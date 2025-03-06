https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/hic-kimsenin-duymadigi-ulke-lesotho-hakkinda-bilinmeyen-9-sey---1094257520.html
'Hiç kimsenin duymadığı ülke': Lesotho hakkında bilinmeyen 9 şey
'Hiç kimsenin duymadığı ülke': Lesotho hakkında bilinmeyen 9 şey
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, son konuşmasında, "ABD, hiç kimsenin adını duymadığı Lesotho'da LGBT için 8 milyon dolar harcadı" ifadesini kullandı. Peki... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T15:37+0300
2025-03-06T15:37+0300
2025-03-06T15:37+0300
dünya
güney afrika
lesotho
maden
su
ihracat
kot pantolon
lgbt
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Güney Afrika’nın ortasında bir ülkeLesotho, Afrika kıtasında tamamen başka bir ülkeyle çevrili nadir devletlerden biridir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ortasında yer alan bu küçük ülke, coğrafi olarak kara ile çevrili olmasına rağmen kültürel olarak kendine özgü bir kimliğe sahiptir. 'Göklerdeki Krallık’ olarak bilinir Lesotho, dünyanın en yüksek rakımlı ülkelerinden biridir. Ülkenin tamamı 1400 metre üzerinde bulunur ve yüksek dağları nedeniyle "Göklerdeki Krallık" olarak anılır. Güney Afrika'ya su ihraç ediyorLesotho, "beyaz altın" olarak adlandırılan su kaynaklarıyla bilinir. Güney Afrika'ya su ihraç eden önemli bir ülkedir ve Lesotho Highlands Water Project gibi projelerle komşu ülkeye su sağlanmaktadır. Afrika’nın en yüksek rakımlı kayak merkezi Lesotho, Afrika kıtasında kayak yapılabilen ender ülkelerden biridir. 3222 metre yükseklikteki Afriski Dağ Tatil Köyü, kıtanın en yüksek rakımlı kayak merkezlerinden biri olarak her yıl turistleri ağırlar. Elmas zengini bir ülke Lesotho, dünyadaki en değerli elmas madenlerinden bazılarına sahiptir. Ülkede çıkarılan elmaslar arasında nadir büyüklükte ve saflıkta taşlar bulunur. 2018'de Letseng Madeni'nde çıkarılan 910 karatlık "Lesotho Efsanesi" bunlardan biridir. Kot pantolon başkenti Lesotho, Afrika'da kot üretiminin merkezi haline gelmiştir. Ülke, özellikle ABD'ye ihraç edilen denim kumaş ve kot pantolon üretiminde önemli bir tedarikçidir. Levi’s ve Wrangler gibi büyük markalar, üretimlerini kısmen Lesotho’da yaptırmaktadır. Halkı Basotho olarak adlandırılır Lesotho'nun yerel halkı Basotho olarak bilinir ve çoğunluğu Sotho dilini konuşur. Basotho kültürü, geleneksel giysiler ve renkli örtüleriyle tanınır. Dünyadaki en yüksek HIV oranlarından birine sahip Lesotho, HIV/AIDS ile mücadelede en fazla zorluk çeken ülkelerden biridir. Yetişkin nüfusun yaklaşık %20’si HIV pozitif olup, bu oran dünyanın en yüksek seviyelerinden biridir. Dünyada en yüksek intihar oranına sahip ülkelerden biri Lesotho, her 100 bin kişide 87.5 kişiyle dünya genelinde en yüksek intihar oranlarından birine sahiptir. Ekonomik sıkıntılar, sağlık sorunları ve sosyal baskılar, bu yüksek oranın başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-lesotho-kralligi-onem-verdigimiz-iliskilerimizin-olumlu-seyrettigi-1090565470.html
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lesotho, lesotho hakkında bilinmeyenler, afrika'nın en yüksek ülkesi, lesotho elmas madenleri, lesotho kot üretimi, lesotho su ihracatı, lesotho afrika'nın isviçresi, lesotho hiv oranı, lesotho intihar oranı, donald trump lesotho açıklaması
'Hiç kimsenin duymadığı ülke': Lesotho hakkında bilinmeyen 9 şey
Eski ABD Başkanı Donald Trump, son konuşmasında, "ABD, hiç kimsenin adını duymadığı Lesotho'da LGBT için 8 milyon dolar harcadı" ifadesini kullandı. Peki, gerçekten pek bilinmeyen bu Afrika ülkesi hakkında neler biliyoruz? İşte Lesotho hakkında şaşırtıcı gerçekler...
Güney Afrika’nın ortasında bir ülke
Lesotho, Afrika kıtasında tamamen başka bir ülkeyle çevrili nadir devletlerden biridir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ortasında yer alan bu küçük ülke, coğrafi olarak kara ile çevrili olmasına rağmen kültürel olarak kendine özgü bir kimliğe sahiptir.
'Göklerdeki Krallık’ olarak bilinir
Lesotho, dünyanın en yüksek rakımlı ülkelerinden biridir. Ülkenin tamamı 1400 metre üzerinde bulunur ve yüksek dağları nedeniyle "Göklerdeki Krallık" olarak anılır.
Güney Afrika'ya su ihraç ediyor
Lesotho, "beyaz altın" olarak adlandırılan su kaynaklarıyla bilinir. Güney Afrika'ya su ihraç eden önemli bir ülkedir ve Lesotho Highlands Water Project gibi projelerle komşu ülkeye su sağlanmaktadır.
Afrika’nın en yüksek rakımlı kayak merkezi
Lesotho, Afrika kıtasında kayak yapılabilen ender ülkelerden biridir. 3222 metre yükseklikteki Afriski Dağ Tatil Köyü, kıtanın en yüksek rakımlı kayak merkezlerinden biri olarak her yıl turistleri ağırlar.
Lesotho, dünyadaki en değerli elmas madenlerinden bazılarına sahiptir. Ülkede çıkarılan elmaslar arasında nadir büyüklükte ve saflıkta taşlar bulunur. 2018'de Letseng Madeni'nde çıkarılan 910 karatlık "Lesotho Efsanesi" bunlardan biridir.
Lesotho, Afrika'da kot üretiminin merkezi haline gelmiştir. Ülke, özellikle ABD'ye ihraç edilen denim kumaş ve kot pantolon üretiminde önemli bir tedarikçidir. Levi’s ve Wrangler gibi büyük markalar, üretimlerini kısmen Lesotho’da yaptırmaktadır.
Halkı Basotho olarak adlandırılır
Lesotho'nun yerel halkı Basotho olarak bilinir ve çoğunluğu Sotho dilini konuşur. Basotho kültürü, geleneksel giysiler ve renkli örtüleriyle tanınır.
Dünyadaki en yüksek HIV oranlarından birine sahip
Lesotho, HIV/AIDS ile mücadelede en fazla zorluk çeken ülkelerden biridir. Yetişkin nüfusun yaklaşık %20’si HIV pozitif olup, bu oran dünyanın en yüksek seviyelerinden biridir.
Dünyada en yüksek intihar oranına sahip ülkelerden biri
Lesotho, her 100 bin kişide 87.5 kişiyle dünya genelinde en yüksek intihar oranlarından birine sahiptir. Ekonomik sıkıntılar, sağlık sorunları ve sosyal baskılar, bu yüksek oranın başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir.