Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye projesi kapsamında son gelişmeler nedir?
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/kanadada-kahve-dukkanlari-americanonun-adini-canadiano-yapti-gururla-servis-ediyoruz-1094263895.html
Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'
Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde faaliyet gösteren bazı kahve dükkanları, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle kahve menülerinde 'Americano'... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T18:41+0300
2025-03-06T18:41+0300
dünya
abd
americano
kanada
kanada senatosu
kanada dışişleri bakanlığı
muhafazakar parti (kanada)
liberal parti (kanada)
abd seçimleri
abd hegemonyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0e/1057398829_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_98115bf9f78e100baf83f9aa4f09890f.jpg
Kanadalı kahve şirketleri, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle 'Americano' ismini 'Canadiano' yaptı.ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Kanadalı kahve dükkanları menülerinde değişiklik yaptı. Toronto’daki bazı kafeler menülerinde 'Americano' yerine 'Canadiano' ismini kullanmaya başladı. Kanada’da ulusal gururu artırmayı hedefleyen bu hareket, kahve sektöründe dikkat çeken bir 'sessiz direniş' olarak değerlendirildi.Kanadalı ünlü kahve şirketinin pazarlama direktörü Lori Hatcher-Hillier “Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmalı ve Kanada gururumuzu her fırsatta göstermeliyiz” açıklamasında bulundu. Hareketi desteklemek isteyen kafeler için özel tasarlanan 'Proudly Serving Canadianos' (Gururla Canadiano Servis Ediyoruz) logosunu da paylaşan firma, işletmelerin menülerinde değişiklik yapmasını teşvik etti.Toronto’daki bir kahve dükkanı sahibi Ryan Silverstein “Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama her fincanda biraz daha fazla Kanada gururu olmasını sağlıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sera-gazlarini-birakan-36-sirket-aciklandi-sirketlerin-5i-abd-ve-avrupa-menseili-cikti-1094227435.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0e/1057398829_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fa9b6f1715b48c71c30c52ce5cbe035.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, americano, kanada, kanada senatosu, kanada dışişleri bakanlığı, muhafazakar parti (kanada), liberal parti (kanada), abd seçimleri, abd hegemonyası
abd, americano, kanada, kanada senatosu, kanada dışişleri bakanlığı, muhafazakar parti (kanada), liberal parti (kanada), abd seçimleri, abd hegemonyası

Kanada'da kahve dükkanları 'Americano’nun adını 'Canadiano' yaptı: 'Gururla servis ediyoruz'

18:41 06.03.2025
© AAKahve
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
Abone ol
Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde faaliyet gösteren bazı kahve dükkanları, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle kahve menülerinde 'Americano' ismini terk ederek yerine 'Canadiano' ismini kullanmaya başladı. Şirketler, ABD'nin siyasi ve ekonomik politikalarını sert şekilde eleştirdi.
Kanadalı kahve şirketleri, ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle 'Americano' ismini 'Canadiano' yaptı.
ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Kanadalı kahve dükkanları menülerinde değişiklik yaptı. Toronto’daki bazı kafeler menülerinde 'Americano' yerine 'Canadiano' ismini kullanmaya başladı. Kanada’da ulusal gururu artırmayı hedefleyen bu hareket, kahve sektöründe dikkat çeken bir 'sessiz direniş' olarak değerlendirildi.
Kanadalı ünlü kahve şirketinin pazarlama direktörü Lori Hatcher-Hillier “Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmalı ve Kanada gururumuzu her fırsatta göstermeliyiz” açıklamasında bulundu. Hareketi desteklemek isteyen kafeler için özel tasarlanan 'Proudly Serving Canadianos' (Gururla Canadiano Servis Ediyoruz) logosunu da paylaşan firma, işletmelerin menülerinde değişiklik yapmasını teşvik etti.
Toronto’daki bir kahve dükkanı sahibi Ryan Silverstein “Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama her fincanda biraz daha fazla Kanada gururu olmasını sağlıyor” dedi.
Rusya sera gazı salınımını azaltmaya yönelik yeni hedeflerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
DÜNYA
Sera gazlarını bırakan 36 şirket açıklandı: Şirketlerin 5'i ABD ve Avrupa menşeili çıktı
Dün, 19:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала