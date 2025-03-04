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Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un geçmişi ortaya çıktı: Türkiye’ye döndüğünde tutuklanacak
Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un geçmişi ortaya çıktı: Türkiye’ye döndüğünde tutuklanacak
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor 2025 All-Star kadrosuna yedeklerden katılan Hikmet Tuğsuz, hakkında hazırlanan yeni iddianamelerle gündemde. Daha önce iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen Tuğsuz, şimdi ise dolandırıcılık ve silahla kasten yaralama suçlarından yargılanacak.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 10 Şubat’ta tutuklama kararı çıkardığı Tuğsuz, Survivor dönüşü Türkiye’ye giriş yaptığı an tutuklanacak.Survivor Hikmet'in sabıkalı geçmişi ortaya çıktıSabah'ın haberine göre, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Hikmet Tuğsuz, sporcu kimliğiyle tanınsa da geçmişte işlediği suçlar nedeniyle ağır cezalara çarptırıldı.45 milyon liralık villa dolandırıcılığıHikmet Tuğsuz’un adının geçtiği en dikkat çeken suçlardan biri, Antalya’da gerçekleşen 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı oldu.Silahla kasten yaralama suçlamasıTuğsuz’un karıştığı diğer suç ise 20 Temmuz 2023’te gerçekleşen bir darp olayı.Dominik’ten döner dönmez cezaevine girecekHikmet Tuğsuz’un denetimli serbestlik sürecinde yeni suçlara karıştığı için hakkında yeniden yargılama süreci başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame sonrası hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.
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survivor all star, survivor, yarışma, hikmet tuğsuz , dominik cumhuriyeti, cumhuriyet başsavcılığı, antalya
survivor all star, survivor, yarışma, hikmet tuğsuz , dominik cumhuriyeti, cumhuriyet başsavcılığı, antalya

Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un geçmişi ortaya çıktı: Türkiye’ye döndüğünde tutuklanacak

16:56 04.03.2025
© FotoğrafHikmet Tuğsuz
Hikmet Tuğsuz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Fotoğraf
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Survivor All Star 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı. Daha önce 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan Tuğsuz, Dominik’ten döner dönmez tutuklanacak.
Survivor 2025 All-Star kadrosuna yedeklerden katılan Hikmet Tuğsuz, hakkında hazırlanan yeni iddianamelerle gündemde. Daha önce iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen Tuğsuz, şimdi ise dolandırıcılık ve silahla kasten yaralama suçlarından yargılanacak.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 10 Şubat’ta tutuklama kararı çıkardığı Tuğsuz, Survivor dönüşü Türkiye’ye giriş yaptığı an tutuklanacak.

Survivor Hikmet'in sabıkalı geçmişi ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Hikmet Tuğsuz, sporcu kimliğiyle tanınsa da geçmişte işlediği suçlar nedeniyle ağır cezalara çarptırıldı.
27 Haziran 2016’da iki farklı yaralama olayına karışarak 12 yıl 16 ay hapis cezası aldı.
31 Temmuz 2023’te cezaevine girdi, ancak denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edildi.
Yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Survivor’a katılmak için yasağı kaldırttı.
Serbest kaldıktan sonra dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı tespit edildi.

45 milyon liralık villa dolandırıcılığı

Hikmet Tuğsuz’un adının geçtiği en dikkat çeken suçlardan biri, Antalya’da gerçekleşen 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı oldu.
Nisan 2023’te Julia Ç. isimli kadının internet üzerinden satışa çıkardığı villasını, noterden sahte vekaletle dolandırdığı iddia edildi.
Bu olayla ilgili olarak 7,5 yıl hapis cezası isteniyor.

Silahla kasten yaralama suçlaması

Tuğsuz’un karıştığı diğer suç ise 20 Temmuz 2023’te gerçekleşen bir darp olayı.
Bayram D. isimli bir kişiyi sopayla dövdüğü iddiasıyla hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandı.
Bu suçtan da ceza alması durumunda hapis süresi daha da uzayabilir.

Dominik’ten döner dönmez cezaevine girecek

Hikmet Tuğsuz’un denetimli serbestlik sürecinde yeni suçlara karıştığı için hakkında yeniden yargılama süreci başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame sonrası hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.
Survivor Turabi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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