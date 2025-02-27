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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/hamas-son-4-israilli-rehinenin-cenazesini-teslim-etti-krizin-cozulmesinin-ardindan-641-filistinli-1094018214.html
Hamas son 4 İsrailli rehinenin cenazesini teslim etti: Krizin çözülmesinin ardından 641 Filistinli rehine serbest kaldı
Hamas son 4 İsrailli rehinenin cenazesini teslim etti: Krizin çözülmesinin ardından 641 Filistinli rehine serbest kaldı
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail ile rehine takası anlaşmasının yedinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli rehinenin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yedinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli rehinenin cenazesinin İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli rehineler de serbest bırakıldı.Rehine takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli gecikmeli olarak özgür bırakıldı.Hamas, rehine takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli rehineyi 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü duyurmuştu.Rehine takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli'nin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/hamas-cumartesi-gunu-yapilacak-rehine-takasi-bir-sonraki-duyuruya-kadar-ertelendi--1093545439.html
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i̇srail, gazze, gazze şeridi, hamas, uluslararası kızılhaç komitesi

Hamas son 4 İsrailli rehinenin cenazesini teslim etti: Krizin çözülmesinin ardından 641 Filistinli rehine serbest kaldı

02:29 27.02.2025 (güncellendi: 02:30 27.02.2025)
© AA / Ashraf AmraHamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek rehine takasının 5'inci turu
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek rehine takasının 5'inci turu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Ashraf Amra
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Hamas, İsrail ile rehine takası anlaşmasının yedinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli rehinenin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. Hamas ve İsrail arasındaki takasta 22 Şubat'ta serbest bırakılması gereken Filistinli yüzlerce rehine de gecikmeli olarak Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yedinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli rehinenin cenazesinin İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli rehineler de serbest bırakıldı.
Rehine takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli gecikmeli olarak özgür bırakıldı.
Hamas, rehine takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli rehineyi 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.
Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü duyurmuştu.
Rehine takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli'nin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek rehine takasının 5'inci turu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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Rehine takası ertelendi: İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya talimat geldi
10 Şubat, 19:16
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