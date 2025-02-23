https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/unlu-bebek-giyim-markasinin-tulumu-piyasadan-toplatiliyor-ticaret-bakanligi-markayi-ifsa-etti-1093907407.html

Ünlü bebek giyim markasının tulumu piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı markayı ifşa etti

Ünlü bebek giyim markasının tulumu piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı markayı ifşa etti

Sputnik Türkiye

Bakanlık, 22 Şubat'ta siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası Hello Baby ( E Bebek ) tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T16:50+0300

2025-02-23T16:50+0300

2025-02-23T16:50+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

tulum

tulum

bebek

toplatma

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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediyor.Bebek tulumu toplatılıyorBakanlık, 22 Şubat'ta siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası Hello Baby ( E Bebek ) tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.Sitede ürün tanıtımı şöyle yapıldı: Çıtçıtın kopması boğulmaya sebep verebilirPiyasaya arzı yasaklanan ve toplatılan ürünle ilgili güvensizlik nedeni de "Dişi çıtçıt 65,62 newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" sözleriyle açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-cocuklar-icin-buyuk-tehlike-bu-okul-cantasi-yasaklandi-1093597897.html

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tulum

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