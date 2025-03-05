https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/tbmm-baskani-kurtulmus-40-kusur-yilimizi-calan-teror-belasi-artik-dirilmemek-uzere-tarihin-1094227713.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T20:32+0300
2025-03-05T20:32+0300
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MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren TMBB Başkanı Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye'nin sağlanmasıyla bölge ülkelerinde barış ve istikrarın ortaya çıkacağını belirtti.Kurtulmuş "40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik kardeşlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-sadece-baris-istiyoruz-1094223846.html
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numan kurtulmuş, tbmm, haberler, terör, terör örgütü, terör eylemi
numan kurtulmuş, tbmm, haberler, terör, terör örgütü, terör eylemi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak
20:32 05.03.2025 (güncellendi: 21:32 05.03.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır" dedi.
MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren TMBB Başkanı Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye'nin sağlanmasıyla bölge ülkelerinde barış ve istikrarın ortaya çıkacağını belirtti.
Kurtulmuş "40 küsur yılımızı çalan terör belası artık dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik kardeşlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.