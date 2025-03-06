https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/petrol-fiyatlari-cakiliyor-akaryakita-dev-indirim-geliyor-bu-gece-yarisindan-sonra-fiyatlar-dibi-1094237100.html

Petrol fiyatları çakılıyor, akaryakıta dev indirim geliyor: Bu gece yarısından sonra fiyatlar dibi görecek

Petrol fiyatları çakılıyor, akaryakıta dev indirim geliyor: Bu gece yarısından sonra fiyatlar dibi görecek

Sputnik Türkiye

Benzine büyük indirim! Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 2,06 TL daha düşecek. Motorin için de büyük indirim beklentisi var. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel benzin ve motorin fiyatları kaç TL oldu?

2025-03-06T09:11+0300

2025-03-06T09:11+0300

2025-03-06T09:11+0300

anadolu yakası

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Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı ve 70 doların altına inerek son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,15 TL’lik indirim uygulanmıştı. Ancak sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren yeni bir indirim dalgasının daha geleceğini ve benzinin litre fiyatının 2,06 TL daha düşeceğini açıkladı.Motorin i̇çin de büyük i̇ndirim bekleniyorBenzinde yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından gözler motorine çevrildi. Petrol piyasalarındaki gelişmelerin motorin fiyatlarına da yansıması beklenirken, önümüzdeki hafta motorinde önemli bir indirim yapılabileceği belirtiliyor.Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesinin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Petrol fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki indirimlerin sürebileceği ifade ediliyor.6 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıİşte güncellenmiş akaryakıt fiyatları:📌 Benzin Fiyatları✅ İstanbul (Anadolu Yakası): 45,24 TL/L✅ İstanbul (Avrupa Yakası): 45,39 TL/L✅ İzmir: 46,31 TL/L✅ Ankara: 45,94 TL/L📌 Motorin Fiyatları✅ İstanbul (Anadolu Yakası): 46,54 TL/L✅ İstanbul (Avrupa Yakası): 46,65 TL/L✅ İzmir: 47,73 TL/L✅ Ankara: 47,37 TL/LAkaryakıt fiyatlarında i̇ndirim sürecek mi?Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak ilerleyen günlerde yeni indirimlerin de gelebileceğini belirtiyor. Özellikle motorin fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüş gösterebileceği öngörülüyor.

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