum konusunda kimseye taviz vermeyecek'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki durumda kimseye taviz vermeyeceğini söyledi.Anavatan Savunucuları Vakfı çalışanları ve aileleri ile yaptığı görüşmede bir vatandaşın Ukrayna'daki çatışmada barışa ulaşmak için sonuna kadar gidilmesini ve kimseye taviz verilmemesini istediğini söylemesi üzerine Rus lider Putin, “Bunu yapmayacağız, kendimiz için bize uyacak ve ülkemiz için uzun bir tarihsel perspektifte sükunet sağlayacak bir barışı seçmeliyiz” cümlesini kaydetti.'Rusya'nın düşmanlarının hataları, Rus insanının karakterinin hafife alınmasına dayanıyordu'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın düşmanlarının hatalarının her zaman Rus insanının karakterinin küçümsenmesine dayandığını söyledi.Putin, Anavatan Savunucuları Vakfı çalışanları ve aileleriyle yaptığı görüşmede, “Aslında düşmanlarımızın, muhaliflerimizin tüm hataları bununla başladı: Rus insanının karakterini ve genel olarak tüm Rus kültürünün temsilcilerini küçümsemekle” dedi.'Tanrı tarafından verilen bir görev'Rusya Devlet Başkanı Putin, Anavatan Savunucuları Vakfı çalışanları ve aileleriyle bir araya geldiği toplantıda, anavatan savunmasını katılımcılarına yardım etmeyi “Tanrı tarafından verilen bir görev” olarak nitelendirdi.Vakıf çalışanlarından biri toplantıda yaptığı işin Tanrı vergisi bir görev olduğunu belirtmesi üzerine Putin, "Tam da cümleyi zikrettiniz. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir görev” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/rus-disislerinden-macronun-aciklamalarina-yanit-nukleer-santaj-notalari-acikca-duyuluyor-1094263084.html

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rusya, vladimir putin, fransa, ukrayna, abd, tucker carlson, napolyon bonapart