'La bizi kim alabilir' deyip havaya ateş açtılar: Jandarma evlerinden yaka paça aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye projesi kapsamında son gelişmeler nedir?
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücret 2 ayda bin 640 TL eridi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
İlk Cumhurbaşkanlığı anketi yayımlandı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/la-bizi-kim-alabilir-deyip-havaya-ates-actilar-jandarma-evlerinden-yaka-paca-aldi-1094235561.html
'La bizi kim alabilir' deyip havaya ateş açtılar: Jandarma evlerinden yaka paça aldı
'La bizi kim alabilir' deyip havaya ateş açtılar: Jandarma evlerinden yaka paça aldı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’da sosyal medyada silahla ateş ettikleri görüntüleri paylaşan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. “Bizi kim alabilir?” notuyla video... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T08:14+0300
2025-03-06T08:14+0300
yaşam
türkiye
jandarma
tekirdağ
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda 2 kişinin silahla rastgele ateş ettiğini tespit etti.Yapılan araştırma sonucunda, şüphelilerin havaya ateş açtığı ve bu anları "Bizi kim alabilir?" notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Olayın ardından ekipler hızla harekete geçti ve şüphelileri adreslerinde yakaladı.Silahlara el konuldu, soruşturma sürüyorGözaltına alınan şüpheliler hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan silahlara da el konuldu.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belgrad-ormaninda-kaybolan-mimar-ece-gureli-sag-bulan-kurtarma-ekibi-anlatti-6-dakika-sonra-1094233864.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, jandarma, tekirdağ, silah
türkiye, jandarma, tekirdağ, silah

'La bizi kim alabilir' deyip havaya ateş açtılar: Jandarma evlerinden yaka paça aldı

08:14 06.03.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Abone ol
Tekirdağ’da sosyal medyada silahla ateş ettikleri görüntüleri paylaşan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. “Bizi kim alabilir?” notuyla video paylaşan şahıslar, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada silahlara el konuldu.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda 2 kişinin silahla rastgele ateş ettiğini tespit etti.
Yapılan araştırma sonucunda, şüphelilerin havaya ateş açtığı ve bu anları "Bizi kim alabilir?" notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Olayın ardından ekipler hızla harekete geçti ve şüphelileri adreslerinde yakaladı.

Silahlara el konuldu, soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan silahlara da el konuldu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
YAŞAM
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı'
07:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала