https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/la-bizi-kim-alabilir-deyip-havaya-ates-actilar-jandarma-evlerinden-yaka-paca-aldi-1094235561.html

'La bizi kim alabilir' deyip havaya ateş açtılar: Jandarma evlerinden yaka paça aldı

'La bizi kim alabilir' deyip havaya ateş açtılar: Jandarma evlerinden yaka paça aldı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’da sosyal medyada silahla ateş ettikleri görüntüleri paylaşan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. “Bizi kim alabilir?” notuyla video... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T08:14+0300

2025-03-06T08:14+0300

2025-03-06T08:14+0300

yaşam

türkiye

jandarma

tekirdağ

silah

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda 2 kişinin silahla rastgele ateş ettiğini tespit etti.Yapılan araştırma sonucunda, şüphelilerin havaya ateş açtığı ve bu anları "Bizi kim alabilir?" notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Olayın ardından ekipler hızla harekete geçti ve şüphelileri adreslerinde yakaladı.Silahlara el konuldu, soruşturma sürüyorGözaltına alınan şüpheliler hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan silahlara da el konuldu.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belgrad-ormaninda-kaybolan-mimar-ece-gureli-sag-bulan-kurtarma-ekibi-anlatti-6-dakika-sonra-1094233864.html

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türkiye, jandarma, tekirdağ, silah