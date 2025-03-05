https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/rekabet-kurulundan-mackolike-13-milyon-lira-ceza--1094213414.html

Rekabet Kurulu'ndan, Maçkolik'e 13 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu'ndan, Maçkolik'e 13 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ'ye iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T13:13+0300

2025-03-05T13:13+0300

2025-03-05T13:13+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

maçkolik

rekabet kurumu

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Rekabet Kurulu, çevrim içi spor içeriği alanında faaliyet gösteren Maçkolik'e 13 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.Sektöre hakim durumunu kötüye kullandıMaçkolik hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını belirten Rekabet Kurumu, şirketin reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirerek Kanun'u ihlal ettiğine işaret etti. Bu kapsamda da şirkete 7 milyon 422 bin 998 lira idari para cezası verildiği bildirildi.Açıklamada, şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı belirtilerek, bu kapsamda da 5 milyon 567 bin 248 lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

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