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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/unlu-bebek-giyim-markasinin-tulumu-piyasadan-toplatiliyor-ticaret-bakanligi-markayi-ifsa-etti-1093907407.html
Ünlü bebek giyim markasının tulumu piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı markayı ifşa etti
Ünlü bebek giyim markasının tulumu piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı markayı ifşa etti
Sputnik Türkiye
Bakanlık, 22 Şubat'ta siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası Hello Baby ( E Bebek ) tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T16:50+0300
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türkiye
ticaret bakanlığı
tulum
tulum
bebek
toplatma
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediyor.Bebek tulumu toplatılıyorBakanlık, 22 Şubat'ta siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası Hello Baby ( E Bebek ) tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.Sitede ürün tanıtımı şöyle yapıldı: Çıtçıtın kopması boğulmaya sebep verebilirPiyasaya arzı yasaklanan ve toplatılan ürünle ilgili güvensizlik nedeni de "Dişi çıtçıt 65,62 newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" sözleriyle açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-cocuklar-icin-buyuk-tehlike-bu-okul-cantasi-yasaklandi-1093597897.html
türkiye
tulum
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ticaret bakanlığı, tulum, tulum, bebek, toplatma
ticaret bakanlığı, tulum, tulum, bebek, toplatma

Ünlü bebek giyim markasının tulumu piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı markayı ifşa etti

16:50 23.02.2025
© Fotoğraf : Ticaret BakanlığıBebek tulumu
Bebek tulumu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© Fotoğraf : Ticaret Bakanlığı
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Bakanlık, 22 Şubat'ta siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası Hello Baby ( E Bebek ) tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediyor.

Bebek tulumu toplatılıyor

Bakanlık, 22 Şubat'ta siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası Hello Baby ( E Bebek ) tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.
Sitede ürün tanıtımı şöyle yapıldı:
"2 Yaş Çıtçıtlı Bady Mavi Renk (Hello Baby Çıtçıtlı Bady Mavi Renk 86827667217416 Barkod Numaralı)
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
Ticaret Bakanlığı

Çıtçıtın kopması boğulmaya sebep verebilir

Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılan ürünle ilgili güvensizlik nedeni de "Dişi çıtçıt 65,62 newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" sözleriyle açıklandı.
Okul çantası yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Çocuklar için büyük tehlike, bu okul çantası yasaklandı
12 Şubat, 12:36
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