https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/petrol-fiyatlari-cakiliyor-akaryakita-dev-indirim-geliyor-bu-gece-yarisindan-sonra-fiyatlar-dibi-1094237100.html
Petrol fiyatları çakılıyor, akaryakıta dev indirim geliyor: Bu gece yarısından sonra fiyatlar dibi görecek
Petrol fiyatları çakılıyor, akaryakıta dev indirim geliyor: Bu gece yarısından sonra fiyatlar dibi görecek
Sputnik Türkiye
Benzine büyük indirim! Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 2,06 TL daha düşecek. Motorin için de büyük indirim beklentisi var. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel benzin ve motorin fiyatları kaç TL oldu?
2025-03-06T09:11+0300
2025-03-06T09:11+0300
2025-03-06T09:11+0300
anadolu yakası
i̇stanbul
avrupa yakası
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
i̇ndirim
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Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı ve 70 doların altına inerek son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,15 TL’lik indirim uygulanmıştı. Ancak sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren yeni bir indirim dalgasının daha geleceğini ve benzinin litre fiyatının 2,06 TL daha düşeceğini açıkladı.Motorin i̇çin de büyük i̇ndirim bekleniyorBenzinde yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından gözler motorine çevrildi. Petrol piyasalarındaki gelişmelerin motorin fiyatlarına da yansıması beklenirken, önümüzdeki hafta motorinde önemli bir indirim yapılabileceği belirtiliyor.Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesinin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Petrol fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki indirimlerin sürebileceği ifade ediliyor.6 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıİşte güncellenmiş akaryakıt fiyatları:📌 Benzin Fiyatları✅ İstanbul (Anadolu Yakası): 45,24 TL/L✅ İstanbul (Avrupa Yakası): 45,39 TL/L✅ İzmir: 46,31 TL/L✅ Ankara: 45,94 TL/L📌 Motorin Fiyatları✅ İstanbul (Anadolu Yakası): 46,54 TL/L✅ İstanbul (Avrupa Yakası): 46,65 TL/L✅ İzmir: 47,73 TL/L✅ Ankara: 47,37 TL/LAkaryakıt fiyatlarında i̇ndirim sürecek mi?Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak ilerleyen günlerde yeni indirimlerin de gelebileceğini belirtiyor. Özellikle motorin fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüş gösterebileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/piyasalar-tetikte-mevduatta-parasi-olan-veya-kredi-cekecekler-dikkat-merkez-bankasinin-faiz-1094236369.html
anadolu yakası
i̇stanbul
avrupa yakası
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benzin indirimi, akaryakıt fiyatları, motorin indirimi, benzine ne kadar indirim geldi, güncel benzin fiyatları, motorin fiyatları düştü mü, akaryakıt fiyatlarında son durum, benzine indirim var mı, 6 mart 2025 akaryakıt fiyatları, benzin ne kadar oldu, motorin kaç lira, petrol fiyatları düştü mü, benzine zam gelecek mi, motorine zam var mı, benzin fiyatları güncellendi mi, akaryakıtta indirim var mı, benzin fiyatları son durum, motorin ne kadar oldu, benzin 2 tl ucuzladı mı, akaryakıt fiyatları ne olacak, dizel araç sahipleri dikkat
Petrol fiyatları çakılıyor, akaryakıta dev indirim geliyor: Bu gece yarısından sonra fiyatlar dibi görecek
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Salı günü benzine yapılan 1,15 TL’lik indirimin ardından, sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 2,06 TL’lik yeni bir indirim uygulanacağını duyurdu. Öte yandan, motorin fiyatlarında da önümüzdeki hafta önemli bir düşüş bekleniyor.
Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı ve 70 doların altına inerek son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.
Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,15 TL’lik indirim uygulanmıştı. Ancak sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren yeni bir indirim dalgasının daha geleceğini ve benzinin litre fiyatının 2,06 TL daha düşeceğini açıkladı.
Motorin i̇çin de büyük i̇ndirim bekleniyor
Benzinde yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından gözler motorine çevrildi. Petrol piyasalarındaki gelişmelerin motorin fiyatlarına da yansıması beklenirken, önümüzdeki hafta motorinde önemli bir indirim yapılabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesinin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Petrol fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki indirimlerin sürebileceği ifade ediliyor.
6 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları
İşte güncellenmiş akaryakıt fiyatları:
📌 Benzin Fiyatları
✅ İstanbul (Anadolu Yakası): 45,24 TL/L
✅ İstanbul (Avrupa Yakası): 45,39 TL/L
✅ İzmir: 46,31 TL/L
✅ Ankara: 45,94 TL/L
📌 Motorin Fiyatları
✅ İstanbul (Anadolu Yakası): 46,54 TL/L
✅ İstanbul (Avrupa Yakası): 46,65 TL/L
✅ İzmir: 47,73 TL/L
✅ Ankara: 47,37 TL/L
Akaryakıt fiyatlarında i̇ndirim sürecek mi?
Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak ilerleyen günlerde yeni indirimlerin de gelebileceğini belirtiyor. Özellikle motorin fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüş gösterebileceği öngörülüyor.