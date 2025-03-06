İlhan Şeşen'den sevenlerine kötü haber: 'Sağlık durumu kritik boyuta ulaştı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye projesi kapsamında son gelişmeler nedir?
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
ABD askeri alanda yapay zeka kullanımına resmen başladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/ilhan-sesenden-sevenlerine-kotu-haber-saglik-durumu-kritik-boyuta-ulasti-1094259728.html
İlhan Şeşen'den sevenlerine kötü haber: 'Sağlık durumu kritik boyuta ulaştı'
İlhan Şeşen'den sevenlerine kötü haber: 'Sağlık durumu kritik boyuta ulaştı'
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T16:21+0300
2025-03-06T16:21+0300
yaşam
i̇lhan şeşen
akciğer kanseri
erkeklerde akciğer kanseri
hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103586/35/1035863520_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ebb9bac6665ec06c610687edda53ade5.jpg
İki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun 'kritik boyuta' ulaştığı belirtildi. Usta sanatçı İlhan Şeşen, Aralık 2023'te akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Hastanede tedavisi devam eden 76 yaşındaki Şeşen'den sevenlerini üzecek bir haber geldi. Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı:İlhan Şeşen kimdir? Usta sanatçı 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. Sunay Akın’la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne aldı. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı. Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/edip-akbayram-4-martta-topraga-verilecek-babamizdi-bir-devir-kapandi-1094128279.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103586/35/1035863520_33:0:1100:800_1920x0_80_0_0_c44b6628f97384adce5e7926dc434df2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ilhan şeşen kimdir, ilhan şeşen, ilhan şeşen öldü mü, ilhan şeşen ne kanseri, ilhan şeşen yaşıyor mu, ilhan şeşen grup gündoğarken, ilhan şeşen akciğer kanseri, ilhan şeşen kaç yaşında, ilhan şeşen şarkıları
ilhan şeşen kimdir, ilhan şeşen, ilhan şeşen öldü mü, ilhan şeşen ne kanseri, ilhan şeşen yaşıyor mu, ilhan şeşen grup gündoğarken, ilhan şeşen akciğer kanseri, ilhan şeşen kaç yaşında, ilhan şeşen şarkıları

İlhan Şeşen'den sevenlerine kötü haber: 'Sağlık durumu kritik boyuta ulaştı'

16:21 06.03.2025
© Fotoğraf : Instagramİlhan Şeşen
İlhan Şeşen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi.
İki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun 'kritik boyuta' ulaştığı belirtildi.
Usta sanatçı İlhan Şeşen, Aralık 2023'te akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Hastanede tedavisi devam eden 76 yaşındaki Şeşen'den sevenlerini üzecek bir haber geldi. Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı:
"İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için, hastane ve ev arası gidip geliyor. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti."

İlhan Şeşen kimdir?

Usta sanatçı 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.
1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.
Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.
2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. Sunay Akın’la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne aldı. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı. Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.
Sanatçı Edip Akbayram tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
TÜRKİYE
Edip Akbayram 4 Mart'ta toprağa verilecek: 'Babamızdı, bir devir kapandı'
2 Mart, 23:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала