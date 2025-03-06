https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/meteoroloji-uyardi-turkiye-bahara-gecis-yapiyor-ama-yalanci-bahara-kis-gunesine-dikkat-1094234384.html

Meteoroloji uyardı, Türkiye bahara geçiş yapıyor ama 'yalancı bahara': Kış güneşine dikkat

Meteoroloji uyardı, Türkiye bahara geçiş yapıyor ama 'yalancı bahara': Kış güneşine dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde bahar havası etkisini artırırken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T07:59+0300

2025-03-06T07:59+0300

2025-03-06T08:00+0300

yaşam

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

karadeniz

artvin

güven özdemir

bahar

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083262235_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6597850b40c6c6da3be8ed45f7a497ec.jpg

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin ise hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Ancak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayanların heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.Buzlanma ve don uyarısıİç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle sürücülerin yollarda kaygan zemin riskine karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca pus ve yer yer sis oluşumu nedeniyle görüş mesafesinde azalma olabilir.Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.İstanbul’a bahar geliyorSon günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan İstanbul, bu hafta itibarıyla bahar havasına kavuşacak. Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artacağını belirterek, "İstanbul'a bahar havası geliyor. Hafta sonuna kadar sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak" dedi.Ancak, gece ve gündüz sıcaklık farkına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, "Havanın açık olması nedeniyle gece radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının daha yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir" uyarısında bulundu.Rüzgar ve hava koşullarıRüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle sahil bölgelerinde serin havanın hissedilmesine neden olabilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaya ve özellikle çığ tehlikesi olan bölgelerde tedbirli olmaya çağırdı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 16°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 20°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisliANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 23°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu sabah iilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bu sabah il saatlerde Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CParçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisliKARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlıMALATYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belgrad-ormaninda-kaybolan-mimar-ece-gureli-sag-bulan-kurtarma-ekibi-anlatti-6-dakika-sonra-1094233864.html

doğu anadolu

karadeniz

artvin

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

6 mart hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık