https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/hamas-son-4-israilli-rehinenin-cenazesini-teslim-etti-krizin-cozulmesinin-ardindan-641-filistinli-1094018214.html

Hamas son 4 İsrailli rehinenin cenazesini teslim etti: Krizin çözülmesinin ardından 641 Filistinli rehine serbest kaldı

Hamas son 4 İsrailli rehinenin cenazesini teslim etti: Krizin çözülmesinin ardından 641 Filistinli rehine serbest kaldı

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail ile rehine takası anlaşmasının yedinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli rehinenin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

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i̇srail- filistin çatışması

i̇srail

gazze

gazze şeridi

hamas

uluslararası kızılhaç komitesi

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Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yedinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli rehinenin cenazesinin İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli rehineler de serbest bırakıldı.Rehine takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli gecikmeli olarak özgür bırakıldı.Hamas, rehine takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli rehineyi 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü duyurmuştu.Rehine takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli'nin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/hamas-cumartesi-gunu-yapilacak-rehine-takasi-bir-sonraki-duyuruya-kadar-ertelendi--1093545439.html

i̇srail

gazze

gazze şeridi

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i̇srail, gazze, gazze şeridi, hamas, uluslararası kızılhaç komitesi