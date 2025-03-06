https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/piyasalar-tetikte-mevduatta-parasi-olan-veya-kredi-cekecekler-dikkat-merkez-bankasinin-faiz-1094236369.html

Piyasalar tetikte, mevduatta parası olan veya kredi çekecekler dikkat: Merkez Bankası’nın faiz kararında beklentiler ne?

Piyasalar tetikte, mevduatta parası olan veya kredi çekecekler dikkat: Merkez Bankası’nın faiz kararında beklentiler ne?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Piyasalar, özellikle 250 baz puanlık bir indirim beklentisine odaklanmış durumda. Faiz... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T08:53+0300

2025-03-06T08:53+0300

2025-03-06T08:55+0300

merkez bankası

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ekonomi̇

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Merkez Bankası, ocak ayındaki toplantısında faizleri 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5’ten yüzde 45’e çekmişti. Bugün yapılacak toplantıda ise yeni bir faiz indirimi ihtimali masada.Özellikle şubat ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde 39.05’e gerilemesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi için bir alan yarattı. Piyasada, 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi hakim.Miliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, enflasyon rakamlarının beklentilerin altında geldiğini belirterek, "Merkez Bankası enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak ilerleyen süreçte de faiz indirimlerine devam edebilir. Ancak beklenen düşüş gerçekleşmezse faiz indirimi ötelenecektir" dedi.Faiz i̇nerse kredi faizleri düşer mi?Faiz indirimi sonrası en çok merak edilen konuların başında kredi faizlerinde bir gevşeme olup olmayacağı geliyor.Hikmet Baydar, kredi faizlerindeki düşüşün Merkez Bankası faiz indirimine doğrudan paralel olmayacağını vurguladı. "Kredilerde düşüş gecikmeli olarak gerçekleşebilir. Çünkü bankalar, mevduat birikimini yeterince sağlayamazsa kredi kullandırmada sıkıntı çekiyor" dedi.Özellikle döviz cinsi mevduatların artmasıyla döviz kredilerinin daha kolay kullanılabilir hale geldiğini belirten Baydar, "Bankalar mevduat maliyetlerini düşürebilirse, kredi faizlerinde gecikmeli de olsa bir gerileme görebiliriz" şeklinde konuştu.Mevduat faizleri geri çekilir mi?Mevduat sahipleri için faizlerin ne yönde hareket edeceği büyük önem taşıyor. Bankalar, kısa vadede yüksek faiz teklif etmeye devam ederken, faiz indirimi süreciyle birlikte mevduat faizlerinin de aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.Baydar, "Bankaların faizleri aşağı çekebilmesi için mevduata para girişinin olması gerekiyor. Merkez Bankası piyasayı likit bırakırsa mevduat faizlerinde düşüş görebiliriz. Yüzde 48 seviyesinde olan mevduat faizleri, kademeli olarak aşağıya çekilebilir" dedi.Faiz i̇ndirimi doları nasıl etkileyecek?Faiz indiriminin dolar/TL üzerindeki etkisi de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Uzmanlar, faiz indirimi sürecinin 'carry trade' yatırımcılarını etkilemeyeceğini, bu nedenle döviz piyasasında agresif bir yükseliş beklenmediğini ifade ediyor.Baydar, "Önümüzdeki süreçte faiz indirimleri devam edeceği için yabancı yatırımcılar TL pozisyonlarını koruyabilir. Dövizde hafif bir yukarı yönlü hareket olabilir ancak agresif bir artış beklemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Borsa faiz kararından nasıl etkilenecek?Borsa İstanbul, faiz indirimlerinden en çok etkilenen piyasalardan biri. Faizlerin düşmesi, alternatif getiri imkanlarını azalttığı için yatırımcıları borsaya yöneltebilir.Baydar, "Borsada yabancı yatırımcılar hala kararsız. Trump yönetimindeki politik belirsizlik, küresel anlamda yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Ancak faizlerin düşmesiyle kredili işlemlerin artması, borsada yeni alımları destekleyebilir" dedi.Ayrıca teknik analizlere göre, Borsa İstanbul’un 10.000 puan seviyesini test edebileceği belirtiliyor. Baydar, "Önümüzdeki günlerde birkaç günlük baskılanma olabilir ancak orta vadede yükseliş sinyalleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/akaryakita-yeni-indirim-geliyor-benzin-fiyatlarinda-degisiklik-icin-tarih-verildi-1094204083.html

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