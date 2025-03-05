https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sera-gazlarini-birakan-36-sirket-aciklandi-sirketlerin-5i-abd-ve-avrupa-menseili-cikti-1094227435.html
Sera gazlarını bırakan 36 şirket açıklandı: Şirketlerin 5'i ABD ve Avrupa menşeili çıktı
Sera gazlarını bırakan 36 şirket açıklandı: Şirketlerin 5'i ABD ve Avrupa menşeili çıktı
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Bir iklim araştırmasına göre, küresel CO₂ emisyonlarının yarısından fazlasından 36 fosil yakıt şirketi sorumlu tutuldu. En büyük emisyon üreten şirketler... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T19:44+0300
2025-03-05T19:44+0300
2025-03-05T19:44+0300
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donald trump
sera gazı
sera gazı emisyonu
küresel ısınma
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Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasından 36 fosil yakıt şirketini sorumlu tuttu.Karbon Majörleri Veritabanı isimli çalışmaya dayanan rapora göre; iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının büyük bir kısmının 36 şirket tarafından salındığını ortaya koydu. Rapora göre, 2023 yılında bu 36 büyük fosil yakıt şirketi toplamda 20 milyar tonun üzerinde CO₂ emisyonuna neden oldu.Özel sektörde ABD merkezli Exxon Mobil ve Chevron, İngiltere merkezli Shell ve BP, Fransa merkezli TotalEnergies en fazla karbon salımı yapan şirketler arasında yer aldı. InfluenceMap'e göre bu veriler, şirketlerin kendi beyanlarına dayanarak hazırlandı ve gerektiğinde üçüncü taraf kaynaklarla doğrulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-sera-gazi-rekor-seviyeye-cikti-sicaklik-artisi-hizlanacak-1089746015.html
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abd, ab, ab komisyonu, ab zirvesi, ab liderler zirvesi, donald trump, sera gazı, sera gazı emisyonu, küresel ısınma, fabrika
abd, ab, ab komisyonu, ab zirvesi, ab liderler zirvesi, donald trump, sera gazı, sera gazı emisyonu, küresel ısınma, fabrika
Sera gazlarını bırakan 36 şirket açıklandı: Şirketlerin 5'i ABD ve Avrupa menşeili çıktı
Bir iklim araştırmasına göre, küresel CO₂ emisyonlarının yarısından fazlasından 36 fosil yakıt şirketi sorumlu tutuldu. En büyük emisyon üreten şirketler arasında ABD'li ve Avrupalı 5 şirket yer alırken, uzmanlar bu şirketlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, 2022 yılına oranla şirketlerin emisyon oranlarının yükseldiğini duyurdu.
Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasından 36 fosil yakıt şirketini sorumlu tuttu.
Karbon Majörleri Veritabanı isimli çalışmaya dayanan rapora göre; iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının büyük bir kısmının 36 şirket tarafından salındığını ortaya koydu. Rapora göre, 2023 yılında bu 36 büyük fosil yakıt şirketi toplamda 20 milyar tonun üzerinde CO₂ emisyonuna neden oldu.
Özel sektörde ABD merkezli Exxon Mobil ve Chevron, İngiltere merkezli Shell ve BP, Fransa merkezli TotalEnergies en fazla karbon salımı yapan şirketler arasında yer aldı. InfluenceMap'e göre bu veriler, şirketlerin kendi beyanlarına dayanarak hazırlandı ve gerektiğinde üçüncü taraf kaynaklarla doğrulandı.