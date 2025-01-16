https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/unlu-dizi-gercek-mi-oluyor-los-angeles-yangini-mantar-salginini-tetikleyebilir-1092746879.html

Ünlü dizi gerçek mi oluyor? Los Angeles yangını mantar salgınını tetikleyebilir

Ünlü dizi gerçek mi oluyor? Los Angeles yangını mantar salgınını tetikleyebilir

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınlarının bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon riskini artırabileceği söyleniyor. Uzmanlar... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T14:03+0300

2025-01-16T14:03+0300

2025-01-16T14:03+0300

dünya

abd

los angeles

palisades

amerika birleşik devletleri

orman yangını

yangın söndürme

enfeksiyon

zehirlenme

vadi humması

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Los Angeles’ta yaşanan büyük orman yangınları, yalnızca çevreyi değil, bölgedeki halkın sağlığını da ciddi şekilde etkiliyor. Yangınlardan yayılan yoğun duman, hava kalitesini hızla bozarak, solunum yolu hastalıklarının yayılmasına neden olabilir. Uzmanlar, yangın dumanına maruz kalan kişilerin bağışıklık sisteminin zayıflayarak enfeksiyonlara karşı daha hassas hale geldiğini belirtiyor.Yangın dumanı, partikül maddeler ve toksik gazlar içerir. Bu maddeler solunduğunda, vücudun savunma mekanizması zayıflar ve enfeksiyonlar daha kolay bulaşabilir. Bu durum özellikle astım, bronşit ve diğer solunum yolu hastalıkları olan bireyler için tehlike oluşturur. Ayrıca yangın dumanı mikroorganizmalar için de taşıyıcı bir rol oynar. Böylece bakteri ve virüslerin hızla yayılmasına sebep olarak enfeksiyon risklerini artırır.Kaliforniya İtfaiye birimi, Palisades yangının daha yüzde 23'ünün kontrol altına alındığını aktarırken Ventura'da bu oran yüzde 85'e çıkıyor.Mantar kaynaklı hastalıklar nedeniyle başvuranların oranı yüzde 20 arttıBilim insanları, orman yangını dumanına maruz kalmayla ilişkili olarak insan mantar enfeksiyonları kayıtlarını araştırmakta. Özellikle, toz ve duman sütunlarında toplanabilen kuru topraklarda gelişen Coccidioides immitis ve Coccidioides posadasii mantarları gibi toprak kaynaklı bulaşıcılara bakılıyor. Bu mantarlar, ABD'nin kurak batı kesimlerinde gribe benzeyen semptomlara sahip bir akciğer enfeksiyonu olan vadi hummasına neden olur.Kaliforniya merkezli daha geniş bir nüfus üzerinde yapılan bir çalışma, orman yangını dumanına herhangi bir miktarda maruz kalmanın ardından vadi humması için hastaneye yatışlarda yüzde 20 artış olduğunu gösterdi.Ünlü dizinin konusuna benzetildiKaliforniya'da yaklaşık 10 gün önce baş gösteren yangınlar nedeniyle yapılan mantar uyarıları, sosyal medya kullanıcıları tarafından konusu aksiyon-macera olan ünlü ABD yapımı diziye benzetildi. The Last of Us' isimli dizide 'mantar enfeksiyonları', aslında gerçek dünyada da var olan bir tür mantarın, insanların beynini kontrol ederek bir salgına yol açtığı hayali bir senaryoyu anlatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kaliforniya-yanginlari-9-gundur-devam-ediyor-siddetli-ruzgarlar-alev-hortumu-olusturabilir-1092692024.html

los angeles

palisades

amerika birleşik devletleri

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abd, los angeles, palisades, amerika birleşik devletleri, orman yangını, yangın söndürme, enfeksiyon, zehirlenme, vadi humması