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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bu-sartlari-saglayan-emekliler-emlak-vergisi-odemeyecek-odediyseniz-geri-alabilirsiniz-1094243926.html
Bu şartları sağlayan emekliler Emlak Vergisi ödemeyecek: Ödediyseniz geri alabilirsiniz
Bu şartları sağlayan emekliler Emlak Vergisi ödemeyecek: Ödediyseniz geri alabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Mart ayının başlamasıyla birlikte vergi dönemi resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için beyanname verme ve ödeme süreci devreye girdi... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T12:16+0300
2025-03-06T12:16+0300
ekonomi̇
emlak vergisi
ev sahibi
kiracı
emekli
vergi
vergi muafiyeti
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Mart ayının başlamasıyla birlikte vergi dönemi resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için önemli bir süreç başlarken, beyanname verme ve ödeme yükümlülükleri de devreye girdi. Emlak vergisi ödemekle yükümlü olan vatandaşlar için ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona erecek, kira geliri elde edenler ise beyannamelerini en geç 2 Nisan'a kadar vermek zorunda.Ancak bazı vatandaşlar, belirli şartları sağladıkları takdirde emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Özellikle tek konut sahibi emekliler için büyük önem taşıyan vergi muafiyeti uygulaması, çalışmayan ve kira geliri bulunmayan emeklileri kapsıyor. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için cezai yaptırımlar söz konusu olurken, muafiyet hakkı bulunanların da haklarını bilerek gereksiz ödeme yapmamaları gerekiyor.Ayrıca geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemiş olan muafiyet kapsamındaki emekliler, son 5 yıl için geriye dönük vergi iadesi alabiliyor. Peki, kimler emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor? Kira geliri beyannamesinde hangi detaylara dikkat edilmeli? İşte emlak vergisi muafiyetiyle ilgili tüm merak edilenler…Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?Sabah Gazetesi’nden Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, yalnızca tek bir konutu bulunan emekliler, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinden muaf tutuluyor. Ancak bu muafiyetin geçerli olması için bazı şartların sağlanması gerekiyor:*Tek konut sahibi olmak: Muafiyet, sadece 200 metrekareyi aşmayan tek bir konutu olan emekliler için geçerli.*Emeklinin herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor.*Emekli kişi kira geliri elde ediyorsa bu muafiyetten faydalanamaz. 2024 yılı için kira geliri muafiyet sınırı 33 bin TL olarak belirlenmiş durumda.*Eğer emekli kişi kendi evini kiraya verip başka bir yerde kiracı olarak oturuyorsa, yine muafiyetten yararlanabilir.*Yazlık, yayla evi gibi ek taşınmazları olan emekliler, bu taşınmazları için vergi ödemekle yükümlüdür.Bu şartları sağlayan emekliler, belediyeye başvurarak emlak vergisi muafiyeti için işlem yapabilir.Yeni emekliler için kritik uyarıGeçtiğimiz yıl emekli olanlar, bu yıl vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Ancak 2025 yılında emekli olacaklar, muafiyet hakkını ancak 2026 yılından itibaren kullanabilecekler. “Emekli oldum” diyerek vergi ödemekten kaçınanlar cezai işlemle karşılaşabilir.Bu nedenle yeni emeklilerin vergi yükümlülüklerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.Geriye dönük vergi iadesi alınabilir mi?Eğer muafiyet şartlarını sağlayan emekliler, geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemişse, belediyeye başvurarak son 5 yıl için geriye dönük vergi iadesi talep edebilir. Bunun için, konutun bulunduğu belediyeye bir dilekçe ile başvurarak yersiz ödenen vergilerin iadesini istemek yeterli.Vergi dönemiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve ceza ile karşılaşmamak için son başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor.
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emlak vergisi, ev sahibi , kiracı, emekli, vergi, vergi muafiyeti
emlak vergisi, ev sahibi , kiracı, emekli, vergi, vergi muafiyeti

Bu şartları sağlayan emekliler Emlak Vergisi ödemeyecek: Ödediyseniz geri alabilirsiniz

12:16 06.03.2025
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Mart ayının başlamasıyla birlikte vergi dönemi resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için beyanname verme ve ödeme süreci devreye girdi. Emlak vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs. Ancak, bazı durumlarda emekliler için vergi muafiyeti uygulanabiliyor.
Mart ayının başlamasıyla birlikte vergi dönemi resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için önemli bir süreç başlarken, beyanname verme ve ödeme yükümlülükleri de devreye girdi. Emlak vergisi ödemekle yükümlü olan vatandaşlar için ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona erecek, kira geliri elde edenler ise beyannamelerini en geç 2 Nisan'a kadar vermek zorunda.
Ancak bazı vatandaşlar, belirli şartları sağladıkları takdirde emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Özellikle tek konut sahibi emekliler için büyük önem taşıyan vergi muafiyeti uygulaması, çalışmayan ve kira geliri bulunmayan emeklileri kapsıyor. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için cezai yaptırımlar söz konusu olurken, muafiyet hakkı bulunanların da haklarını bilerek gereksiz ödeme yapmamaları gerekiyor.
Ayrıca geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemiş olan muafiyet kapsamındaki emekliler, son 5 yıl için geriye dönük vergi iadesi alabiliyor. Peki, kimler emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor? Kira geliri beyannamesinde hangi detaylara dikkat edilmeli? İşte emlak vergisi muafiyetiyle ilgili tüm merak edilenler…

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Sabah Gazetesi’nden Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, yalnızca tek bir konutu bulunan emekliler, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinden muaf tutuluyor. Ancak bu muafiyetin geçerli olması için bazı şartların sağlanması gerekiyor:
*Tek konut sahibi olmak: Muafiyet, sadece 200 metrekareyi aşmayan tek bir konutu olan emekliler için geçerli.
*Emeklinin herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor.
*Emekli kişi kira geliri elde ediyorsa bu muafiyetten faydalanamaz. 2024 yılı için kira geliri muafiyet sınırı 33 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
*Eğer emekli kişi kendi evini kiraya verip başka bir yerde kiracı olarak oturuyorsa, yine muafiyetten yararlanabilir.
*Yazlık, yayla evi gibi ek taşınmazları olan emekliler, bu taşınmazları için vergi ödemekle yükümlüdür.
Bu şartları sağlayan emekliler, belediyeye başvurarak emlak vergisi muafiyeti için işlem yapabilir.

Yeni emekliler için kritik uyarı

Geçtiğimiz yıl emekli olanlar, bu yıl vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Ancak 2025 yılında emekli olacaklar, muafiyet hakkını ancak 2026 yılından itibaren kullanabilecekler. “Emekli oldum” diyerek vergi ödemekten kaçınanlar cezai işlemle karşılaşabilir.
Bu nedenle yeni emeklilerin vergi yükümlülüklerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

Geriye dönük vergi iadesi alınabilir mi?

Eğer muafiyet şartlarını sağlayan emekliler, geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemişse, belediyeye başvurarak son 5 yıl için geriye dönük vergi iadesi talep edebilir. Bunun için, konutun bulunduğu belediyeye bir dilekçe ile başvurarak yersiz ödenen vergilerin iadesini istemek yeterli.
Vergi dönemiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve ceza ile karşılaşmamak için son başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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