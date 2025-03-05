https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/yuz-yuze-iletisimden-bunalan-gencler-asmr-ile-rahatliyor-1094205728.html

Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, 'ASMR' ile rahatlıyor

Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, 'ASMR' ile rahatlıyor

Sputnik Türkiye

Yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulan genç yetişkinler, internette "Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi" (ASMR) içerikleri izleyerek kendilerini rahatlatmaya... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T11:08+0300

2025-03-05T11:08+0300

2025-03-05T11:08+0300

yaşam

sosyal medya

asmr videoları

yalnızlık

gerginlik

sosyalleşme

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Genç yetişkinlerin sosyal medya platformlarında hızla yayılan, abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (ASMR) videoları 'rahatlatıcı' buldukları ortaya çıktı. Araştırma bu yaş kuşağının yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulduğunu da gösterdi. Rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını gideriyorİngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları, YouTube ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan ve abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenlerle ve izleyenlerle görüşmeler yaptı.Sayısı 2 bini aşan katılımcıyla görüşen araştırmacılar, "ASMR videoları" izlemelerinin ardından gevşeyip uykuya daldıklarını öne süren gençlerin bu içerikler ile rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp çalışmadıklarını sorguladı.Dış dünyayı 'aşırı uyarıcı' buluyorAraştırmacılar, raporda, 18-44 yaş arası "genç yetişkin" kategorisindeki katılımcıların, dış dünyadaki sesleri ve yüz yüze iletişimi "aşırı uyarıcı" bularak bu tür etkileşimlerden kaçınma ihtiyacı duyarken, ASMR içerikleri izleyerek rahatlamayı tercih etmeye meyilli olduğunu ortaya koydu.Katılımcılardan yaş aralığı 25-34 olanların yüzde 47'sinin gürültülü ve kalabalık ortamları "boğucu" bulduğu kaydedilen raporda, gençlerin insanlarla sohbetlerini çevrim içi olarak yapmayı ve yalnız çalışmayı tercih ettiği de tespit edildi. Araştırmacılar, görüşmeler sonucunda, insanların "ASMR" içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.

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sosyal medya, asmr videoları, yalnızlık, gerginlik, sosyalleşme