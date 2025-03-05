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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılışında konuştu.Azerbaycan halkının Ramazan Ayı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Azerbaycan'la 'Bir Millet, İki Devlet' şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk'' dedi.'Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz'TANAP vasıtasıyla Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştıran proje hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz

17:06 05.03.2025 (güncellendi: 17:17 05.03.2025)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Açılış Törenine katıldı. Tören sonrası iki lider ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılışında konuştu.
Azerbaycan halkının Ramazan Ayı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Azerbaycan'la 'Bir Millet, İki Devlet' şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk'' dedi.

'Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz'

TANAP vasıtasıyla Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştıran proje hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:
Anadolu geçişli doğal gaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlham kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
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