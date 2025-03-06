https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/izmirde-denizden-cikarilan-otomobilde-ceset-bulundu-1094231108.html

İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu

İzmir'de denizden çıkarılan otomobilde ceset bulundu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Urla ilçesinde denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı. Otomobilin neden suya düştüğü henüz bilinmiyor. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T01:00+0300

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türkiye

türki̇ye

i̇zmir

urla

otomobil

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Urla Balıklıova Mahallesi'nde denizde otomobil görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/afaddan-ece-gureli-arama-calismalariyla-ilgili-aciklama-1-2-gunumuzu-daha-alacak-1094227680.html

türki̇ye

i̇zmir

urla

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