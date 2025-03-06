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Bakanlık duyurdu: İstanbul'un en ünlü AVM'sinde peynirde hile tespit edildi
Bakanlık duyurdu: İstanbul'un en ünlü AVM'sinde peynirde hile tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 6 Mart 2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinde, İstanbul’un ünlü Zorlu AVM’sinde bulunan Eataly’nin 'Mozzarella Di Bufala'... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde, Zorlu AVM’deki Eataly’nin 'Mozzarella Di Bufala' ürününde manda yerine inek sütü tespit edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bugün yayımladığı taklit ve tağşiş listesi, tüketicileri şaşkına uğrattı. İstanbul’un en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu AVM’de bulunan Eataly’nin 'Mozzarella Di Bufala' ürününde, yüzde 100 manda sütünden yapıldığı iddiasına rağmen inek sütü tespit edildi. Bakanlığın yaptığı analizler, ürünün tağşişe uğradığını ortaya koydu.Eataly, dünya çapında lüks gurme ürünleriyle tanınan bir marka olmasına rağmen, bu skandal tüketiciler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ürünün etiketinde 'yüzde 100 manda sütünden üretilmiştir' ibaresi yer alırken, yapılan laboratuvar incelemeleri, üründe inek sütü kullanıldığını kanıtladı. Bu durum, gıda güvenliği ve tüketici hakları konusunda ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-sucukta-tavuk-kafasi-baklavadan-ay-cekirdegi-cikti-1094259069.html
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i̇stanbul, peynir, marka, ticari marka, aktif marka tescili, türk patent ve marka kurumu, zorlu holding, zorlu avm, zorlu psm, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi
i̇stanbul, peynir, marka, ticari marka, aktif marka tescili, türk patent ve marka kurumu, zorlu holding, zorlu avm, zorlu psm, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi

Bakanlık duyurdu: İstanbul'un en ünlü AVM'sinde peynirde hile tespit edildi

20:50 06.03.2025
© AAZorlu AVM
Zorlu AVM - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 6 Mart 2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinde, İstanbul’un ünlü Zorlu AVM’sinde bulunan Eataly’nin 'Mozzarella Di Bufala' ürününde inek sütü tespit edildi. Ürünün yüzde 100 manda sütünden yapıldığı iddiasına rağmen yapılan analizlerde tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.
Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde, Zorlu AVM’deki Eataly’nin 'Mozzarella Di Bufala' ürününde manda yerine inek sütü tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bugün yayımladığı taklit ve tağşiş listesi, tüketicileri şaşkına uğrattı. İstanbul’un en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu AVM’de bulunan Eataly’nin 'Mozzarella Di Bufala' ürününde, yüzde 100 manda sütünden yapıldığı iddiasına rağmen inek sütü tespit edildi. Bakanlığın yaptığı analizler, ürünün tağşişe uğradığını ortaya koydu.
Eataly, dünya çapında lüks gurme ürünleriyle tanınan bir marka olmasına rağmen, bu skandal tüketiciler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ürünün etiketinde 'yüzde 100 manda sütünden üretilmiştir' ibaresi yer alırken, yapılan laboratuvar incelemeleri, üründe inek sütü kullanıldığını kanıtladı. Bu durum, gıda güvenliği ve tüketici hakları konusunda ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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