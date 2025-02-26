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Helikopteri acil iniş yaptı: Devlet Başkanı Castro ölümden döndü
Helikopteri acil iniş yaptı: Devlet Başkanı Castro ölümden döndü
Sputnik Türkiye
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, San Pedro Sula’dan... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T07:06+0300
2025-02-26T07:06+0300
dünya
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helikopter kazası
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Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun içinde bulunduğu helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle tehlike atlattı. San Pedro Sula’dan başkent Tegucigalpa’ya gitmekte olan helikopter, Cortés bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasına acil iniş yaptı.Yetkililer, hava muhalefeti nedeniyle uçuşun devam edemediğini ve iniş kararının güvenlik amacıyla alındığını belirtti.Başkan Castro: Devam etmemiz mümkün değildiKazanın ardından açıklama yapan Devlet Başkanı Xiomara Castro, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarına devam edemediklerini ve geri dönüşün de riskli olduğunu söyledi. Bu yüzden acil iniş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.Yetkililerden açıklama: Castro güvendeHonduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Başkan Castro ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir şekilde yollarına devam ettiklerini duyurdu.Honduras kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.Helikopter kazaları endişe yaratıyorDünyada sık sık devlet başkanlarını ve üst düzey yöneticileri taşıyan helikopterlerin hava şartları nedeniyle zor anlar yaşadığı biliniyor. Bu olay, akıllara daha önce yaşanan benzer tehlikeli inişleri ve kazaları getirdi.
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xiomara castro, honduras, kaza, helikopter, helikopter kazası

Helikopteri acil iniş yaptı: Devlet Başkanı Castro ölümden döndü

07:06 26.02.2025
© AA / Fatih HepokurAntalya teleferik kazası
Antalya teleferik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Fatih Hepokur
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Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, San Pedro Sula’dan Tegucigalpa’ya seyir halindeyken gerçekleşti. Castro’nun ve beraberindekilerin yara almadan kurtulduğu açıklandı.
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun içinde bulunduğu helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle tehlike atlattı. San Pedro Sula’dan başkent Tegucigalpa’ya gitmekte olan helikopter, Cortés bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasına acil iniş yaptı.
Yetkililer, hava muhalefeti nedeniyle uçuşun devam edemediğini ve iniş kararının güvenlik amacıyla alındığını belirtti.

Başkan Castro: Devam etmemiz mümkün değildi

Kazanın ardından açıklama yapan Devlet Başkanı Xiomara Castro, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarına devam edemediklerini ve geri dönüşün de riskli olduğunu söyledi. Bu yüzden acil iniş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yetkililerden açıklama: Castro güvende

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Başkan Castro ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir şekilde yollarına devam ettiklerini duyurdu.
Honduras kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Helikopter kazaları endişe yaratıyor

Dünyada sık sık devlet başkanlarını ve üst düzey yöneticileri taşıyan helikopterlerin hava şartları nedeniyle zor anlar yaşadığı biliniyor. Bu olay, akıllara daha önce yaşanan benzer tehlikeli inişleri ve kazaları getirdi.
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