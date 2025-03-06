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Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya ve online oyun açıklaması: 'Ciddi sorun haline geldi'
Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya ve online oyun açıklaması: 'Ciddi sorun haline geldi'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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mahinur özdemir göktaş
sosyal medya
oyun
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu tür içeriklerin yayılmasını önlemek için yasal düzenlemeler yapılmasının ve internet servis sağlayıcıları ile sosyal medya platformlarının sorumluluklarının artırılması gerektiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeler konusunda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.Çocuk ve gençlerin, internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine en açık bireyler arasında yer aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu düzenlemeyle geleceğin teminatı gençleri korumak ve güvenli bir dijital ortam sağlamak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.'Sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız'Uraloğlu, siber zorbalık, online taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunan gençlerin, sanal arkadaşlık ve online oyun yoluyla tehlikeli durumlara sürüklenebildiklerini ifade etti.Bakan Uraloğlu, oyun platformlarının şiddeti teşvik etmenin yanında, aile yapısını bozan akımların özendirilmesine de aracılık edebildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
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türkiye, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, mahinur özdemir göktaş, sosyal medya, oyun

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya ve online oyun açıklaması: 'Ciddi sorun haline geldi'

16:15 06.03.2025
© AA / Büşra Nur YılmazUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Büşra Nur Yılmaz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek buna yol açan içeriklerin yayılmasını engellemek ve yasak düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu tür içeriklerin yayılmasını önlemek için yasal düzenlemeler yapılmasının ve internet servis sağlayıcıları ile sosyal medya platformlarının sorumluluklarının artırılması gerektiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeler konusunda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.
Çocuk ve gençlerin, internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine en açık bireyler arasında yer aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu düzenlemeyle geleceğin teminatı gençleri korumak ve güvenli bir dijital ortam sağlamak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

'Sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız'

Uraloğlu, siber zorbalık, online taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunan gençlerin, sanal arkadaşlık ve online oyun yoluyla tehlikeli durumlara sürüklenebildiklerini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, oyun platformlarının şiddeti teşvik etmenin yanında, aile yapısını bozan akımların özendirilmesine de aracılık edebildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

Sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkileri, göz ardı edilemeyecek kadar ciddi sorun haline geldi. Bu sorunun çözümü için hepimizin üzerine düşen görevler var. Bireysel, aile ve toplumsal düzeyde farklı önlemler alınmalıdır. Aileler, çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeli ve onları bu konuda bilinçlendirmelidir. Biz ise bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapmalı ve internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız.

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