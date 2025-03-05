https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/rekabet-kurulundan-mackolike-13-milyon-lira-ceza--1094213414.html
Rekabet Kurulu'ndan, Maçkolik'e 13 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan, Maçkolik'e 13 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ'ye iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T13:13+0300
2025-03-05T13:13+0300
2025-03-05T13:13+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
maçkolik
rekabet kurumu
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Rekabet Kurulu, çevrim içi spor içeriği alanında faaliyet gösteren Maçkolik'e 13 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.Sektöre hakim durumunu kötüye kullandıMaçkolik hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını belirten Rekabet Kurumu, şirketin reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirerek Kanun'u ihlal ettiğine işaret etti. Bu kapsamda da şirkete 7 milyon 422 bin 998 lira idari para cezası verildiği bildirildi.Açıklamada, şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı belirtilerek, bu kapsamda da 5 milyon 567 bin 248 lira idari para cezası verildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/tesis-yorumlarina-iliskin-bakanliktan-kritik-karar-yorum-sistemi-durduruldu-dogrulama-zorunlulugu-1093898061.html
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rekabet kurulu, maçkolik, rekabet kurumu
rekabet kurulu, maçkolik, rekabet kurumu
Rekabet Kurulu'ndan, Maçkolik'e 13 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ'ye iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, çevrim içi spor içeriği alanında faaliyet gösteren Maçkolik'e 13 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.
Sektöre hakim durumunu kötüye kullandı
Maçkolik hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını belirten Rekabet Kurumu, şirketin reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirerek Kanun'u ihlal ettiğine işaret etti. Bu kapsamda da şirkete 7 milyon 422 bin 998 lira idari para cezası verildiği bildirildi.
Açıklamada, şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı belirtilerek, bu kapsamda da 5 milyon 567 bin 248 lira idari para cezası verildiği ifade edildi.