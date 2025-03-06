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İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu
İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Urla ilçesinde denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı. Otomobilin neden suya düştüğü henüz bilinmiyor. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Urla Balıklıova Mahallesi'nde denizde otomobil görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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türkiye, i̇zmir, urla, otomobil

İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu

01:00 06.03.2025 (güncellendi: 01:01 06.03.2025)
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı
İzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi
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İzmir'in Urla ilçesinde denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı. Otomobilin neden suya düştüğü henüz bilinmiyor.
Urla Balıklıova Mahallesi'nde denizde otomobil görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.
Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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