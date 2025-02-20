https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ramazan-pidesi-fiyati-2025-aciklandi-istanbul-ve-ankarada-pide-fiyati-kac-tl-1093834338.html
Ramazan pidesi fiyatı 2025 açıklandı: İstanbul ve Ankara'da pide fiyatı kaç TL?
Ramazan pidesi fiyatı 2025 açıklandı: İstanbul ve Ankara'da pide fiyatı kaç TL?
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin 2025 yılı fiyatı belli oldu. Peki, Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatı İstanbul'da kaç TL? Ankara'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?
2025-02-20T12:51+0300
2025-02-20T12:51+0300
2025-02-20T13:17+0300
ekonomi
ramazan pidesi
türkiye
ankara
türkiye fırıncılar federasyonu
tl
pide
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu, bu yıl için belirlenen pide fiyatlarını resmen açıkladı. 250 gram pidenin 20 TL oldu. 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin gramajı ise 370'e çıkartıldı ve fiyatı da 30 TL'ye yükseltildi.Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? 2025 ramazan pidesi fiyatlarıTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:"Geçen yıl 250 gramlık Ramazan pidesi Ankara'da 15 TL'ydi, bu sene 20 TL olacak. İstanbul’da da pide fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Fiyatlarda yüzde 33 ila 35 arasında bir artış var. Ayrıca gramajda da artış yaparak pideyi 370 grama çıkardık."Balcı, fiyat artışını undaki maliyetlerin yükselmesine bağlarken, zam oranlarının en makul seviyede tutulduğunu belirtti.2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?2025 Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapılacak ve fırınlarda ilk pide satışları başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kirmizi-et-fiyatlarina-sessiz-zam-son-bir-ayda-yuzde-10-artis-1093833757.html
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ramazan pidesi, türkiye, ankara, türkiye fırıncılar federasyonu, tl, pide
ramazan pidesi, türkiye, ankara, türkiye fırıncılar federasyonu, tl, pide
Ramazan pidesi fiyatı 2025 açıklandı: İstanbul ve Ankara'da pide fiyatı kaç TL?
12:51 20.02.2025 (güncellendi: 13:17 20.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatları açıklandı. Pide fiyatlarıa yüzde 33 ila 35 arasında bir artış yapıldığı duyuruldu. İstanbul ve Ankara’da 250 gram pidenin fiyatı geçen yıl 15 TL iken bu yıl 20 TL olarak belirlendi. 370 gram pidenin fiyatı da 30 TL oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, bu yıl için belirlenen pide fiyatlarını resmen açıkladı. 250 gram pidenin 20 TL oldu. 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin gramajı ise 370'e çıkartıldı ve fiyatı da 30 TL'ye yükseltildi.
Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? 2025 ramazan pidesi fiyatları
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Geçen yıl 250 gramlık Ramazan pidesi Ankara'da 15 TL'ydi, bu sene 20 TL olacak. İstanbul’da da pide fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Fiyatlarda yüzde 33 ila 35 arasında bir artış var. Ayrıca gramajda da artış yaparak pideyi 370 grama çıkardık."
Balcı, fiyat artışını undaki maliyetlerin yükselmesine bağlarken, zam oranlarının en makul seviyede tutulduğunu belirtti.
2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
2025 Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapılacak ve fırınlarda ilk pide satışları başlayacak.