https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/chpnin-on-secimdeki-cumhurbaskani-adayi-imamoglu-secim-startini-izmirden-veriyor-1094227059.html
CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor
CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T19:11+0300
2025-03-05T19:11+0300
2025-03-05T19:11+0300
poli̇ti̇ka
i̇zmir
adana
kayseri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem i̇mamoğlu
ön seçim
özgür özel
belediye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090151196_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e801cebfda0c6f6f473a77f58e67e894.jpg
CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu ziyaret programı belli oldu.İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, saat 20.30’da ise Kayseri’de EKM Erciyes Kültür Merkezi’nde halkla buluşacak. 9 Mart Pazar günü saat 12.00’de Adana’da ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek programa katılacak olan İmamoğlu, ziyaretlerinde partililere hitap edecek.CHP lideri Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1094156596.html
i̇zmir
adana
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090151196_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f6fd947927b0ff2b448c64a6f533b9ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, adana, kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, ön seçim, özgür özel, belediye, belediye başkanı
i̇zmir, adana, kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, ön seçim, özgür özel, belediye, belediye başkanı
CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu İzmir, Kayseri ve Adana’yı ziyaret edecek.
CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu ziyaret programı belli oldu.
İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, saat 20.30’da ise Kayseri’de EKM Erciyes Kültür Merkezi’nde halkla buluşacak. 9 Mart Pazar günü saat 12.00’de Adana’da ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek programa katılacak olan İmamoğlu, ziyaretlerinde partililere hitap edecek.
CHP lideri Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını duyurmuştu.