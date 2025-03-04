https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselmelerine-iliskin-kararlar-yayimlandi-isimleri-listede-1094158788.html

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar yayımlandı: İsimleri listede olmayanların 30 gün süresi var

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar yayımlandı: İsimleri listede olmayanların 30 gün süresi var

Sputnik Türkiye

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T01:26+0300

2025-03-04T01:26+0300

2025-03-04T01:26+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

cumhuriyet

aralık

resmi gazete

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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvuruda bulunup, durumlarının incelenmesini isteyebilecek.Bir diğer kararda da 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler--tutuklandi-1094157995.html

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, aralık, resmi gazete