Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Lesotho Krallığı önem verdiğimiz, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan biri

"Ziyareti vesilesiyle Sayın Başbakan ile baş başa ve heyetler arası yaptığımız görüşmelerde, ilişkilerimizi ticaret, tarım, eğitim, turizm ve çevre alanlarında geliştirme, karşılıklı ticaretin ve yatırımın artırılmasına yönelik yeni adımlar atılması hususlarında mutabık kaldık. İlk aşamada, 50 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz var ama daha uzun vadede çok daha yüksek düzeylere rahatlıkla çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Lesotho ile ülkemiz arasında 2016'da imzalanmış, Ticari ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) Anlaşması ilişkilerimizin ahdi zeminini oluşturmaktadır.

Anlaşmanın iç onay süreçlerinin kısa sürede tamamlanmasını, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra da Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını da en kısa sürede oluşturmayı öngörüyoruz. Ayrıca müzakere aşamasında olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı da en kısa zamanda neticelendirerek imzaya hazır hale getirmek istiyoruz. Başbakan Sayın Matekane, yatırımlar alanındaki ilişkilerimize ivme vermek üzere 5 bakan ve ilgili Lesotho kurumlarından ve şirketlerinden üst düzey yetkililerin yer aldığı geniş bir heyetle buradalar.