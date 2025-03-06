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İmamoğlu duyurdu: 'Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum
İmamoğlu duyurdu: 'Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını duyurdu. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet halk partisi (chp)
ön seçim
adaylık
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını resmen açıkladı.Paylaşımında İmamoğlu, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız" ifadelerini kullanarak, adaylığına dair bir video paylaştı.Paylaştığı videoda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/chpnin-on-secimdeki-cumhurbaskani-adayi-imamoglu-secim-startini-izmirden-veriyor-1094227059.html
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imamoğlu, imamoğlu adaylık, imamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı

İmamoğlu duyurdu: 'Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum

21:50 06.03.2025 (güncellendi: 22:00 06.03.2025)
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Murat Şengül
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını resmen açıkladı.
Paylaşımında İmamoğlu, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız" ifadelerini kullanarak, adaylığına dair bir video paylaştı.
Paylaştığı videoda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum.

Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısını, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek.

Devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz. Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz.

Partimizin gerçekleştireceği ön seçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Ön seçimde ortaya koyacağımız irade, bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu, güçlü bir dost eli olacak. Ön seçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek.

Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine, demokratlarına, yurtseverlerine dönüp kurtuluş yok tek başına. Haydi hep birlikte görev başına diyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak."
Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
POLİTİKA
CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor
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