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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/30-gunluk-bebegim-nefes-almiyor-diye-112yi-aradi-anne-ile-saglik-calisani-arasinda-tuyleri-diken-1094240034.html
'30 günlük bebeğim nefes almıyor' diye 112'yi aradı: Anne ile sağlık çalışanı arasında tüyleri diken diken eden konuşma
'30 günlük bebeğim nefes almıyor' diye 112'yi aradı: Anne ile sağlık çalışanı arasında tüyleri diken diken eden konuşma
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 30 günlük bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanının anneyi doğru bir şekilde... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T09:45+0300
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türki̇ye
bebek
bebek
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nilüfer
şanlıurfa
i̇l sağlık müdürlüğü
112 acil servis
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Şanlıurfa'da bebeğini emzirirken, bebeğin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan anneyi, doğru bir şekilde yönlendiren 112 çalışanı anneyeHeimlich manevrası yaptırarak bebeğin hayata tutunmasını sağladı.Saniye saniye neler yaşandı?Merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 30 günlük bebeği Nilüfer'in nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.Annenin panik hali karşısında soğukkanlı davranan ekipler ilk olarak adrese ambulans yönlendirdi.Ardından çağrıyı çeken Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi.Sağlık çalışanı adım adım yönlendirdiSağlık çalışanı: Emzirirken mi oldu bu? Kaç aylık?Anne: 30 günlükSağlık çalışanı: Kolunun üzerine ata biner gibi koy bebeği, sırtına beş kere vur, benim dediklerimi uygularsan bebeği kurtaracağız. Anne: Tamam 1, 2, 3, 4, 5Sağlık çalışanı: Başı aşağıda olacak.Anne: ÖksürdüSağlık çalışanı: Kusma da gelecek(Anne ağlıyor)Sağlık çalışanı: Korkma yan çevir bebeği, Ağlıyor mu?Sağlık çalışanı: Hareketleri var değil mi?Anne: İnliyor hareketleri varSağlık çalışanı: Sen süpersinBebek hayata döndü anne gözyaşlarını tutamadıTankuş'un dediklerini bire bir yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.Tankuş, sağlık ekipleri eve ulaşana kadar anneyi hatta tutarak sakinleştirip nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı oldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu.Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.Sağlık çalışanı: Bizim için gurur verici bir duygudurKonuya ilişkin anne ve sağlık çalışanı arasındaki konuşmaların ses kayıtları ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından video yapılarak paylaşıldı.Ses kayıtlarında annenin panik halleri ve sağlık çalışanının önce anneyi sakinleştirerek yapması gerektiğini anlattığı konuşmalar yer alıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tankuş, anneye telefonda cesaret verdiğini söyledi.Gurur verici bir olay yaşadığını ifade eden Tankuş, "Bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğe hayata tutunma imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur." dedi.Tankuş'a İl Sağlık Müdürlüğünce özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
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şanlıurfa bebek, bebek acil yardım, boğulan bebek 112
şanlıurfa bebek, bebek acil yardım, boğulan bebek 112

'30 günlük bebeğim nefes almıyor' diye 112'yi aradı: Anne ile sağlık çalışanı arasında tüyleri diken diken eden konuşma

09:45 06.03.2025 (güncellendi: 10:37 06.03.2025)
© İl Sağlık Müdürlüğü'30 günlük bebeğim nefes almıyor diye 112'yi aradı: Anne ile sağlık çalışanı arasında tüyleri diken diken eden konuşma
'30 günlük bebeğim nefes almıyor diye 112'yi aradı: Anne ile sağlık çalışanı arasında tüyleri diken diken eden konuşma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© İl Sağlık Müdürlüğü
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Şanlıurfa'da annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 30 günlük bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanının anneyi doğru bir şekilde yönlendirmesi sayesinde yeniden hayata tutundu.
Şanlıurfa'da bebeğini emzirirken, bebeğin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan anneyi, doğru bir şekilde yönlendiren 112 çalışanı anneye
Heimlich manevrası yaptırarak bebeğin hayata tutunmasını sağladı.

Saniye saniye neler yaşandı?

Merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 30 günlük bebeği Nilüfer'in nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.
Annenin panik hali karşısında soğukkanlı davranan ekipler ilk olarak adrese ambulans yönlendirdi.
Ardından çağrıyı çeken Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi.

Sağlık çalışanı adım adım yönlendirdi

Sağlık çalışanı: Emzirirken mi oldu bu? Kaç aylık?
Anne: 30 günlük
Sağlık çalışanı: Kolunun üzerine ata biner gibi koy bebeği, sırtına beş kere vur, benim dediklerimi uygularsan bebeği kurtaracağız.
Anne: Tamam 1, 2, 3, 4, 5
Sağlık çalışanı: Başı aşağıda olacak.
Anne: Öksürdü
Sağlık çalışanı: Kusma da gelecek
(Anne ağlıyor)
Sağlık çalışanı: Korkma yan çevir bebeği, Ağlıyor mu?
Sağlık çalışanı: Hareketleri var değil mi?
Anne: İnliyor hareketleri var
Sağlık çalışanı: Sen süpersin

Bebek hayata döndü anne gözyaşlarını tutamadı

Tankuş'un dediklerini bire bir yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.
Tankuş, sağlık ekipleri eve ulaşana kadar anneyi hatta tutarak sakinleştirip nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı oldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu.
Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

Sağlık çalışanı: Bizim için gurur verici bir duygudur

Konuya ilişkin anne ve sağlık çalışanı arasındaki konuşmaların ses kayıtları ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından video yapılarak paylaşıldı.
Ses kayıtlarında annenin panik halleri ve sağlık çalışanının önce anneyi sakinleştirerek yapması gerektiğini anlattığı konuşmalar yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tankuş, anneye telefonda cesaret verdiğini söyledi.
Gurur verici bir olay yaşadığını ifade eden Tankuş, "Bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğe hayata tutunma imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur." dedi.
Tankuş'a İl Sağlık Müdürlüğünce özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
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