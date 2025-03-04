https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/survivor-all-star-yarismacisi-hikmet-tugsuzun-gecmisi-ortaya-cikti-turkiyeye-dondugunde-1094186533.html

Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un geçmişi ortaya çıktı: Türkiye’ye döndüğünde tutuklanacak

Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un geçmişi ortaya çıktı: Türkiye’ye döndüğünde tutuklanacak

Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T16:56+0300

2025-03-04T16:56+0300

2025-03-04T16:56+0300

türki̇ye

survivor all star

survivor

yarışma

hikmet tuğsuz

dominik cumhuriyeti

cumhuriyet başsavcılığı

antalya

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Survivor 2025 All-Star kadrosuna yedeklerden katılan Hikmet Tuğsuz, hakkında hazırlanan yeni iddianamelerle gündemde. Daha önce iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen Tuğsuz, şimdi ise dolandırıcılık ve silahla kasten yaralama suçlarından yargılanacak.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 10 Şubat’ta tutuklama kararı çıkardığı Tuğsuz, Survivor dönüşü Türkiye’ye giriş yaptığı an tutuklanacak.Survivor Hikmet'in sabıkalı geçmişi ortaya çıktıSabah'ın haberine göre, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Hikmet Tuğsuz, sporcu kimliğiyle tanınsa da geçmişte işlediği suçlar nedeniyle ağır cezalara çarptırıldı.45 milyon liralık villa dolandırıcılığıHikmet Tuğsuz’un adının geçtiği en dikkat çeken suçlardan biri, Antalya’da gerçekleşen 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı oldu.Silahla kasten yaralama suçlamasıTuğsuz’un karıştığı diğer suç ise 20 Temmuz 2023’te gerçekleşen bir darp olayı.Dominik’ten döner dönmez cezaevine girecekHikmet Tuğsuz’un denetimli serbestlik sürecinde yeni suçlara karıştığı için hakkında yeniden yargılama süreci başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame sonrası hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/turabi-camkiran-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1093394269.html

türki̇ye

dominik cumhuriyeti

antalya

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