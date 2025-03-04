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Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar yayımlandı: İsimleri listede olmayanların 30 gün süresi var
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar yayımlandı: İsimleri listede olmayanların 30 gün süresi var
Sputnik Türkiye
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T01:26+0300
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvuruda bulunup, durumlarının incelenmesini isteyebilecek.Bir diğer kararda da 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, aralık, resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, aralık, resmi gazete

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar yayımlandı: İsimleri listede olmayanların 30 gün süresi var

01:26 04.03.2025
© AAHakim ve savcı
Hakim ve savcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
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Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenle HSK'ya yazılı başvuruda bulunabilecek.
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvuruda bulunup, durumlarının incelenmesini isteyebilecek.
Bir diğer kararda da 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.
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