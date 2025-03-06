https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/kara-simsek-dizisinin-yildizi-david-hasselhoffun-eski-esi-evinde-olu-bulundu-1094267983.html

Kara Şimşek dizisinin yıldızı David Hasselhoff'un eski eşi evinde ölü bulundu

Kara Şimşek dizisinin yıldızı David Hasselhoff'un eski eşi evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Kara Şimşek dizisiyle tanınan David Hasselhoff'un eski eşi Pamela Bach-Hasselhoff, evinde ölü bulundu. Bach-Hasselhoff, Hollywood Hills'deki 2 milyon dolarlık... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T23:16+0300

2025-03-06T23:16+0300

2025-03-06T23:24+0300

dünya

kara şimşek

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David Hasselhoff'un eski eşi Pamela Bach-Hasselhoff, Hollywood Hills'deki evinde ölü bulundu.1989 ile 2006 yılları arasında Kara Şimşek dizisinin yıldızı David Hasselhoff ile evli kalan 62 yaşındaki Bach-Hasselhoff'un Los Angeles kentinde bulunan 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulunduğu açıklandı. Yetkililer, evde bir intihar notu bulunmadığını belirtirken olayla ilgili soruşturma açıldı.Çift, boşanmalarının ardından uzun süre nafaka konusunda tartışmalar yaşarken Bach-Hasselhoff, Hasselhoff'u fiziksel şiddetle suçlamıştı. Çiftin 32 yaşındaki Hayley ve 34 yaşındaki Taylor adında iki kızı ve bir torunu bulunuyor.Hasselhoff'un temsilcisi, "Ailemiz, Pamela Hasselhoff'un vefatından derin üzüntü duyuyor. Bu zorlu dönemde bize gösterilen sevgi ve desteğe minnettarız, ancak bu süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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kara şimşek, oyuncu, yabancı oyuncu, kadın oyuncu, profesyonel oyuncu, abd, ev