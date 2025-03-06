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Genç girişimcilere 6.25 milyar liralık kredi imkanı: 35 yaşından küçükler yararlanacak
Genç girişimcilere 6.25 milyar liralık kredi imkanı: 35 yaşından küçükler yararlanacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan iş birliği kapsamında 5 milyar lira teminat karşılığında 6,25 milyar... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan iş birliği sayesinde 5 milyar lira teminat karşılığında 6.25 milyar lira kredi imkanı sağlanacak.Şimşek, girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sisteminin etkin şekilde kullanıldığını belirterek, "Bu destek aracılığıyla gençlerin başarılı işletmeler kurmaları, büyütmeleri ve gerekli danışmanlık hizmetlerine ulaşmaları amaçlanıyor" dedi.35 yaş altı girişimciler yararlanabilecekDestek paketinden 35 yaşından küçük şirket sahipleri ve yöneticileri faydalanabilecek. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla verilecek destekle, girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.Şimşek, destek paketinin detaylarını şöyle açıkladı:Ekonomi programı kapsamında girişimcilere destek sürecekHazine ve Maliye Bakanlığı, genç girişimcileri teşvik eden destek programlarını artırmayı hedefliyor. Ekonomi programı doğrultusunda, yeni finansman modelleri ve teşviklerin devreye alınacağı belirtiliyor.Yeni destek paketinin genç girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, kredilerin sürdürülebilir iş modellerine katkı sağlaması için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sağlanacağını ifade etti.
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mehmet şimşek, kalkınma bankası, hazine, avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd), destek
mehmet şimşek, kalkınma bankası, hazine, avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd), destek

Genç girişimcilere 6.25 milyar liralık kredi imkanı: 35 yaşından küçükler yararlanacak

10:20 06.03.2025
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan iş birliği kapsamında 5 milyar lira teminat karşılığında 6,25 milyar lira kredi imkanı sunulacağını duyurdu. 35 yaş altı girişimciler, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla bu destekten faydalanabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan iş birliği sayesinde 5 milyar lira teminat karşılığında 6.25 milyar lira kredi imkanı sağlanacak.
Şimşek, girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sisteminin etkin şekilde kullanıldığını belirterek, "Bu destek aracılığıyla gençlerin başarılı işletmeler kurmaları, büyütmeleri ve gerekli danışmanlık hizmetlerine ulaşmaları amaçlanıyor" dedi.

35 yaş altı girişimciler yararlanabilecek

Destek paketinden 35 yaşından küçük şirket sahipleri ve yöneticileri faydalanabilecek. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla verilecek destekle, girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.
Şimşek, destek paketinin detaylarını şöyle açıkladı:
Teminat üst limiti: 85 milyon lira
Teminat oranı: Yüzde 80

Ekonomi programı kapsamında girişimcilere destek sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, genç girişimcileri teşvik eden destek programlarını artırmayı hedefliyor. Ekonomi programı doğrultusunda, yeni finansman modelleri ve teşviklerin devreye alınacağı belirtiliyor.
Yeni destek paketinin genç girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, kredilerin sürdürülebilir iş modellerine katkı sağlaması için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sağlanacağını ifade etti.
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