https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-sera-gazi-rekor-seviyeye-cikti-sicaklik-artisi-hizlanacak-1089746015.html
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Sera gazı rekor seviyeye çıktı, sıcaklık artışı hızlanacak
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Sera gazı rekor seviyeye çıktı, sıcaklık artışı hızlanacak
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde sera gazı yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı. Dünya Meteoroloji Örgütü ise küresel ısınmanın etkilerinin daha da artacağı konusunda uyardı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T12:40+0300
2024-10-28T12:40+0300
2024-10-28T12:40+0300
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Dünya küresel ısınmanın etkilerini yaşarken bir kötü haber de Dünya Meteoroloji Örgütü'nden geldi. Hazırlanan raporda, dünya genelinde sera gazının rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken gelecek yıllarda sıcaklıkların daha da artacağı vurgusu yapıldı. Uzmanlar 'alarm zillerinin' çalması gerektiğini söylerken, insanlar için endişe verici gelişmeler olduğunu belirtti. Karbondioksit oranı hiç olmadığı kadar hızla birikiyorRaporda, karbondioksit oranının, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde atmosferde biriktiği kaydedilen raporda, "Karbondioksit konsantrasyonları sadece 20 yılda yüzde 11,4 arttı." ifadesi kullanıldı.Raporda, 2023'te atmosferdeki karbondioksit artışının 2022'dekinden daha yüksek olduğu da vurgulandı. Karbondioksit emisyonlarının önemli kısmının atmosferde kaldığı belirtilen raporda, bunun dörtte birinden fazlasının okyanus ve yaklaşık yüzde 30'unun ise kara ekosistemleri tarafından emildiği ancak bu oranların doğa olaylarına bağlı olarak her yıl değiştiği kaydedildi.Alarm zillerinin çalmasına neden olmalı WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun bir kez daha rekor seviyeleri ulaştığını hatırlatarak, "Bu, karar vericiler arasında alarm zillerinin çalmasına neden olmalı. Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin çok altında sınırlama ve sıcaklık artışını sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece sınırlama yönündeki Paris Anlaşması hedefine ulaşmaktan açıkça uzaklaşıyoruz. Bunlar sadece istatistiklerden ibaret değil." ifadelerini kullandı.Saulo, her bir derecelik sıcaklık artışının insan hayatı ve gezegene olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi. Küresel ısınma hızlanabilir vurgusu WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett ise rapordaki verilerin, potansiyel bir kısır döngüyle karşı karşıya olunduğu konusunda uyarıda bulunduğunu kaydederek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/unlu-fizikcinin-tahmini-dogrulandi-dunyanin-sonunun-gelecegi-tarih-belli-oldu-1089685503.html
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küresel ısınma, dünya meteorolji örgütü, sera gazı,
küresel ısınma, dünya meteorolji örgütü, sera gazı,
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Sera gazı rekor seviyeye çıktı, sıcaklık artışı hızlanacak
Dünya genelinde sera gazı yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı. Dünya Meteoroloji Örgütü ise küresel ısınmanın etkilerinin daha da artacağı konusunda uyardı.
Dünya küresel ısınmanın etkilerini yaşarken bir kötü haber de Dünya Meteoroloji Örgütü'nden geldi. Hazırlanan raporda, dünya genelinde sera gazının rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken gelecek yıllarda sıcaklıkların daha da artacağı vurgusu yapıldı. Uzmanlar 'alarm zillerinin' çalması gerektiğini söylerken, insanlar için endişe verici gelişmeler olduğunu belirtti.
Karbondioksit oranı hiç olmadığı kadar hızla birikiyor
Raporda, karbondioksit oranının, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde atmosferde biriktiği kaydedilen raporda, "Karbondioksit konsantrasyonları sadece 20 yılda yüzde 11,4 arttı." ifadesi kullanıldı.
Raporda, 2023'te atmosferdeki karbondioksit artışının 2022'dekinden daha yüksek olduğu da vurgulandı. Karbondioksit emisyonlarının önemli kısmının atmosferde kaldığı belirtilen raporda, bunun dörtte birinden fazlasının okyanus ve yaklaşık yüzde 30'unun ise kara ekosistemleri tarafından emildiği ancak bu oranların doğa olaylarına bağlı olarak her yıl değiştiği kaydedildi.
Alarm zillerinin çalmasına neden olmalı
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun bir kez daha rekor seviyeleri ulaştığını hatırlatarak, "Bu, karar vericiler arasında alarm zillerinin çalmasına neden olmalı. Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin çok altında sınırlama ve sıcaklık artışını sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece sınırlama yönündeki Paris Anlaşması hedefine ulaşmaktan açıkça uzaklaşıyoruz. Bunlar sadece istatistiklerden ibaret değil." ifadelerini kullandı.
Saulo, her bir derecelik sıcaklık artışının insan hayatı ve gezegene olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.
Küresel ısınma hızlanabilir vurgusu
WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett ise rapordaki verilerin, potansiyel bir kısır döngüyle karşı karşıya olunduğu konusunda uyarıda bulunduğunu kaydederek şunları söyledi:
"Doğal iklim değişkenliği karbon döngüsünde büyük rol oynuyor. Ancak yakın gelecekte iklim değişikliğinin kendisi, ekosistemlerin daha büyük sera gazı kaynakları haline gelmesine neden olabilir. Orman yangınları atmosfere daha fazla karbon emisyonu salabilirken, daha sıcak okyanus daha az karbondioksit emebilir. Bu nedenle atmosferde küresel ısınmayı hızlandıracak daha fazla karbondioksit kalabilir. Bu iklim geri bildirimleri, insanlar için kritik endişelerden biri."