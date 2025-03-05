Tatilciler dikkat: Plajlarda şezlong dayatması resmen yasaklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olay neydi? Sanatçı Filiz Otyam anlatıyor
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'de transfer hareketliliği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/tatilciler-dikkat-plajlarda-sezlong-dayatmasi-resmen-yasaklandi-1094198856.html
Tatilciler dikkat: Plajlarda şezlong dayatması resmen yasaklandı
Tatilciler dikkat: Plajlarda şezlong dayatması resmen yasaklandı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, plaj işletmelerinin vatandaşa zorunlu şezlong kiralama dayatmasına son verdi. Çeşme’de yaşanan bir olay sonrası mahkemeye taşınan davada, mahkeme... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T07:26+0300
2025-03-05T07:26+0300
yaşam
çeşme
yargıtay
şezlong
karar
karar
karar
emsal karar
emsal karar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091443603_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ed27d087c3d46426cd44776cf5ee7d8f.jpg
Özellikle yaz aylarında tatil bölgelerinde sıkça karşılaşılan şezlong kiralama zorunluluğu, Yargıtay kararıyla tarihe karıştı. Tatilciler, birçok plaj işletmesinin denize girmek isteyen vatandaşlardan yüksek ücretler talep ettiğini ve aksi takdirde plajı kullanmalarına izin vermediğini belirtiyordu.Ancak Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğunu ve herkesin eşit şartlarda faydalanması gerektiğini vurgulayarak, özel işletmelerin bu uygulamasına "dur" dedi.Şezlong krizi mahkemeye taşındıEkol TV'den İlker Turak’ın özel haberine göre, Eşref Kaya isimli bir vatandaş, İzmir'in Çeşme ilçesinde özel bir plaj işletmesinde şezlong kiralamadan denize girmek istedi. Bunun üzerine işletme yetkilileri, Kaya’nın plajı kullanamayacağını belirterek müdahale etti.Olayın büyümesiyle, işletme yetkililerinden biri Kaya'ya "Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" diyerek tehditte bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından Kaya, hem işletme çalışanlarından hem de yetkililerden şikayetçi oldu.Mahkeme kararını verdi: Hapis cezasıÇeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve işletme çalışanları hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıklar 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, kararında sahillerin herkesin ortak kullanımına açık olduğu ve özel işletmelerin denize girişleri engelleyemeyeceğini vurguladı.Yargıtay’dan emsal niteliğinde kararSanıkların hapis cezasına yaptığı itirazlar, Yargıtay Genel Kurulu tarafından reddedildi. Yargıtay, sahillerin kamuya ait olduğunu belirterek, işletmelerin vatandaşların denize girişini engelleme hakkı olmadığına hükmetti.Bu kararla birlikte, Türkiye genelindeki tüm plaj işletmeleri için bağlayıcı bir emsal oluşturuldu.Vatandaşlar ne düşünüyor?Plajda yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalan tatilciler, Yargıtay’ın kararını memnuniyetle karşıladı. Tatilciler, artık şezlong kiralamadan istedikleri plajda denize girebileceklerini belirtirken, birçok vatandaş sahillerin ranta açılmasına karşı uzun süredir mücadele ettiklerini vurguladı.Plaj i̇şletmeleri nasıl etkilenecek?Bu karar sonrası plaj işletmelerinin, şezlong ve diğer hizmetleri zorunlu hale getiremeyeceği kesinleşti. Ancak bazı işletmelerin, fiyat politikalarını artırarak farklı yöntemlerle gelir elde etmeye çalışabileceği konuşuluyor.Uzmanlar, sahillerin daha sıkı denetim altına alınması gerektiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/meteorolojiden-bahari-bekleyenlere-mujde-gunesli-gunler-basliyor-tum-turkiyede-sicakliklar-10-1094197784.html
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091443603_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6b7a24ede7f147bf5a54e5d1802a809b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çeşme, yargıtay, şezlong, karar, karar, karar, emsal karar, emsal karar
çeşme, yargıtay, şezlong, karar, karar, karar, emsal karar, emsal karar

Tatilciler dikkat: Plajlarda şezlong dayatması resmen yasaklandı

07:26 05.03.2025
© AATatil planı
Tatil planı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
Abone ol
Yargıtay, plaj işletmelerinin vatandaşa zorunlu şezlong kiralama dayatmasına son verdi. Çeşme’de yaşanan bir olay sonrası mahkemeye taşınan davada, mahkeme deniz kıyısının herkesin eşit ve serbestçe kullanabileceğine hükmetti. Karar, tatilciler için emsal niteliği taşıyor.
Özellikle yaz aylarında tatil bölgelerinde sıkça karşılaşılan şezlong kiralama zorunluluğu, Yargıtay kararıyla tarihe karıştı. Tatilciler, birçok plaj işletmesinin denize girmek isteyen vatandaşlardan yüksek ücretler talep ettiğini ve aksi takdirde plajı kullanmalarına izin vermediğini belirtiyordu.
Ancak Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğunu ve herkesin eşit şartlarda faydalanması gerektiğini vurgulayarak, özel işletmelerin bu uygulamasına "dur" dedi.

Şezlong krizi mahkemeye taşındı

Ekol TV'den İlker Turak’ın özel haberine göre, Eşref Kaya isimli bir vatandaş, İzmir'in Çeşme ilçesinde özel bir plaj işletmesinde şezlong kiralamadan denize girmek istedi. Bunun üzerine işletme yetkilileri, Kaya’nın plajı kullanamayacağını belirterek müdahale etti.
Olayın büyümesiyle, işletme yetkililerinden biri Kaya'ya "Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" diyerek tehditte bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından Kaya, hem işletme çalışanlarından hem de yetkililerden şikayetçi oldu.

Mahkeme kararını verdi: Hapis cezası

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve işletme çalışanları hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıklar 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, kararında sahillerin herkesin ortak kullanımına açık olduğu ve özel işletmelerin denize girişleri engelleyemeyeceğini vurguladı.

Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

Sanıkların hapis cezasına yaptığı itirazlar, Yargıtay Genel Kurulu tarafından reddedildi. Yargıtay, sahillerin kamuya ait olduğunu belirterek, işletmelerin vatandaşların denize girişini engelleme hakkı olmadığına hükmetti.
Bu kararla birlikte, Türkiye genelindeki tüm plaj işletmeleri için bağlayıcı bir emsal oluşturuldu.

Vatandaşlar ne düşünüyor?

Plajda yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalan tatilciler, Yargıtay’ın kararını memnuniyetle karşıladı. Tatilciler, artık şezlong kiralamadan istedikleri plajda denize girebileceklerini belirtirken, birçok vatandaş sahillerin ranta açılmasına karşı uzun süredir mücadele ettiklerini vurguladı.

Plaj i̇şletmeleri nasıl etkilenecek?

Bu karar sonrası plaj işletmelerinin, şezlong ve diğer hizmetleri zorunlu hale getiremeyeceği kesinleşti. Ancak bazı işletmelerin, fiyat politikalarını artırarak farklı yöntemlerle gelir elde etmeye çalışabileceği konuşuluyor.
Uzmanlar, sahillerin daha sıkı denetim altına alınması gerektiğini belirtiyor.
Sıcak hava dalgası doğal felaketler kategorisine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den baharı bekleyenlere müjde: Güneşli günler başlıyor, tüm Türkiye'de sıcaklıklar 10 derece birden artacak
07:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала