https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/tbmm-baskani-kurtulmus-40-kusur-yilimizi-calan-teror-belasi-artik-dirilmemek-uzere-tarihin-1094227713.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T20:32+0300

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MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren TMBB Başkanı Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye'nin sağlanmasıyla bölge ülkelerinde barış ve istikrarın ortaya çıkacağını belirtti.Kurtulmuş "40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik kardeşlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-sadece-baris-istiyoruz-1094223846.html

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numan kurtulmuş, tbmm, haberler, terör, terör örgütü, terör eylemi