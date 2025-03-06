https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/esi-ece-gurelin-kurtulusunu-yeni-hayatinin-ilk-gunu-diye-kutladi-profilinde-merak-uyandiran-1094245032.html

Eşi, Ece Gürel'in kurtuluşunu 'yeni hayatının ilk günü' diye kutladı: Profilinde merak uyandıran sayıların sırrı çözüldü

Eşi, Ece Gürel'in kurtuluşunu 'yeni hayatının ilk günü' diye kutladı: Profilinde merak uyandıran sayıların sırrı çözüldü

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı'nda kaybola ve 3 günlük çalışma sonucu bulunan Ece Gürel'in eşi, sosyal medyadan paylaşımda bulundu ve "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun"... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T12:10+0300

2025-03-06T12:10+0300

2025-03-06T12:32+0300

türki̇ye

ece gürel

grabovoi sayıları

sezer gürel

belgrad ormanı

belgrad

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Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulundu.'Bir daha yanından ayrılmam'Eşi Sezer Gürel, Belgrad Ormanı'nda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam." ifadelerini kullandı.Eşinden sosyal medya paylaşımı: Yeni hayatının ilk günü kutlu olsunEşine kavuşan Sezer Gürel, sosyal medya hesabından Ece Gürel ile olan fotoğraflarını paylaştı. Gürel, sosyal medya hesabında profil fotoğrafını da eşi ile birlikte yan yana oldukları bir fotoğraf olarak değiştirdi. Gürel, paylaşımda 'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim.' ifadelerini kullandı. Sezer Gürel'in profilindeki sayıların anlamı ne?Sezer Gürel'in profilindeki sayılar da merak konusu oldu. Gürel'in profilindeki sayıların "Grabovoi Sayıları" olduğu öğrenildi. Bu sayıların içerisinde titreşimler bulunduğu iddia ediliyor. 23 binden fazla sayının anlamı olduğu biliniyor.İşte Sezer Gürel'in profilindeki sayıların anlamı:91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma419 818719 914481: Saygı Duyulan Bir Kişi OlmakGrabovoi Sayıları nedir?Grigori Grabovoi, Rus matematik profesörü Grigori Grabovoi'nin uzun yıllar sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışarak kendi adını verdiği bir sistem. Sistemde her sayının kendine özgü bir titreşimi olduğu iddia edilir.Ailesi Müge Anlı'nın programına katıldıAile, 6 Mart tarihinde Müge Anlı'nın yayına katıldı. Müge Anlı, Ece'nin bulunduğunu duyurduğu yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Ece'yi gören görgü tanığı Buse isimli bir kişi de yayına çıktı. Buse Hanım, Ece ile bir süre yürüdüklerini ve anormal bir davranışını görmediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belgrad-ormaninda-kaybolan-mimar-ece-gureli-sag-bulan-kurtarma-ekibi-anlatti-6-dakika-sonra-1094233864.html

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