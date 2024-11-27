https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ingilterenin-zenginler-listesini-altust-etti-piyangodan-177-milyon-sterlin-kazandi-1090888918.html

İngiltere'nin zenginler listesini altüst etti: Piyangodan 177 milyon sterlin kazandı

İngiltere'nin zenginler listesini altüst etti: Piyangodan 177 milyon sterlin kazandı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de henüz ismi belirlenmeyen bir kişi, piyango çekilişinden 177 milyon sterlin ikramiye kazandı. Büyük para ödülü, İngiltere'nin bu zamana kadar en... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T15:27+0300

2024-11-27T15:27+0300

2024-11-27T15:27+0300

yaşam

ingiltere

sunday times zenginler listesi

harry styles

anthony joshua

piyango

çekiliş

büyük ödül

ikramiye

büyük ikramiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103574/13/1035741381_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d28c7aa72319d9bfbd52f4a3daf3f94c.jpg

İngiltere'de bir kişi, 9 Avrupa ülkesinde düzenlenen EuroMillions adlı piyango çekilişinden, 177 milyon sterlinlik büyük para ödülünü kazandı. İngiltere'deki Sunday Times Zenginler Listesi'nde 17. sırada olan ve 175 milyon sterlin değerinde servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua'yı geride bıraktı.Art arda 14 kez kazanan olmadan devreden çekilişteki büyük ödül tüm zamanların en büyük altıncı ödülü olarak tarihe geçti. Piyango çekilişinin, İngiltere piyangosu tarihindeki üçüncü en büyük kazanç olduğu belirtildi.İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, Temmuz 2022'de 195 milyon sterlinlik, rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184.2 milyon sterlin kazanarak ülke tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı. Henüz ikramiyeyi almaya gelmeyen 177 milyon sterlinin sahibi ise listede üçüncü sırada yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/21-milyon-liralik-buyuk-ikramiye-17-bin-nufuslu-ilceye-isabet-etti-herkes-milyoneri-ariyor-1090587418.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, sunday times zenginler listesi, harry styles, anthony joshua, piyango, çekiliş, büyük ödül, ikramiye, büyük ikramiye, euromillions