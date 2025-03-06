https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/milli-banliyo-tren-seti-raylara-cikiyor-ilk-setin-uretimi-tamamlandi-1094250386.html
Milli Banliyö Tren Seti raylara çıkıyor: İlk setin üretimi tamamlandı
Milli Banliyö Tren Seti raylara çıkıyor: İlk setin üretimi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimi tamamlandı. İlk set Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T12:42+0300
2025-03-06T12:42+0300
2025-03-06T12:42+0300
türki̇ye
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
gaziray banliyo hattı projesi
tren
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Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretiminin tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "GAZİRAY Projesi kapsamında hizmete sunulacak ilk set, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktı." dedi. Banliyö tren setleri Gaziantep'te şehir içi ulaşımda kullanılacak. Saatte 90 km ulaşabilecekProje kapsamında toplam 32 araçtan oluşan 8 banliyö tren seti üretileceğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/milli-hizli-tren-2025de-raya-inecek-saatte-225-km-hiza-ulasacak-1087721343.html
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, gaziray banliyo hattı projesi, tren
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, gaziray banliyo hattı projesi, tren
Milli Banliyö Tren Seti raylara çıkıyor: İlk setin üretimi tamamlandı
Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimi tamamlandı. İlk set Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek.
Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretiminin tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "GAZİRAY Projesi kapsamında hizmete sunulacak ilk set, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktı." dedi. Banliyö tren setleri Gaziantep'te şehir içi ulaşımda kullanılacak.
Saatte 90 km ulaşabilecek
Proje kapsamında toplam 32 araçtan oluşan 8 banliyö tren seti üretileceğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Her bir tren setinin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca, 2'si sürücü kabinli olmak üzere 4 araçtan oluşan bir set, 206'sı oturan olmak üzere toplam 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Banliyö setleri, konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla da dikkati çekiyor. GAZİRAY banliyö setleri, 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 olmak üzere toplam 16 iç, 4 dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demir yolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı."