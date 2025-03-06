https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/izmirde-denizden-cikarilan-otomobilde-ceset-bulundu-1094231108.html
İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu
İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Urla ilçesinde denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı. Otomobilin neden suya düştüğü henüz bilinmiyor. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T01:00+0300
2025-03-06T01:00+0300
2025-03-06T01:01+0300
türkiye
türki̇ye
i̇zmir
urla
otomobil
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Urla Balıklıova Mahallesi'nde denizde otomobil görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/afaddan-ece-gureli-arama-calismalariyla-ilgili-aciklama-1-2-gunumuzu-daha-alacak-1094227680.html
türki̇ye
i̇zmir
urla
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türkiye, i̇zmir, urla, otomobil
türkiye, i̇zmir, urla, otomobil
İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu
01:00 06.03.2025 (güncellendi: 01:01 06.03.2025)
İzmir'in Urla ilçesinde denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı. Otomobilin neden suya düştüğü henüz bilinmiyor.
Urla Balıklıova Mahallesi'nde denizde otomobil görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.
Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.