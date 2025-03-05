https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sera-gazlarini-birakan-36-sirket-aciklandi-sirketlerin-5i-abd-ve-avrupa-menseili-cikti-1094227435.html

Sera gazlarını bırakan 36 şirket açıklandı: Şirketlerin 5'i ABD ve Avrupa menşeili çıktı

Sera gazlarını bırakan 36 şirket açıklandı: Şirketlerin 5'i ABD ve Avrupa menşeili çıktı

Sputnik Türkiye

Bir iklim araştırmasına göre, küresel CO₂ emisyonlarının yarısından fazlasından 36 fosil yakıt şirketi sorumlu tutuldu. En büyük emisyon üreten şirketler... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T19:44+0300

2025-03-05T19:44+0300

2025-03-05T19:44+0300

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Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasından 36 fosil yakıt şirketini sorumlu tuttu.Karbon Majörleri Veritabanı isimli çalışmaya dayanan rapora göre; iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının büyük bir kısmının 36 şirket tarafından salındığını ortaya koydu. Rapora göre, 2023 yılında bu 36 büyük fosil yakıt şirketi toplamda 20 milyar tonun üzerinde CO₂ emisyonuna neden oldu.Özel sektörde ABD merkezli Exxon Mobil ve Chevron, İngiltere merkezli Shell ve BP, Fransa merkezli TotalEnergies en fazla karbon salımı yapan şirketler arasında yer aldı. InfluenceMap'e göre bu veriler, şirketlerin kendi beyanlarına dayanarak hazırlandı ve gerektiğinde üçüncü taraf kaynaklarla doğrulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-sera-gazi-rekor-seviyeye-cikti-sicaklik-artisi-hizlanacak-1089746015.html

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