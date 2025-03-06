Milli Banliyö Tren Seti raylara çıkıyor: İlk setin üretimi tamamlandı

"Her bir tren setinin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca, 2'si sürücü kabinli olmak üzere 4 araçtan oluşan bir set, 206'sı oturan olmak üzere toplam 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Banliyö setleri, konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla da dikkati çekiyor. GAZİRAY banliyö setleri, 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 olmak üzere toplam 16 iç, 4 dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demir yolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı."