https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bakan-uraloglundan-sosyal-medya-ve-online-oyun-aciklamasi-ciddi-sorun-haline-geldi-1094259519.html

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya ve online oyun açıklaması: 'Ciddi sorun haline geldi'

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya ve online oyun açıklaması: 'Ciddi sorun haline geldi'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T16:15+0300

2025-03-06T16:15+0300

2025-03-06T16:15+0300

türki̇ye

türkiye

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

mahinur özdemir göktaş

sosyal medya

oyun

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu tür içeriklerin yayılmasını önlemek için yasal düzenlemeler yapılmasının ve internet servis sağlayıcıları ile sosyal medya platformlarının sorumluluklarının artırılması gerektiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeler konusunda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.Çocuk ve gençlerin, internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine en açık bireyler arasında yer aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu düzenlemeyle geleceğin teminatı gençleri korumak ve güvenli bir dijital ortam sağlamak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.'Sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız'Uraloğlu, siber zorbalık, online taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunan gençlerin, sanal arkadaşlık ve online oyun yoluyla tehlikeli durumlara sürüklenebildiklerini ifade etti.Bakan Uraloğlu, oyun platformlarının şiddeti teşvik etmenin yanında, aile yapısını bozan akımların özendirilmesine de aracılık edebildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

türkiye, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, mahinur özdemir göktaş, sosyal medya, oyun