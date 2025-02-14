https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/izmirdeki-korkunc-olayda-detaylar-ortaya-cikti-kemikleri-toz-haline-gelen-kadinin-10-yil-once-1093656875.html

İzmir'deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı: Kemikleri toz haline gelen kadının 10 yıl önce öldüğü belirlendi

İzmir'deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı: Kemikleri toz haline gelen kadının 10 yıl önce öldüğü belirlendi

Sputnik Türkiye

İzmir'de yalnız yaşadığı çöp evde kemikleri bulunan emekli hemşire Gülşen Çoğulu’nun (87) ölümüne dair tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. İlk incelemede 3... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T10:03+0300

2025-02-14T10:03+0300

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türkiye

izmir

kemik

pandemi

üvey anne

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Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında yalnız yaşayan Gülşen Çoğulu, 23 yıl önce eşini kaybettikten sonra tek başına hayatını sürdürdü. Çocuğu olmayan Çoğulu, eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de uzun süre önce bağlarını kopardı.Bir süredir üvey annesinden haber alamayan R.Ç., polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı. Çöp yığınlarıyla dolu evin yatak odasında, yatakta sadece kemikleri kalan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiOlay yeri inceleme ekipleri, cesedin tamamen iskelete dönüştüğünü belirledi. İlk değerlendirmede Gülşen Çoğulu’nun ölümünün 3 yıl önce olduğu sanılırken, detaylı inceleme sonucu ölümünün yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiği ortaya çıktı.Savcılık incelemesinin ardından, kemikler detaylı analiz için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ev ise mühürlenerek kapatıldı.Bazı kemikleri toz haline gelmişSabah’ın haberine göre, ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra bulunan Çoğulu’nun kemiklerinin bazılarının toz haline geldiği tespit edildi. Bu nedenle bazı kemiklerin kavanoza konarak adli tıp birimine götürüldüğü öğrenildi.Huzurevinden ayrılıp eve döndüYaşlı kadının, huzurevine yerleştirildiği ancak bir süre sonra kendi isteğiyle ayrılarak çöp ev haline gelen evine döndüğü belirlendi. Maddi durumunun iyi olduğu, hatta Özdere’de bir yazlığı bulunduğu ortaya çıktı.Komşular huzurevinde sandı, kötü kokular çöplerden sanıldıÇoğulu'nun çevresindekiler, onun hâlâ huzurevinde kaldığını düşündü. Evinden yayılan kötü kokuların ise çöplerden kaynaklandığı sanıldığı için şüphelenilmedi. Bu yüzden yaşlı kadının ölümü yıllarca fark edilmedi.Kimlik tespiti i̇çin mezar açılacakHiçbir yakını bulunamayan Gülşen Çoğulu’nun kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı belirtildi. DNA testi yapılacak ve böylece kadının kimliği kesinleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/izmirde-korkunc-olay-3-yildir-kayipti-uvey-annesinin-kemikleri-yatak-odasindan-cikti-1093593768.html

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