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Üç üniversite öğrencisi yapay zekayı kullanarak lotoda 1.7 milyon TL kazandı
Üç üniversite öğrencisi yapay zekayı kullanarak lotoda 1.7 milyon TL kazandı
Sputnik Türkiye
Salento Üniversitesi Matematik Fakültesi'nde eğitim gören üç öğrenci, yapay zeka kullanarak İtalya'nın ünlü piyango oyunu Superenalotto'da 1.7 milyon TL (43... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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İtalya'nın Lecce kentinde yaşayan üç öğrenci, yapay zeka ile Superenalotto'da 1.7 milyon TL (43 bin euro) kazandı.İtalyan basınının haberine göre, öğrenciler son 24 ayda çekilen sayıları analiz ederek bir yapay zeka programını eğitti. Öğrenciler, bu süreçte, makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak belirli sayıların çıkma olasılığını hesaplamaya çalıştıklarını ve ilk denemelerinde 180 bin TL (4 bin 500 euro) kazandıklarını ifade etti. Birkaç deneme ve 12 bin TL (300 euro) harcamanın ardından, öğrenciler 1.7 milyon TL'lik (43 bin euro) büyük ödülü kazandı. Superenalotto gibi tamamen şansa dayalı bir oyunda yapay zeka kullanmanın öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirdiği açıklandı.Bu başarı, yapay zeka teknolojisinin farklı alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair ilham verici bir örnek olarak değerlendirildi. Ancak, piyango gibi şansa dayalı oyunlarda kazanma şansının her zaman düşük olduğunun unutulmaması gerektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ingilterenin-zenginler-listesini-altust-etti-piyangodan-177-milyon-sterlin-kazandi-1090888918.html
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i̇talya, çekiliş, yılbaşı çekilişi, piyango, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği, lecce
i̇talya, çekiliş, yılbaşı çekilişi, piyango, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği, lecce

Üç üniversite öğrencisi yapay zekayı kullanarak lotoda 1.7 milyon TL kazandı

23:39 05.03.2025 (güncellendi: 23:48 05.03.2025)
© AApiyango
piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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Salento Üniversitesi Matematik Fakültesi'nde eğitim gören üç öğrenci, yapay zeka kullanarak İtalya'nın ünlü piyango oyunu Superenalotto'da 1.7 milyon TL (43 bin euro) kazanmayı başardı. Öğrencilerin aylardır kazanan sayıları tahmin etmek için bir yazılım geliştirdiği açıklandı.
İtalya'nın Lecce kentinde yaşayan üç öğrenci, yapay zeka ile Superenalotto'da 1.7 milyon TL (43 bin euro) kazandı.
İtalyan basınının haberine göre, öğrenciler son 24 ayda çekilen sayıları analiz ederek bir yapay zeka programını eğitti. Öğrenciler, bu süreçte, makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak belirli sayıların çıkma olasılığını hesaplamaya çalıştıklarını ve ilk denemelerinde 180 bin TL (4 bin 500 euro) kazandıklarını ifade etti. Birkaç deneme ve 12 bin TL (300 euro) harcamanın ardından, öğrenciler 1.7 milyon TL'lik (43 bin euro) büyük ödülü kazandı. Superenalotto gibi tamamen şansa dayalı bir oyunda yapay zeka kullanmanın öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirdiği açıklandı.
Bu başarı, yapay zeka teknolojisinin farklı alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair ilham verici bir örnek olarak değerlendirildi. Ancak, piyango gibi şansa dayalı oyunlarda kazanma şansının her zaman düşük olduğunun unutulmaması gerektiği ifade edildi.
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