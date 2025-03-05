https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/vucut-gelistiricinin-ani-olumu-20-yasindaki-sporcu-kustuktan-sonra-hayatini-kaybetti-1094196200.html
Vücut geliştiricinin ani ölümü: 20 yaşındaki sporcu kustuktan sonra hayatını kaybetti
Vücut geliştiricinin ani ölümü: 20 yaşındaki sporcu kustuktan sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'de tanınan bir vücut geliştirme sporcusu, koöluk yaptığı öğrencilerini desteklemek amacıyla katıldığı karışmada kusmasının ardından 20 yaşında hayatını... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T01:27+0300
2025-03-05T01:27+0300
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vücut
vücut geliştirme
ölüm
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Şubat ayında koçluk yaptığı sporcuları desteklemek için bir ABD spor festivaline katılan vücut geliştirici, yarışma sırasında kusma sonrası 20 yaşında aniden hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden vücut geliştirici Jodi Vance’in ailesi sosyal medyada şunları paylaştı: Vance'in, Ohio’daki etkinlikte yarışmadığı ancak festival sırasında kendini kötü hissettiği söyleniyor ve ardından kusma gibi dehidrasyon belirtileri göstermeye başladı.Sporcu, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Franklin County Koroner Ofisi henüz resmi ölüm nedenini onaylamamış olsa da, Vance’in koçu Justin Mihaly, Vance’in zararlı maddeler kullanmış olabileceğini ima etti.Bir açıklamasında Mihaly, “Jodi, vücut yapısını geliştirmek için iki son derece zararlı madde kullandı. Muhtemelen sadece Arnold Expo için, benim bilgim ve onayım olmadan, ailesinin bilgisi ve onayı olmadan” dedi.Mihaly, topluluktan birçok kişinin Vance’in ölümünden onu sorumlu tuttuğunu ve ölüm tehditleri aldığını söyledi. Mihaly, ona bu maddelerden uzak durması için ikna etmeye çalıştığını belirtti.
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abd, vücut , vücut geliştirme, ölüm
abd, vücut , vücut geliştirme, ölüm
Vücut geliştiricinin ani ölümü: 20 yaşındaki sporcu kustuktan sonra hayatını kaybetti
ABD'de tanınan bir vücut geliştirme sporcusu, koöluk yaptığı öğrencilerini desteklemek amacıyla katıldığı karışmada kusmasının ardından 20 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sporcunun koçu ise ölümden sorumlu tutuluyor.
Şubat ayında koçluk yaptığı sporcuları desteklemek için bir ABD spor festivaline katılan vücut geliştirici, yarışma sırasında kusma sonrası 20 yaşında aniden hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden vücut geliştirici Jodi Vance’in ailesi sosyal medyada şunları paylaştı:
“Kalbi, şiddetli dehidrasyonun komplikasyonları nedeniyle durdu. Hastane tarafından yapılan tüm çabalara rağmen, onu hayata döndüremediler.”
Vance'in, Ohio’daki etkinlikte yarışmadığı ancak festival sırasında kendini kötü hissettiği söyleniyor ve ardından kusma gibi dehidrasyon belirtileri göstermeye başladı.
Sporcu, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Franklin County Koroner Ofisi henüz resmi ölüm nedenini onaylamamış olsa da, Vance’in koçu Justin Mihaly, Vance’in zararlı maddeler kullanmış olabileceğini ima etti.
Bir açıklamasında Mihaly, “Jodi, vücut yapısını geliştirmek için iki son derece zararlı madde kullandı. Muhtemelen sadece Arnold Expo için, benim bilgim ve onayım olmadan, ailesinin bilgisi ve onayı olmadan” dedi.
Mihaly, topluluktan birçok kişinin Vance’in ölümünden onu sorumlu tuttuğunu ve ölüm tehditleri aldığını söyledi. Mihaly, ona bu maddelerden uzak durması için ikna etmeye çalıştığını belirtti.