Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'

Kanadalı kahve şirketleri, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle 'Americano' ismini 'Canadiano' yaptı.ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Kanadalı kahve dükkanları menülerinde değişiklik yaptı. Toronto’daki bazı kafeler menülerinde 'Americano' yerine 'Canadiano' ismini kullanmaya başladı. Kanada’da ulusal gururu artırmayı hedefleyen bu hareket, kahve sektöründe dikkat çeken bir 'sessiz direniş' olarak değerlendirildi.Kanadalı ünlü kahve şirketinin pazarlama direktörü Lori Hatcher-Hillier “Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmalı ve Kanada gururumuzu her fırsatta göstermeliyiz” açıklamasında bulundu. Hareketi desteklemek isteyen kafeler için özel tasarlanan 'Proudly Serving Canadianos' (Gururla Canadiano Servis Ediyoruz) logosunu da paylaşan firma, işletmelerin menülerinde değişiklik yapmasını teşvik etti.Toronto’daki bir kahve dükkanı sahibi Ryan Silverstein “Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama her fincanda biraz daha fazla Kanada gururu olmasını sağlıyor” dedi.

