https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/genc-girisimcilere-625-milyar-liralik-kredi-imkani-35-yasindan-kucukler-yararlanacak-1094241418.html

Genç girişimcilere 6.25 milyar liralık kredi imkanı: 35 yaşından küçükler yararlanacak

Genç girişimcilere 6.25 milyar liralık kredi imkanı: 35 yaşından küçükler yararlanacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan iş birliği kapsamında 5 milyar lira teminat karşılığında 6,25 milyar... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T10:20+0300

2025-03-06T10:20+0300

2025-03-06T10:20+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

kalkınma bankası

hazine

avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd)

destek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan iş birliği sayesinde 5 milyar lira teminat karşılığında 6.25 milyar lira kredi imkanı sağlanacak.Şimşek, girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sisteminin etkin şekilde kullanıldığını belirterek, "Bu destek aracılığıyla gençlerin başarılı işletmeler kurmaları, büyütmeleri ve gerekli danışmanlık hizmetlerine ulaşmaları amaçlanıyor" dedi.35 yaş altı girişimciler yararlanabilecekDestek paketinden 35 yaşından küçük şirket sahipleri ve yöneticileri faydalanabilecek. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla verilecek destekle, girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.Şimşek, destek paketinin detaylarını şöyle açıkladı:Ekonomi programı kapsamında girişimcilere destek sürecekHazine ve Maliye Bakanlığı, genç girişimcileri teşvik eden destek programlarını artırmayı hedefliyor. Ekonomi programı doğrultusunda, yeni finansman modelleri ve teşviklerin devreye alınacağı belirtiliyor.Yeni destek paketinin genç girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, kredilerin sürdürülebilir iş modellerine katkı sağlaması için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sağlanacağını ifade etti.

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, kalkınma bankası, hazine, avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd), destek