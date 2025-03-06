https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bebe-biskuvisinin-reklam-yuzu-olmustu-35-yil-sonra-ayni-firmada-yonetici-oldu-1094262961.html
Bebe bisküvisinin reklam yüzü olmuştu: 35 yıl sonra aynı firmada yönetici oldu
Bebe bisküvisinin reklam yüzü olmuştu: 35 yıl sonra aynı firmada yönetici oldu
Sputnik Türkiye
Kayseri’de bir markanın 1990’lı yıllarda ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında reklam yüzü olan Begüm Büyüknalbant, yıllar sonra aynı firmada yönetici... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T17:42+0300
2025-03-06T17:42+0300
2025-03-06T17:42+0300
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Bebeklik fotoğrafıyla bir firmanın bebe bisküvisi ambalajında yer alan Begüm Büyüknalbant, yıllar sonra aynı şirkette yönetici oldu.Kayseri'de faaliyet gösteren bir firmanın 1990’lı yıllarda ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafı yer alan Begüm Büyüknalbant, yıllar sonra aynı firmada satın alma ve kurumsal iletişim direktörü oldu. Küçük yaşta farkında olmadan firmanın tanıtım yüzü olan Büyüknalbant, 2012 yılında şirkette çalışmaya başlayarak adım adım yönetici pozisyonuna yükseldi.Şirketteki kariyerine masa başında değil, üretim sahasında başlayan Büyüknalbant “Önlüğümü giyip üretim işleyişini öğrenmek istedim. Paketlemeden bisküvi toplamaya, kolilemeden tarihlemeye kadar birçok alanda çalıştım. Üretimde çalışırken, bir usta başı beni bebe bisküvisi ambalajından tanıdı ve kimliğim ortaya çıktı” dedi. Üretimde edindiği deneyimlerin kendisine büyük katkı sağladığını ifade eden Büyüknalbant, zamanla farklı departmanlarda görev aldıktan sonra satın alma ve kurumsal iletişim direktörü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/unlu-bebek-giyim-markasinin-tulumu-piyasadan-toplatiliyor-ticaret-bakanligi-markayi-ifsa-etti-1093907407.html
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Bebe bisküvisinin reklam yüzü olmuştu: 35 yıl sonra aynı firmada yönetici oldu
Kayseri’de bir markanın 1990’lı yıllarda ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında reklam yüzü olan Begüm Büyüknalbant, yıllar sonra aynı firmada yönetici pozisyonuna yükseldi. Şirkette 2012 yılında gıda teknikeri olarak çalışmaya başlayan Büyüknalbant'ın şu anda satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak çalıştığı açıklandı.
Bebeklik fotoğrafıyla bir firmanın bebe bisküvisi ambalajında yer alan Begüm Büyüknalbant, yıllar sonra aynı şirkette yönetici oldu.
Kayseri'de faaliyet gösteren bir firmanın 1990’lı yıllarda ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafı yer alan Begüm Büyüknalbant, yıllar sonra aynı firmada satın alma ve kurumsal iletişim direktörü oldu. Küçük yaşta farkında olmadan firmanın tanıtım yüzü olan Büyüknalbant, 2012 yılında şirkette çalışmaya başlayarak adım adım yönetici pozisyonuna yükseldi.
Şirketteki kariyerine masa başında değil, üretim sahasında başlayan Büyüknalbant “Önlüğümü giyip üretim işleyişini öğrenmek istedim. Paketlemeden bisküvi toplamaya, kolilemeden tarihlemeye kadar birçok alanda çalıştım. Üretimde çalışırken, bir usta başı beni bebe bisküvisi ambalajından tanıdı ve kimliğim ortaya çıktı” dedi. Üretimde edindiği deneyimlerin kendisine büyük katkı sağladığını ifade eden Büyüknalbant, zamanla farklı departmanlarda görev aldıktan sonra satın alma ve kurumsal iletişim direktörü oldu.