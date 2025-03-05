https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/vucut-gelistiricinin-ani-olumu-20-yasindaki-sporcu-kustuktan-sonra-hayatini-kaybetti-1094196200.html

Vücut geliştiricinin ani ölümü: 20 yaşındaki sporcu kustuktan sonra hayatını kaybetti

Vücut geliştiricinin ani ölümü: 20 yaşındaki sporcu kustuktan sonra hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de tanınan bir vücut geliştirme sporcusu, koöluk yaptığı öğrencilerini desteklemek amacıyla katıldığı karışmada kusmasının ardından 20 yaşında hayatını... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T01:27+0300

2025-03-05T01:27+0300

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yaşam

abd

vücut

vücut geliştirme

ölüm

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Şubat ayında koçluk yaptığı sporcuları desteklemek için bir ABD spor festivaline katılan vücut geliştirici, yarışma sırasında kusma sonrası 20 yaşında aniden hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden vücut geliştirici Jodi Vance’in ailesi sosyal medyada şunları paylaştı: Vance'in, Ohio’daki etkinlikte yarışmadığı ancak festival sırasında kendini kötü hissettiği söyleniyor ve ardından kusma gibi dehidrasyon belirtileri göstermeye başladı.Sporcu, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Franklin County Koroner Ofisi henüz resmi ölüm nedenini onaylamamış olsa da, Vance’in koçu Justin Mihaly, Vance’in zararlı maddeler kullanmış olabileceğini ima etti.Bir açıklamasında Mihaly, “Jodi, vücut yapısını geliştirmek için iki son derece zararlı madde kullandı. Muhtemelen sadece Arnold Expo için, benim bilgim ve onayım olmadan, ailesinin bilgisi ve onayı olmadan” dedi.Mihaly, topluluktan birçok kişinin Vance’in ölümünden onu sorumlu tuttuğunu ve ölüm tehditleri aldığını söyledi. Mihaly, ona bu maddelerden uzak durması için ikna etmeye çalıştığını belirtti.

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abd, vücut , vücut geliştirme, ölüm