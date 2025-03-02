https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/edip-akbayram-4-martta-topraga-verilecek-babamizdi-bir-devir-kapandi-1094128279.html

Edip Akbayram 4 Mart'ta toprağa verilecek: 'Babamızdı, bir devir kapandı'

Edip Akbayram 4 Mart'ta toprağa verilecek: 'Babamızdı, bir devir kapandı'

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin usta sanatçılarından Edip Akbayram'ın 4 Mart'ta Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Akbayram'ın ailesi taziyeleri kabul... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T23:25+0300

2025-03-02T23:25+0300

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edip akbayram

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kubat

türkü akbayram

üsküdar

vefat

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Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata veda eden Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından sanatçı Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.Edip Akbayram'ın vefatının ardından sanatçının kızı Türkü Akbayram ve eşi Ayten Akbayram hastaneye gelenlerin ve gazetecilerin taziye dileklerini kabul etti.Gazetecilere açıklamada bulunan Ayten Akbayram, acılarının taze olduğunu söyledi.Şarkıcı Kubat da "Babamızdı, bir devir kapandı. Tüm müzik camiasının, ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz sanatçı bir abimizdi" açıklamasında bulundu.Edip Akbayram kimdir?'Güzel Günler Göreceğiz', 'Hasretinle Yandı Gönlüm' ve 'Aldırma Gönül' şarkılarıyla Türk dinleyicilerin hafızasına kazınan Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya geldi.Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı.Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaptı.İlk plağında yer alan 'Kendim ettim kendim buldum' şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı 'Siyah Örümcekler' idi.Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan Akbayram'ın ikinci durağı Adana oldu.Akbayram, 1968 yılında ise liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı.Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan 'Kükredi Çimenler' ile birinciliği elde etti.Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop-rock müziğinin önde gelen isimlerinden oldu.Çok sayıda eseriyle satış rekorları kıran Edip Akbayram, Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdırdı. Usta sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/sanatci-edip-akbayram-hayatini-kaybetti-1094126167.html

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