https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bayram-ikramiyesi-artacak-mi-emekliler-ikramiye-talebini-acikladi-1094257779.html

Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekliler ikramiye talebini açıkladı

Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekliler ikramiye talebini açıkladı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T15:35+0300

2025-03-06T15:35+0300

2025-03-06T15:35+0300

ekonomi̇

kazım ergün

türkiye emekliler derneği (tüed)

emekli

emekli ikramiyesi

bayram ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesinin derneğin uzun yıllar süren mücadelesi sonucu hayata geçtiğini belirterek, ilk kez 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira ikramiye verilmeye başlandığını hatırlattı.Sonraki yıllarda yapılan artışlarla birlikte, her bayram için ödenen ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Ancak yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyelerinin değer kaybettiğini söyleyen Ergün, "2018'de 1000 lira ile küçükbaş kurban alınıp memlekete gidilebiliyordu ancak bugün 3 bin lira ile bu mümkün değil" dedi.'İkramiye enflasyon karşısında eridi'TÜED Başkanı Ergün, "Son yıllarda enflasyonun hızla yükselmesi nedeniyle bayram ikramiyeleri alım gücünü kaybetti" diyerek, emeklilerin zor şartlarda yaşadığını vurguladı.Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira ile geçim mücadelesi verirken, TÜED'e her gün ikramiyelerin artırılması yönünde yoğun taleplerin geldiğini belirtti. Ergün, "Bayram ikramiyeleri emeklimizin bir derdine merhem olmalı, bayramı gerçek anlamda bayram gibi geçirmelerini sağlamalı" diye konuştu.'Emekliler ikramiyeye umut bağladı, yeni düzenleme yapılmalı'TÜED Başkanı Ergün, emeklilerin kucaklaşma, kavuşma ve dayanışmayı simgeleyen bayramları hak ettikleri gibi geçirmeleri için ikramiyelerin güncellenmesi gerektiğini belirtti.Bayram ikramiyelerinin adına yakışır bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, hükümete çağrıda bulunarak, "İkramiye emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak seviyeye çıkarılmalı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/merkez-bankasi-mart-ayi-faiz-kararini-acikladi-1094250640.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazım ergün, türkiye emekliler derneği (tüed), emekli, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi