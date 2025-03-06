https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fatih-terimden-sasirtan-kriz-aciklamasi-al-shabab-oyunculari-antrenmana-cikmadi-1094235422.html

Fatih Terim’den şaşırtan kriz açıklaması: Al Shabab oyuncuları antrenmana çıkmadı

Fatih Terim’den şaşırtan kriz açıklaması: Al Shabab oyuncuları antrenmana çıkmadı

Sputnik Türkiye

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularının antrenmana çıkmadığı yönündeki iddiaları doğruladı. Maaş ödemelerinin yapılmaması nedeniyle futbolcuların... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T08:06+0300

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spor

fatih terim

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın teknik direktörü Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısında takım içerisindeki krizle ilgili konuştu. Futbolcuların antrenmana çıkmadığı yönündeki haberleri doğrulayan Terim, durumun ciddi olduğunu vurguladı.Deneyimli teknik adam, "Maalesef böyle bir sorun yaşandı. Oyuncular antrenmana çıkmadı. Ancak bu, basın toplantısında konuşulacak bir konu değil. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" ifadelerini kullandı.Maaş krizi takımı etkilediFatih Terim, oyuncuların maaşlarının ödenmemesi nedeniyle antrenmanları boykot ettiğini dile getirdi. Ancak bu sorunun çözüme kavuşacağına inandığını belirten Terim, "Bu problemin en kısa sürede halledileceğini düşünüyorum" dedi.Takımın Al-Nassr ile kritik bir maça çıkacağını hatırlatan Terim, "Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve sahada olan tüm oyuncuların performansından memnunum" şeklinde konuştu.Al Shabab’da kriz büyüyorAl Shabab'da yaşanan maaş ödemesi sorunu ve oyuncuların antrenmana çıkmaması, kulüp içinde büyük bir kriz yaşandığını gösteriyor. Yönetimin bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu olurken, Fatih Terim'in yaşananlar karşısında nasıl bir yol izleyeceği de futbol kamuoyunun gündeminde.

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fatih terim, fatih, suudi arabistan, futbol, transfer, kriz, ekonomik kriz