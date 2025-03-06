https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/kremlin-sozcusu-peskov-avrupa-henuz-moskova-ve-washingtonun-yeni-duzenine-uyumsaglayamadi-1094265991.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa henüz Moskova ve Washington'un yeni düzenine uyum sağlayamadı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa henüz Moskova ve Washington'un yeni düzenine uyum sağlayamadı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Varşova ve Paris'ten gelen çatışmacı ve militarist açıklamaların da gösterdiği üzere, Avrupa'nın Moskova ve Washington... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T21:15+0300

2025-03-06T21:15+0300

2025-03-06T21:15+0300

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dmitriy peskov

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emmanuel macron

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Life muhabiri Aleksandr Yunaşyev'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paris'ten gelen 'çatışmacı' ve 'militarist' açıklamalara atıfta bulunarak, “Bu her konuda anlaşmak anlamına gelmiyor ama en azından bir anlaşmaya varmaya çalışmak için diyalog kurmak anlamına geliyor” dedi.Söz konusu bu durumun Avrupa'nın Moskova ve Washington arasında şu anda mevcut olan uyuma henüz uyum sağlayamadığını gösterdiğini belirten Peskov, "Avrupalılar bazen gereksiz yere çok esnektir, bu yüzden rüzgarın hangi yönden estiğini hissedecekleri göz ardı edilemez” cümlesini kaydetti.'Avrupa silahlanma yarışında Rusya'yı yenemez'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov Polonya Başbakanı Donald Tusk'un yeni bir silahlanma yarışına ilişkin sözlerini yorumladığı konuşmasında, Rusya'nın çıkarlarını korumakla meşgul olacağını söyledi.Rusya'nın menfaatlerini güvence altına almakla meşgul olacaklarını söyleyen Peskov, Tusk'un yeni bir silahlanma yarışına ilişkin sözlerine “Bize karşı kazanamayacaklar zira biz onlarla oynamayacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/rusya-devlet-baskani-putin-bazi-insanlar-napolyonun-isgal-gunlerinin-nasil-bittigini-unuttular-1094264373.html

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kremlin, dmitriy peskov, paris, varşova, donald tusk, emmanuel macron, fransa, polonya