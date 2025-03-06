Ahmet Hakan: Terör belasından kurtuluyoruz ama bu tarihi yazan cesurlar var

"Erdoğan... Daha önce birkaç kez süreç başlatan isimdir kendisi. O süreçler başarıyla sonuçlanmamıştı. “Ben artık bu işlere girmem” demedi. Risk aldı. Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürece tam destek oldu. Bahçeli...İlk çıkışıyla hem herkesi şaşırttı hem de çok büyük tepki aldı. Tepkilerin ardından herkes, “bu geçici bir hevestir, vazgeçer, tek başına kalır, bırakır peşini” dedi. Fakat o, asla geri adım atmadı. İnatla, ısrarla yürüdü doğru bildiği yolda. Hepimize şunu öğretti: Gerçek milliyetçilik, hakiki vatanseverlik, yarım asırdır milletin başına bela olmuş bir sorunu çözme fırsatını değerlendirmekten geçer. Bu millete yapılacak en büyük hizmet, bu milletin kardeşliğini pekiştirecek tarihi adımı atmaktır. Sırrı Süreyya Önder...SON sürecin en önemli kahramanlarından biridir kendisi. Habertürk’te yaptığı açıklamalarla... Soru işaretlerini giderdi. Kuşkuları ortadan kaldırdı. Tedirginliklere son verdi. Fitne fesat girişimlerinin önünü kesti. Ahmet Türk... AĞIRBAŞLILIKTAN hiçbir zaman uzaklaşmadı. Ciddiyetini hiçbir zaman kaybetmedi. Vakarını hiçbir zaman terk etmedi. Sürecin kazasız belasız atlatılması için kritik roller üstlendi. Her zaman yapıcı bir tutum takındı. Taaa 70’lerden beri barışın egemen olmasını dileyen isimlerin başında gelir kendisi. Bu açıdan büyük bir içtenlikle bu son olaya dört elle sarıldı."