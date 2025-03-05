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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/yuz-yuze-iletisimden-bunalan-gencler-asmr-ile-rahatliyor-1094205728.html
Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, 'ASMR' ile rahatlıyor
Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, 'ASMR' ile rahatlıyor
Sputnik Türkiye
Yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulan genç yetişkinler, internette "Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi" (ASMR) içerikleri izleyerek kendilerini rahatlatmaya... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T11:08+0300
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Genç yetişkinlerin sosyal medya platformlarında hızla yayılan, abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (ASMR) videoları 'rahatlatıcı' buldukları ortaya çıktı. Araştırma bu yaş kuşağının yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulduğunu da gösterdi. Rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını gideriyorİngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları, YouTube ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan ve abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenlerle ve izleyenlerle görüşmeler yaptı.Sayısı 2 bini aşan katılımcıyla görüşen araştırmacılar, "ASMR videoları" izlemelerinin ardından gevşeyip uykuya daldıklarını öne süren gençlerin bu içerikler ile rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp çalışmadıklarını sorguladı.Dış dünyayı 'aşırı uyarıcı' buluyorAraştırmacılar, raporda, 18-44 yaş arası "genç yetişkin" kategorisindeki katılımcıların, dış dünyadaki sesleri ve yüz yüze iletişimi "aşırı uyarıcı" bularak bu tür etkileşimlerden kaçınma ihtiyacı duyarken, ASMR içerikleri izleyerek rahatlamayı tercih etmeye meyilli olduğunu ortaya koydu.Katılımcılardan yaş aralığı 25-34 olanların yüzde 47'sinin gürültülü ve kalabalık ortamları "boğucu" bulduğu kaydedilen raporda, gençlerin insanlarla sohbetlerini çevrim içi olarak yapmayı ve yalnız çalışmayı tercih ettiği de tespit edildi. Araştırmacılar, görüşmeler sonucunda, insanların "ASMR" içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.
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sosyal medya, asmr videoları, yalnızlık, gerginlik, sosyalleşme
sosyal medya, asmr videoları, yalnızlık, gerginlik, sosyalleşme

Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, 'ASMR' ile rahatlıyor

11:08 05.03.2025
sosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
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Yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulan genç yetişkinler, internette "Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi" (ASMR) içerikleri izleyerek kendilerini rahatlatmaya çalışıyor.
Genç yetişkinlerin sosyal medya platformlarında hızla yayılan, abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (ASMR) videoları 'rahatlatıcı' buldukları ortaya çıktı. Araştırma bu yaş kuşağının yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulduğunu da gösterdi.

Rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını gideriyor

İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları, YouTube ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan ve abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenlerle ve izleyenlerle görüşmeler yaptı.
Sayısı 2 bini aşan katılımcıyla görüşen araştırmacılar, "ASMR videoları" izlemelerinin ardından gevşeyip uykuya daldıklarını öne süren gençlerin bu içerikler ile rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp çalışmadıklarını sorguladı.

Dış dünyayı 'aşırı uyarıcı' buluyor

Araştırmacılar, raporda, 18-44 yaş arası "genç yetişkin" kategorisindeki katılımcıların, dış dünyadaki sesleri ve yüz yüze iletişimi "aşırı uyarıcı" bularak bu tür etkileşimlerden kaçınma ihtiyacı duyarken, ASMR içerikleri izleyerek rahatlamayı tercih etmeye meyilli olduğunu ortaya koydu.
Katılımcılardan yaş aralığı 25-34 olanların yüzde 47'sinin gürültülü ve kalabalık ortamları "boğucu" bulduğu kaydedilen raporda, gençlerin insanlarla sohbetlerini çevrim içi olarak yapmayı ve yalnız çalışmayı tercih ettiği de tespit edildi. Araştırmacılar, görüşmeler sonucunda, insanların "ASMR" içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.
Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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