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ABD, Hamas'la doğrudan görüştüklerini ilk kez açıkladı: 'Bu konuda İsrail'e danışıldı'
ABD, Hamas'la doğrudan görüştüklerini ilk kez açıkladı: 'Bu konuda İsrail'e danışıldı'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Hamas'la doğrudan görüşmeler yaptığını teyit ederek, bu müzakerelerin özel temsilci Steve Witkoff tarafından... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray, Amerikalı esirler nedeniyle Hamas'la görüşme yaptıklarını doğruladı.Sözcü Karoline Leavitt, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas ile doğrudan görüşmeler yürüttüğünü teyit ederek, bu müzakerelerin özel temsilci Steve Witkoff tarafından yönetildiğini açıkladı. Leavitt, yaptığı basın brifinginde, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci, herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı" dedi. Görüşmelerin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması amacıyla devam ettiğini belirten Leavitt, sürecin hassasiyeti nedeniyle detay vermekten kaçındı.Leavitt, "Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır" ifadesini kullanarak, görüşmelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, ABD'nin dünya genelinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptığını ve Amerikan halkı için doğru olanı yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/hamas-son-4-israilli-rehinenin-cenazesini-teslim-etti-krizin-cozulmesinin-ardindan-641-filistinli-1094018214.html
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abd, i̇srail, hamas, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi, gazze limanı, esir, esir takası, savaş esiri, filistin esirler cemiyeti, filistinli esirler cemiyeti, filistin esirler heyeti

ABD, Hamas'la doğrudan görüştüklerini ilk kez açıkladı: 'Bu konuda İsrail'e danışıldı'

00:39 06.03.2025
© AP Photo / Seth WenigKaroline Leavitt
Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Seth Wenig
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Hamas'la doğrudan görüşmeler yaptığını teyit ederek, bu müzakerelerin özel temsilci Steve Witkoff tarafından yürütüldüğünü ve İsrail'e danışıldığını belirtti. Leavitt, görüşmelerin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması amacıyla devam ettiğini, ancak detay vermeyeceğini ifade etti.
Beyaz Saray, Amerikalı esirler nedeniyle Hamas'la görüşme yaptıklarını doğruladı.
Sözcü Karoline Leavitt, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas ile doğrudan görüşmeler yürüttüğünü teyit ederek, bu müzakerelerin özel temsilci Steve Witkoff tarafından yönetildiğini açıkladı. Leavitt, yaptığı basın brifinginde, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci, herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı" dedi. Görüşmelerin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması amacıyla devam ettiğini belirten Leavitt, sürecin hassasiyeti nedeniyle detay vermekten kaçındı.
Leavitt, "Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır" ifadesini kullanarak, görüşmelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, ABD'nin dünya genelinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptığını ve Amerikan halkı için doğru olanı yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek rehine takasının 5'inci turu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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