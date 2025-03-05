CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Sanatçı Filiz Otyam Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olayı anlattı: ‘Öyle bir türkü söyledi ki…’
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/chpnin-on-secimdeki-cumhurbaskani-adayi-imamoglu-secim-startini-izmirden-veriyor-1094227059.html
CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor
CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T19:11+0300
2025-03-05T19:11+0300
poli̇ti̇ka
i̇zmir
adana
kayseri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem i̇mamoğlu
ön seçim
özgür özel
belediye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090151196_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e801cebfda0c6f6f473a77f58e67e894.jpg
CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu ziyaret programı belli oldu.İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, saat 20.30’da ise Kayseri’de EKM Erciyes Kültür Merkezi’nde halkla buluşacak. 9 Mart Pazar günü saat 12.00’de Adana’da ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek programa katılacak olan İmamoğlu, ziyaretlerinde partililere hitap edecek.CHP lideri Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1094156596.html
i̇zmir
adana
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090151196_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f6fd947927b0ff2b448c64a6f533b9ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, adana, kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, ön seçim, özgür özel, belediye, belediye başkanı
i̇zmir, adana, kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, ön seçim, özgür özel, belediye, belediye başkanı

CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu seçim startını İzmir'den veriyor

19:11 05.03.2025
© AA / Cem TekkeşinoğluEkrem İmamoğlu,
Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu İzmir, Kayseri ve Adana’yı ziyaret edecek.
CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu ziyaret programı belli oldu.
İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, saat 20.30’da ise Kayseri’de EKM Erciyes Kültür Merkezi’nde halkla buluşacak. 9 Mart Pazar günü saat 12.00’de Adana’da ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek programa katılacak olan İmamoğlu, ziyaretlerinde partililere hitap edecek.
CHP lideri Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını duyurmuştu.
Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
3 Mart, 22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала