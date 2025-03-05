https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/uc-universite-ogrencisi-yapay-zekayi-kullanarak-lotoda-17-milyon-tl-kazandi--1094230702.html

Üç üniversite öğrencisi yapay zekayı kullanarak lotoda 1.7 milyon TL kazandı

Üç üniversite öğrencisi yapay zekayı kullanarak lotoda 1.7 milyon TL kazandı

Sputnik Türkiye

Salento Üniversitesi Matematik Fakültesi'nde eğitim gören üç öğrenci, yapay zeka kullanarak İtalya'nın ünlü piyango oyunu Superenalotto'da 1.7 milyon TL (43... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T23:39+0300

2025-03-05T23:39+0300

2025-03-05T23:48+0300

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İtalya'nın Lecce kentinde yaşayan üç öğrenci, yapay zeka ile Superenalotto'da 1.7 milyon TL (43 bin euro) kazandı.İtalyan basınının haberine göre, öğrenciler son 24 ayda çekilen sayıları analiz ederek bir yapay zeka programını eğitti. Öğrenciler, bu süreçte, makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak belirli sayıların çıkma olasılığını hesaplamaya çalıştıklarını ve ilk denemelerinde 180 bin TL (4 bin 500 euro) kazandıklarını ifade etti. Birkaç deneme ve 12 bin TL (300 euro) harcamanın ardından, öğrenciler 1.7 milyon TL'lik (43 bin euro) büyük ödülü kazandı. Superenalotto gibi tamamen şansa dayalı bir oyunda yapay zeka kullanmanın öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirdiği açıklandı.Bu başarı, yapay zeka teknolojisinin farklı alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair ilham verici bir örnek olarak değerlendirildi. Ancak, piyango gibi şansa dayalı oyunlarda kazanma şansının her zaman düşük olduğunun unutulmaması gerektiği ifade edildi.

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