https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/kanadada-kahve-dukkanlari-americanonun-adini-canadiano-yapti-gururla-servis-ediyoruz-1094263895.html
Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'
Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde faaliyet gösteren bazı kahve dükkanları, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle kahve menülerinde 'Americano'... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T18:41+0300
2025-03-06T18:41+0300
2025-03-06T18:41+0300
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Kanadalı kahve şirketleri, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle 'Americano' ismini 'Canadiano' yaptı.ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Kanadalı kahve dükkanları menülerinde değişiklik yaptı. Toronto’daki bazı kafeler menülerinde 'Americano' yerine 'Canadiano' ismini kullanmaya başladı. Kanada’da ulusal gururu artırmayı hedefleyen bu hareket, kahve sektöründe dikkat çeken bir 'sessiz direniş' olarak değerlendirildi.Kanadalı ünlü kahve şirketinin pazarlama direktörü Lori Hatcher-Hillier “Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmalı ve Kanada gururumuzu her fırsatta göstermeliyiz” açıklamasında bulundu. Hareketi desteklemek isteyen kafeler için özel tasarlanan 'Proudly Serving Canadianos' (Gururla Canadiano Servis Ediyoruz) logosunu da paylaşan firma, işletmelerin menülerinde değişiklik yapmasını teşvik etti.Toronto’daki bir kahve dükkanı sahibi Ryan Silverstein “Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama her fincanda biraz daha fazla Kanada gururu olmasını sağlıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sera-gazlarini-birakan-36-sirket-aciklandi-sirketlerin-5i-abd-ve-avrupa-menseili-cikti-1094227435.html
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abd, americano, kanada, kanada senatosu, kanada dışişleri bakanlığı, muhafazakar parti (kanada), liberal parti (kanada), abd seçimleri, abd hegemonyası
abd, americano, kanada, kanada senatosu, kanada dışişleri bakanlığı, muhafazakar parti (kanada), liberal parti (kanada), abd seçimleri, abd hegemonyası
Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'
Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde faaliyet gösteren bazı kahve dükkanları, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle kahve menülerinde 'Americano' ismini terk ederek yerine 'Canadiano' ismini kullanmaya başladı. Şirketler, ABD'nin siyasi ve ekonomik politikalarını sert şekilde eleştirdi.
Kanadalı kahve şirketleri, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle 'Americano' ismini 'Canadiano' yaptı.
ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Kanadalı kahve dükkanları menülerinde değişiklik yaptı. Toronto’daki bazı kafeler menülerinde 'Americano' yerine 'Canadiano' ismini kullanmaya başladı. Kanada’da ulusal gururu artırmayı hedefleyen bu hareket, kahve sektöründe dikkat çeken bir 'sessiz direniş' olarak değerlendirildi.
Kanadalı ünlü kahve şirketinin pazarlama direktörü Lori Hatcher-Hillier “Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmalı ve Kanada gururumuzu her fırsatta göstermeliyiz” açıklamasında bulundu. Hareketi desteklemek isteyen kafeler için özel tasarlanan 'Proudly Serving Canadianos' (Gururla Canadiano Servis Ediyoruz) logosunu da paylaşan firma, işletmelerin menülerinde değişiklik yapmasını teşvik etti.
Toronto’daki bir kahve dükkanı sahibi Ryan Silverstein “Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama her fincanda biraz daha fazla Kanada gururu olmasını sağlıyor” dedi.