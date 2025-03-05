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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren TMBB Başkanı Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye'nin sağlanmasıyla bölge ülkelerinde barış ve istikrarın ortaya çıkacağını belirtti.Kurtulmuş "40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik kardeşlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.
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numan kurtulmuş, tbmm, haberler, terör, terör örgütü, terör eylemi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak

20:32 05.03.2025 (güncellendi: 21:32 05.03.2025)
© AA / TBMMTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA / TBMM
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır" dedi.
MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren TMBB Başkanı Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye'nin sağlanmasıyla bölge ülkelerinde barış ve istikrarın ortaya çıkacağını belirtti.
Kurtulmuş "40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik kardeşlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.
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