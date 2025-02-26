https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/helikopteri-acil-inis-yapti-devlet-baskani-castro-olumden-dondu-1093986611.html

Helikopteri acil iniş yaptı: Devlet Başkanı Castro ölümden döndü

Helikopteri acil iniş yaptı: Devlet Başkanı Castro ölümden döndü

Sputnik Türkiye

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, San Pedro Sula’dan... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T07:06+0300

2025-02-26T07:06+0300

2025-02-26T07:06+0300

dünya

xiomara castro

honduras

kaza

helikopter

helikopter kazası

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Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun içinde bulunduğu helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle tehlike atlattı. San Pedro Sula’dan başkent Tegucigalpa’ya gitmekte olan helikopter, Cortés bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasına acil iniş yaptı.Yetkililer, hava muhalefeti nedeniyle uçuşun devam edemediğini ve iniş kararının güvenlik amacıyla alındığını belirtti.Başkan Castro: Devam etmemiz mümkün değildiKazanın ardından açıklama yapan Devlet Başkanı Xiomara Castro, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarına devam edemediklerini ve geri dönüşün de riskli olduğunu söyledi. Bu yüzden acil iniş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.Yetkililerden açıklama: Castro güvendeHonduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Başkan Castro ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir şekilde yollarına devam ettiklerini duyurdu.Honduras kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.Helikopter kazaları endişe yaratıyorDünyada sık sık devlet başkanlarını ve üst düzey yöneticileri taşıyan helikopterlerin hava şartları nedeniyle zor anlar yaşadığı biliniyor. Bu olay, akıllara daha önce yaşanan benzer tehlikeli inişleri ve kazaları getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/guney-korede-yapim-asamasindaki-yol-coktu-4-olu-6-yarali-1093985451.html

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xiomara castro, honduras, kaza, helikopter, helikopter kazası