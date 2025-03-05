https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/tatilciler-dikkat-plajlarda-sezlong-dayatmasi-resmen-yasaklandi-1094198856.html

Tatilciler dikkat: Plajlarda şezlong dayatması resmen yasaklandı

Tatilciler dikkat: Plajlarda şezlong dayatması resmen yasaklandı

Sputnik Türkiye

Yargıtay, plaj işletmelerinin vatandaşa zorunlu şezlong kiralama dayatmasına son verdi. Çeşme’de yaşanan bir olay sonrası mahkemeye taşınan davada, mahkeme... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T07:26+0300

2025-03-05T07:26+0300

2025-03-05T07:26+0300

yaşam

çeşme

yargıtay

şezlong

karar

karar

karar

emsal karar

emsal karar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091443603_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ed27d087c3d46426cd44776cf5ee7d8f.jpg

Özellikle yaz aylarında tatil bölgelerinde sıkça karşılaşılan şezlong kiralama zorunluluğu, Yargıtay kararıyla tarihe karıştı. Tatilciler, birçok plaj işletmesinin denize girmek isteyen vatandaşlardan yüksek ücretler talep ettiğini ve aksi takdirde plajı kullanmalarına izin vermediğini belirtiyordu.Ancak Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğunu ve herkesin eşit şartlarda faydalanması gerektiğini vurgulayarak, özel işletmelerin bu uygulamasına "dur" dedi.Şezlong krizi mahkemeye taşındıEkol TV'den İlker Turak’ın özel haberine göre, Eşref Kaya isimli bir vatandaş, İzmir'in Çeşme ilçesinde özel bir plaj işletmesinde şezlong kiralamadan denize girmek istedi. Bunun üzerine işletme yetkilileri, Kaya’nın plajı kullanamayacağını belirterek müdahale etti.Olayın büyümesiyle, işletme yetkililerinden biri Kaya'ya "Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" diyerek tehditte bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından Kaya, hem işletme çalışanlarından hem de yetkililerden şikayetçi oldu.Mahkeme kararını verdi: Hapis cezasıÇeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve işletme çalışanları hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıklar 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, kararında sahillerin herkesin ortak kullanımına açık olduğu ve özel işletmelerin denize girişleri engelleyemeyeceğini vurguladı.Yargıtay’dan emsal niteliğinde kararSanıkların hapis cezasına yaptığı itirazlar, Yargıtay Genel Kurulu tarafından reddedildi. Yargıtay, sahillerin kamuya ait olduğunu belirterek, işletmelerin vatandaşların denize girişini engelleme hakkı olmadığına hükmetti.Bu kararla birlikte, Türkiye genelindeki tüm plaj işletmeleri için bağlayıcı bir emsal oluşturuldu.Vatandaşlar ne düşünüyor?Plajda yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalan tatilciler, Yargıtay’ın kararını memnuniyetle karşıladı. Tatilciler, artık şezlong kiralamadan istedikleri plajda denize girebileceklerini belirtirken, birçok vatandaş sahillerin ranta açılmasına karşı uzun süredir mücadele ettiklerini vurguladı.Plaj i̇şletmeleri nasıl etkilenecek?Bu karar sonrası plaj işletmelerinin, şezlong ve diğer hizmetleri zorunlu hale getiremeyeceği kesinleşti. Ancak bazı işletmelerin, fiyat politikalarını artırarak farklı yöntemlerle gelir elde etmeye çalışabileceği konuşuluyor.Uzmanlar, sahillerin daha sıkı denetim altına alınması gerektiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/meteorolojiden-bahari-bekleyenlere-mujde-gunesli-gunler-basliyor-tum-turkiyede-sicakliklar-10-1094197784.html

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çeşme, yargıtay, şezlong, karar, karar, karar, emsal karar, emsal karar