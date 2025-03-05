https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/akaryakita-yeni-indirim-geliyor-benzin-fiyatlarinda-degisiklik-icin-tarih-verildi-1094204083.html
Akaryakıta yeni indirim geliyor: Benzin fiyatlarında değişiklik için tarih verildi
Akaryakıta yeni indirim geliyor: Benzin fiyatlarında değişiklik için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Benzine 1,30 TL indirim geliyor! Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Cuma gününden itibaren akaryakıt fiyatları güncellenecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları için detaylar burada
2025-03-05T10:24+0300
2025-03-05T10:24+0300
2025-03-05T10:24+0300
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte indirim olarak pompaya yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,27 düşerek 70,85 dolara, ham petrol ise 68 dolara kadar geriledi.Bu gelişmeyle birlikte, benzinin litre fiyatında Cuma gününden itibaren 1 lira 30 kuruşluk indirim bekleniyor.Brent Petrol Düşüyor, Akaryakıta İndirim GeliyorPetrol fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ticaret tarifelerine ilişkin gelişmeler nedeniyle gerilemeye devam ediyor. Son düşüşle birlikte benzin fiyatları da yeniden şekillendi.Daha önce benzine 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. Yeni indirimle birlikte fiyatlar daha da aşağı çekilmiş olacak.5 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen akaryakıt fiyatları:İstanbul Avrupa YakasıBenzin: 45.39 TLMotorin: 46.65 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 45.24 TLMotorin: 46,54 TLAnkaraBenzin: 45.94 TLMotorin: 47.36 TLİzmirBenzin: 46.31 TLMotorin: 47.36 TL
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Akaryakıta yeni indirim geliyor: Benzin fiyatlarında değişiklik için tarih verildi
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim geliyor. İndirim, Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Güncellenen fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de farklılık gösteriyor. İşte 5 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte indirim olarak pompaya yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,27 düşerek 70,85 dolara, ham petrol ise 68 dolara kadar geriledi.
Bu gelişmeyle birlikte, benzinin litre fiyatında Cuma gününden itibaren 1 lira 30 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent Petrol Düşüyor, Akaryakıta İndirim Geliyor
Petrol fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ticaret tarifelerine ilişkin gelişmeler nedeniyle gerilemeye devam ediyor. Son düşüşle birlikte benzin fiyatları da yeniden şekillendi.
Daha önce benzine 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. Yeni indirimle birlikte fiyatlar daha da aşağı çekilmiş olacak.
5 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen akaryakıt fiyatları:
Benzin: 45.39 TL
Motorin: 46.65 TL
Benzin: 45.24 TL
Motorin: 46,54 TL
Benzin: 45.94 TL
Motorin: 47.36 TL
Benzin: 46.31 TL
Motorin: 47.36 TL