https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-sadece-baris-istiyoruz-1094223846.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T17:06+0300

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2025-03-05T17:17+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

azerbaycan

boru

petrol boru hattı

boru hattı

petrol boru hattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılışında konuştu.Azerbaycan halkının Ramazan Ayı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Azerbaycan'la 'Bir Millet, İki Devlet' şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk'' dedi.'Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz'TANAP vasıtasıyla Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştıran proje hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/borsa-manipulasyonunda-yeni-ayrintilar-baskent-dogalgaz-icin-hedef-fiyat-verilmis-1094205869.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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