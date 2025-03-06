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Ahmet Hakan: Terör belasından kurtuluyoruz ama bu tarihi yazan cesurlar var
Ahmet Hakan: Terör belasından kurtuluyoruz ama bu tarihi yazan cesurlar var
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, 'terör belasından kurtuluyoruz' diyerek başladığı yazısında 'Bu tarihi yazan cesurlar var' dedi ve Erdoğan, Bahçeli, Önder ve Türk'e teşekkür... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T09:30+0300
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün 'tarih yazan cesurlar' isimli yazı kaleme aldı. "Öcalan çağrı yaptı. PKK çağrıya uyacağını açıkladı. Sonuç: Yarım asra yaklaşan terör belasından kurtuluyoruz. Yani bir tarih yazılıyor. Ama unutmayalım ki... Bu tarihi yazan cesurlar var." diyen Ahmet Hakan, 4 isme teşekkür etti:
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recep tayyip erdoğan, abdullah öcalan, pkk, ahmet hakan, devlet bahçeli, sırrı süreyya önder, haberler, türkiye, terör
recep tayyip erdoğan, abdullah öcalan, pkk, ahmet hakan, devlet bahçeli, sırrı süreyya önder, haberler, türkiye, terör

Ahmet Hakan: Terör belasından kurtuluyoruz ama bu tarihi yazan cesurlar var

09:30 06.03.2025
© AA / Evrim AydınCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Evrim Aydın
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Ahmet Hakan, 'terör belasından kurtuluyoruz' diyerek başladığı yazısında 'Bu tarihi yazan cesurlar var' dedi ve Erdoğan, Bahçeli, Önder ve Türk'e teşekkür etti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün 'tarih yazan cesurlar' isimli yazı kaleme aldı. "Öcalan çağrı yaptı. PKK çağrıya uyacağını açıkladı. Sonuç: Yarım asra yaklaşan terör belasından kurtuluyoruz. Yani bir tarih yazılıyor. Ama unutmayalım ki... Bu tarihi yazan cesurlar var." diyen Ahmet Hakan, 4 isme teşekkür etti:
"Erdoğan... Daha önce birkaç kez süreç başlatan isimdir kendisi. O süreçler başarıyla sonuçlanmamıştı. “Ben artık bu işlere girmem” demedi. Risk aldı. Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürece tam destek oldu. Bahçeli...İlk çıkışıyla hem herkesi şaşırttı hem de çok büyük tepki aldı. Tepkilerin ardından herkes, “bu geçici bir hevestir, vazgeçer, tek başına kalır, bırakır peşini” dedi. Fakat o, asla geri adım atmadı. İnatla, ısrarla yürüdü doğru bildiği yolda. Hepimize şunu öğretti: Gerçek milliyetçilik, hakiki vatanseverlik, yarım asırdır milletin başına bela olmuş bir sorunu çözme fırsatını değerlendirmekten geçer. Bu millete yapılacak en büyük hizmet, bu milletin kardeşliğini pekiştirecek tarihi adımı atmaktır. Sırrı Süreyya Önder...SON sürecin en önemli kahramanlarından biridir kendisi. Habertürk’te yaptığı açıklamalarla... Soru işaretlerini giderdi. Kuşkuları ortadan kaldırdı. Tedirginliklere son verdi. Fitne fesat girişimlerinin önünü kesti. Ahmet Türk... AĞIRBAŞLILIKTAN hiçbir zaman uzaklaşmadı. Ciddiyetini hiçbir zaman kaybetmedi. Vakarını hiçbir zaman terk etmedi. Sürecin kazasız belasız atlatılması için kritik roller üstlendi. Her zaman yapıcı bir tutum takındı. Taaa 70’lerden beri barışın egemen olmasını dileyen isimlerin başında gelir kendisi. Bu açıdan büyük bir içtenlikle bu son olaya dört elle sarıldı."
İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
TÜRKİYE
DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okudu: 'PKK kendini feshetmelidir'
27 Şubat, 16:51
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