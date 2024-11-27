https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ingilterenin-zenginler-listesini-altust-etti-piyangodan-177-milyon-sterlin-kazandi-1090888918.html
İngiltere'nin zenginler listesini altüst etti: Piyangodan 177 milyon sterlin kazandı
İngiltere'nin zenginler listesini altüst etti: Piyangodan 177 milyon sterlin kazandı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de henüz ismi belirlenmeyen bir kişi, piyango çekilişinden 177 milyon sterlin ikramiye kazandı. Büyük para ödülü, İngiltere'nin bu zamana kadar en... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T15:27+0300
2024-11-27T15:27+0300
2024-11-27T15:27+0300
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ingiltere
sunday times zenginler listesi
harry styles
anthony joshua
piyango
çekiliş
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ikramiye
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İngiltere'de bir kişi, 9 Avrupa ülkesinde düzenlenen EuroMillions adlı piyango çekilişinden, 177 milyon sterlinlik büyük para ödülünü kazandı. İngiltere'deki Sunday Times Zenginler Listesi'nde 17. sırada olan ve 175 milyon sterlin değerinde servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua'yı geride bıraktı.Art arda 14 kez kazanan olmadan devreden çekilişteki büyük ödül tüm zamanların en büyük altıncı ödülü olarak tarihe geçti. Piyango çekilişinin, İngiltere piyangosu tarihindeki üçüncü en büyük kazanç olduğu belirtildi.İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, Temmuz 2022'de 195 milyon sterlinlik, rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184.2 milyon sterlin kazanarak ülke tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı. Henüz ikramiyeyi almaya gelmeyen 177 milyon sterlinin sahibi ise listede üçüncü sırada yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/21-milyon-liralik-buyuk-ikramiye-17-bin-nufuslu-ilceye-isabet-etti-herkes-milyoneri-ariyor-1090587418.html
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ingiltere, sunday times zenginler listesi, harry styles, anthony joshua, piyango, çekiliş, büyük ödül, ikramiye, büyük ikramiye, euromillions
ingiltere, sunday times zenginler listesi, harry styles, anthony joshua, piyango, çekiliş, büyük ödül, ikramiye, büyük ikramiye, euromillions
İngiltere'nin zenginler listesini altüst etti: Piyangodan 177 milyon sterlin kazandı
İngiltere'de henüz ismi belirlenmeyen bir kişi, piyango çekilişinden 177 milyon sterlin ikramiye kazandı. Büyük para ödülü, İngiltere'nin bu zamana kadar en büyük üçüncü piyango ödülü olarak tarihe geçti.
İngiltere'de bir kişi, 9 Avrupa ülkesinde düzenlenen EuroMillions adlı piyango çekilişinden, 177 milyon sterlinlik büyük para ödülünü kazandı. İngiltere'deki Sunday Times Zenginler Listesi'nde 17. sırada olan ve 175 milyon sterlin değerinde servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua'yı geride bıraktı.
Art arda 14 kez kazanan olmadan devreden çekilişteki büyük ödül tüm zamanların en büyük altıncı ödülü olarak tarihe geçti. Piyango çekilişinin, İngiltere piyangosu tarihindeki üçüncü en büyük kazanç olduğu belirtildi.
İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, Temmuz 2022'de 195 milyon sterlinlik, rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184.2 milyon sterlin kazanarak ülke tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı. Henüz ikramiyeyi almaya gelmeyen 177 milyon sterlinin sahibi ise listede üçüncü sırada yer alıyor.