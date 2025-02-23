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American Airlines uçağında bomba ihbarı: Uçak Hazar Denizi üzeriyken Roma'ya iniş yaptı
American Airlines uçağında bomba ihbarı: Uçak Hazar Denizi üzeriyken Roma'ya iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Amerikan havayolu firması American Airlines'ın New York-Delhi seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle İtalya'nın başkenti Roma'ya iniş yaptı. Hazar Denizi... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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american airlines
türki̇ye
hazar denizi
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American Airlines'ın AA292 sefer sayılı New York'tan yerel saatle 20.30 sularında kalkan ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye uçan Boeing 787-9 model uçağı bugün öğleden sonra Hazar Denizi üzerinde seyrederken bomba ihbarı sebebiyle acil durum sinyali verdi. Uçağın yönü doğudan batıya Roma'ya döndürüldü.Uçağın, yerel saatle 17.22'de Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.199 yolcu olduğu belirtilen uçakta iniş öncesinde İtalyan hava sahasına girmesinin ardından American Airlines uçağına İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait iki muharip uçağın eşlik ettiği kaydedildi.Yolcuların uçaktan tahliye edilmesi sonrası bomba imha uzmanlarının uçakta bomba olup olmadığına dair gerekli kontrolleri yapacağı belirtildi.İtalya medyasında uçağın Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı uyarısı verip yakınlardaki İstanbul ya da Dubai havalimanları yerine 2.5 saat uzaklıktaki Roma'ya inmesi 'ilginç' olarak ifade edilirken, durumun o kadar da acil olmadığı yorumu yapıldı.Uçağın Roma'ya inme kararınınsa ABD'li firmanın tercihi olduğu kaydedildi.
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abd, new york, american airlines, hazar denizi, roma

American Airlines uçağında bomba ihbarı: Uçak Hazar Denizi üzeriyken Roma'ya iniş yaptı

21:18 23.02.2025 (güncellendi: 21:19 23.02.2025)
© AP Photo / PRNewsFoto/American AirlinesABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines
ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / PRNewsFoto/American Airlines
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Amerikan havayolu firması American Airlines'ın New York-Delhi seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle İtalya'nın başkenti Roma'ya iniş yaptı. Hazar Denizi üzerinde alınan ihbar sonrası uçağın İtalya'ya yönlendirilmesi 'ilginç' olarak değerlendirildi.
American Airlines'ın AA292 sefer sayılı New York'tan yerel saatle 20.30 sularında kalkan ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye uçan Boeing 787-9 model uçağı bugün öğleden sonra Hazar Denizi üzerinde seyrederken bomba ihbarı sebebiyle acil durum sinyali verdi. Uçağın yönü doğudan batıya Roma'ya döndürüldü.
Uçağın, yerel saatle 17.22'de Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.
199 yolcu olduğu belirtilen uçakta iniş öncesinde İtalyan hava sahasına girmesinin ardından American Airlines uçağına İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait iki muharip uçağın eşlik ettiği kaydedildi.
Yolcuların uçaktan tahliye edilmesi sonrası bomba imha uzmanlarının uçakta bomba olup olmadığına dair gerekli kontrolleri yapacağı belirtildi.
İtalya medyasında uçağın Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı uyarısı verip yakınlardaki İstanbul ya da Dubai havalimanları yerine 2.5 saat uzaklıktaki Roma'ya inmesi 'ilginç' olarak ifade edilirken, durumun o kadar da acil olmadığı yorumu yapıldı.
Uçağın Roma'ya inme kararınınsa ABD'li firmanın tercihi olduğu kaydedildi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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