https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/izmirdeki-korkunc-olayda-detaylar-ortaya-cikti-kemikleri-toz-haline-gelen-kadinin-10-yil-once-1093656875.html
İzmir'deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı: Kemikleri toz haline gelen kadının 10 yıl önce öldüğü belirlendi
İzmir'deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı: Kemikleri toz haline gelen kadının 10 yıl önce öldüğü belirlendi
Sputnik Türkiye
İzmir'de yalnız yaşadığı çöp evde kemikleri bulunan emekli hemşire Gülşen Çoğulu’nun (87) ölümüne dair tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. İlk incelemede 3... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T10:03+0300
2025-02-14T10:03+0300
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Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında yalnız yaşayan Gülşen Çoğulu, 23 yıl önce eşini kaybettikten sonra tek başına hayatını sürdürdü. Çocuğu olmayan Çoğulu, eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de uzun süre önce bağlarını kopardı.Bir süredir üvey annesinden haber alamayan R.Ç., polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı. Çöp yığınlarıyla dolu evin yatak odasında, yatakta sadece kemikleri kalan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiOlay yeri inceleme ekipleri, cesedin tamamen iskelete dönüştüğünü belirledi. İlk değerlendirmede Gülşen Çoğulu’nun ölümünün 3 yıl önce olduğu sanılırken, detaylı inceleme sonucu ölümünün yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiği ortaya çıktı.Savcılık incelemesinin ardından, kemikler detaylı analiz için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ev ise mühürlenerek kapatıldı.Bazı kemikleri toz haline gelmişSabah’ın haberine göre, ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra bulunan Çoğulu’nun kemiklerinin bazılarının toz haline geldiği tespit edildi. Bu nedenle bazı kemiklerin kavanoza konarak adli tıp birimine götürüldüğü öğrenildi.Huzurevinden ayrılıp eve döndüYaşlı kadının, huzurevine yerleştirildiği ancak bir süre sonra kendi isteğiyle ayrılarak çöp ev haline gelen evine döndüğü belirlendi. Maddi durumunun iyi olduğu, hatta Özdere’de bir yazlığı bulunduğu ortaya çıktı.Komşular huzurevinde sandı, kötü kokular çöplerden sanıldıÇoğulu'nun çevresindekiler, onun hâlâ huzurevinde kaldığını düşündü. Evinden yayılan kötü kokuların ise çöplerden kaynaklandığı sanıldığı için şüphelenilmedi. Bu yüzden yaşlı kadının ölümü yıllarca fark edilmedi.Kimlik tespiti i̇çin mezar açılacakHiçbir yakını bulunamayan Gülşen Çoğulu’nun kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı belirtildi. DNA testi yapılacak ve böylece kadının kimliği kesinleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/izmirde-korkunc-olay-3-yildir-kayipti-uvey-annesinin-kemikleri-yatak-odasindan-cikti-1093593768.html
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izmir, kemik, pandemi, üvey anne
izmir, kemik, pandemi, üvey anne
İzmir'deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı: Kemikleri toz haline gelen kadının 10 yıl önce öldüğü belirlendi
10:03 14.02.2025 (güncellendi: 10:06 14.02.2025)
İzmir'de yalnız yaşadığı çöp evde kemikleri bulunan emekli hemşire Gülşen Çoğulu’nun (87) ölümüne dair tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. İlk incelemede 3 yıl önce öldüğü sanılan Çoğulu’nun aslında yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybettiği belirlendi. Bazı kemiklerinin toz haline geldiği, bu yüzden kavanoza konarak taşındığı öğrenildi.
Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında yalnız yaşayan Gülşen Çoğulu, 23 yıl önce eşini kaybettikten sonra tek başına hayatını sürdürdü. Çocuğu olmayan Çoğulu, eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de uzun süre önce bağlarını kopardı.
Bir süredir üvey annesinden haber alamayan R.Ç., polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı. Çöp yığınlarıyla dolu evin yatak odasında, yatakta sadece kemikleri kalan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.
Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin tamamen iskelete dönüştüğünü belirledi. İlk değerlendirmede Gülşen Çoğulu’nun ölümünün 3 yıl önce olduğu sanılırken, detaylı inceleme sonucu ölümünün yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiği ortaya çıktı.
Savcılık incelemesinin ardından, kemikler detaylı analiz için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ev ise mühürlenerek kapatıldı.
Bazı kemikleri toz haline gelmiş
Sabah’ın haberine göre, ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra bulunan Çoğulu’nun kemiklerinin bazılarının toz haline geldiği tespit edildi. Bu nedenle bazı kemiklerin kavanoza konarak adli tıp birimine götürüldüğü öğrenildi.
Huzurevinden ayrılıp eve döndü
Yaşlı kadının, huzurevine yerleştirildiği ancak bir süre sonra kendi isteğiyle ayrılarak çöp ev haline gelen evine döndüğü belirlendi. Maddi durumunun iyi olduğu, hatta Özdere’de bir yazlığı bulunduğu ortaya çıktı.
Komşular huzurevinde sandı, kötü kokular çöplerden sanıldı
Çoğulu'nun çevresindekiler, onun hâlâ huzurevinde kaldığını düşündü. Evinden yayılan kötü kokuların ise çöplerden kaynaklandığı sanıldığı için şüphelenilmedi. Bu yüzden yaşlı kadının ölümü yıllarca fark edilmedi.
Kimlik tespiti i̇çin mezar açılacak
Hiçbir yakını bulunamayan Gülşen Çoğulu’nun kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı belirtildi. DNA testi yapılacak ve böylece kadının kimliği kesinleştirilecek.