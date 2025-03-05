https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/chpnin-on-secimdeki-cumhurbaskani-adayi-imamoglu-secim-startini-izmirden-veriyor-1094227059.html

CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor

CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T19:11+0300

2025-03-05T19:11+0300

2025-03-05T19:11+0300

poli̇ti̇ka

i̇zmir

adana

kayseri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem i̇mamoğlu

ön seçim

özgür özel

belediye

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CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu ziyaret programı belli oldu.İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, saat 20.30’da ise Kayseri’de EKM Erciyes Kültür Merkezi’nde halkla buluşacak. 9 Mart Pazar günü saat 12.00’de Adana’da ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek programa katılacak olan İmamoğlu, ziyaretlerinde partililere hitap edecek.CHP lideri Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını duyurmuştu.

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i̇zmir, adana, kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, ön seçim, özgür özel, belediye, belediye başkanı