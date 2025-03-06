https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/kremlin-sozcusu-peskov-avrupa-henuz-moskova-ve-washingtonun-yeni-duzenine-uyumsaglayamadi-1094265991.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa henüz Moskova ve Washington'un yeni düzenine uyum sağlayamadı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa henüz Moskova ve Washington'un yeni düzenine uyum sağlayamadı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Varşova ve Paris'ten gelen çatışmacı ve militarist açıklamaların da gösterdiği üzere, Avrupa'nın Moskova ve Washington... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T21:15+0300
2025-03-06T21:15+0300
2025-03-06T21:15+0300
poli̇ti̇ka
kremlin
dmitriy peskov
paris
varşova
donald tusk
emmanuel macron
fransa
polonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg
Life muhabiri Aleksandr Yunaşyev'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paris'ten gelen 'çatışmacı' ve 'militarist' açıklamalara atıfta bulunarak, “Bu her konuda anlaşmak anlamına gelmiyor ama en azından bir anlaşmaya varmaya çalışmak için diyalog kurmak anlamına geliyor” dedi.Söz konusu bu durumun Avrupa'nın Moskova ve Washington arasında şu anda mevcut olan uyuma henüz uyum sağlayamadığını gösterdiğini belirten Peskov, "Avrupalılar bazen gereksiz yere çok esnektir, bu yüzden rüzgarın hangi yönden estiğini hissedecekleri göz ardı edilemez” cümlesini kaydetti.'Avrupa silahlanma yarışında Rusya'yı yenemez'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov Polonya Başbakanı Donald Tusk'un yeni bir silahlanma yarışına ilişkin sözlerini yorumladığı konuşmasında, Rusya'nın çıkarlarını korumakla meşgul olacağını söyledi.Rusya'nın menfaatlerini güvence altına almakla meşgul olacaklarını söyleyen Peskov, Tusk'un yeni bir silahlanma yarışına ilişkin sözlerine “Bize karşı kazanamayacaklar zira biz onlarla oynamayacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/rusya-devlet-baskani-putin-bazi-insanlar-napolyonun-isgal-gunlerinin-nasil-bittigini-unuttular-1094264373.html
paris
varşova
fransa
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f6bd17522303ff98f453ea8d50a0bf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, paris, varşova, donald tusk, emmanuel macron, fransa, polonya
kremlin, dmitriy peskov, paris, varşova, donald tusk, emmanuel macron, fransa, polonya
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa henüz Moskova ve Washington'un yeni düzenine uyum sağlayamadı
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Varşova ve Paris'ten gelen çatışmacı ve militarist açıklamaların da gösterdiği üzere, Avrupa'nın Moskova ve Washington arasında oluşmakta olan uyuma henüz uyum sağlayamadığını söyledi.
Life muhabiri Aleksandr Yunaşyev'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paris'ten gelen 'çatışmacı' ve 'militarist' açıklamalara atıfta bulunarak, “Bu her konuda anlaşmak anlamına gelmiyor ama en azından bir anlaşmaya varmaya çalışmak için diyalog kurmak anlamına geliyor” dedi.
Söz konusu bu durumun Avrupa'nın Moskova ve Washington arasında şu anda mevcut olan uyuma henüz uyum sağlayamadığını gösterdiğini belirten Peskov, "Avrupalılar bazen gereksiz yere çok esnektir, bu yüzden rüzgarın hangi yönden estiğini hissedecekleri göz ardı edilemez” cümlesini kaydetti.
'Avrupa silahlanma yarışında Rusya'yı yenemez'
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov Polonya Başbakanı Donald Tusk'un yeni bir silahlanma yarışına ilişkin sözlerini yorumladığı konuşmasında, Rusya'nın çıkarlarını korumakla meşgul olacağını söyledi.
Rusya'nın menfaatlerini güvence altına almakla meşgul olacaklarını söyleyen Peskov, Tusk'un yeni bir silahlanma yarışına ilişkin sözlerine “Bize karşı kazanamayacaklar zira biz onlarla oynamayacağız” dedi.