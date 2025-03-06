https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bayram-ikramiyesi-artacak-mi-emekliler-ikramiye-talebini-acikladi-1094257779.html
Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekliler ikramiye talebini açıkladı
Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekliler ikramiye talebini açıkladı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T15:35+0300
2025-03-06T15:35+0300
2025-03-06T15:35+0300
ekonomi̇
kazım ergün
türkiye emekliler derneği (tüed)
emekli
emekli ikramiyesi
bayram ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
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TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesinin derneğin uzun yıllar süren mücadelesi sonucu hayata geçtiğini belirterek, ilk kez 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira ikramiye verilmeye başlandığını hatırlattı.Sonraki yıllarda yapılan artışlarla birlikte, her bayram için ödenen ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Ancak yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyelerinin değer kaybettiğini söyleyen Ergün, "2018'de 1000 lira ile küçükbaş kurban alınıp memlekete gidilebiliyordu ancak bugün 3 bin lira ile bu mümkün değil" dedi.'İkramiye enflasyon karşısında eridi'TÜED Başkanı Ergün, "Son yıllarda enflasyonun hızla yükselmesi nedeniyle bayram ikramiyeleri alım gücünü kaybetti" diyerek, emeklilerin zor şartlarda yaşadığını vurguladı.Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira ile geçim mücadelesi verirken, TÜED'e her gün ikramiyelerin artırılması yönünde yoğun taleplerin geldiğini belirtti. Ergün, "Bayram ikramiyeleri emeklimizin bir derdine merhem olmalı, bayramı gerçek anlamda bayram gibi geçirmelerini sağlamalı" diye konuştu.'Emekliler ikramiyeye umut bağladı, yeni düzenleme yapılmalı'TÜED Başkanı Ergün, emeklilerin kucaklaşma, kavuşma ve dayanışmayı simgeleyen bayramları hak ettikleri gibi geçirmeleri için ikramiyelerin güncellenmesi gerektiğini belirtti.Bayram ikramiyelerinin adına yakışır bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, hükümete çağrıda bulunarak, "İkramiye emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak seviyeye çıkarılmalı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/merkez-bankasi-mart-ayi-faiz-kararini-acikladi-1094250640.html
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kazım ergün, türkiye emekliler derneği (tüed), emekli, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi
kazım ergün, türkiye emekliler derneği (tüed), emekli, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi
Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekliler ikramiye talebini açıkladı
Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin günümüz ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Ergün, "Emekliler bayramlarını ağız tadıyla geçirmeli" dedi.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesinin derneğin uzun yıllar süren mücadelesi sonucu hayata geçtiğini belirterek, ilk kez 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira ikramiye verilmeye başlandığını hatırlattı.
Sonraki yıllarda yapılan artışlarla birlikte, her bayram için ödenen ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Ancak yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyelerinin değer kaybettiğini söyleyen Ergün, "2018'de 1000 lira ile küçükbaş kurban alınıp memlekete gidilebiliyordu ancak bugün 3 bin lira ile bu mümkün değil" dedi.
'İkramiye enflasyon karşısında eridi'
TÜED Başkanı Ergün, "Son yıllarda enflasyonun hızla yükselmesi nedeniyle bayram ikramiyeleri alım gücünü kaybetti" diyerek, emeklilerin zor şartlarda yaşadığını vurguladı.
Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira ile geçim mücadelesi verirken, TÜED'e her gün ikramiyelerin artırılması yönünde yoğun taleplerin geldiğini belirtti. Ergün, "Bayram ikramiyeleri emeklimizin bir derdine merhem olmalı, bayramı gerçek anlamda bayram gibi geçirmelerini sağlamalı" diye konuştu.
'Emekliler ikramiyeye umut bağladı, yeni düzenleme yapılmalı'
TÜED Başkanı Ergün, emeklilerin kucaklaşma, kavuşma ve dayanışmayı simgeleyen bayramları hak ettikleri gibi geçirmeleri için ikramiyelerin güncellenmesi gerektiğini belirtti.
Bayram ikramiyelerinin adına yakışır bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, hükümete çağrıda bulunarak, "İkramiye emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak seviyeye çıkarılmalı" dedi.