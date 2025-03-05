https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/prof-dr-orhan-sen-uyardi-2-3-gun-camlarimizi-acmayalim-maske-takmadan-disariya-cikmayalim-1094216460.html

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: '2-3 gün camlarımızı açmayalım, maske takmadan dışarıya çıkmayalım'

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: '2-3 gün camlarımızı açmayalım, maske takmadan dışarıya çıkmayalım'

Sputnik Türkiye

Suriye'den gelecek toz taşınımına karşı uyaran Prof. Dr. Orhan Şen, tozun bakteri ve mantar taşıyabileceğini belirterek, iki üç gün cam açılmamasını ve maske... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T13:48+0300

2025-03-05T13:48+0300

2025-03-05T13:48+0300

türki̇ye

orhan şen

meteoroloji genel müdürlüğü

cnn

toz taşınımı

suriye

meteoroloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083241019_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_59dc621d71ac1c8108af321035ca461c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bu hafta Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 'toz taşınımı' beklendiği açıklandı. Toz taşınımıyla ilgili uyaran Prof. Dr. Orhan Şen, "İki üç gün pencereleri açmayalım, dışarı çıkarken maske takalım" dedi. Prof. Dr. Şen toz taşınımından etkilenecek illeri de tek tek saydı. Mantar ve bakteri taşıyabilirCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:"Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var. Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak. Hassas bir konsantrasyonda gelecek. Çok solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir. Yarın biraz daha fazla olacak toz. Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir. Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir. Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın. Cumartesi günü azalacakYarın Konya, Mersin, Niğde civarlarında sağlıksız görünüyor. Cuma günü de devam edecek, cumartesi günü azalıyor. En fazla yarı olacak. Malatya Ağrı'dan tutun, Mersin, Kilis, Mardin civarlarında biraz fazla gözüküyor. İki- üç gün pencereleri açmayalım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/meteorolojiden-bahari-bekleyenlere-mujde-gunesli-gunler-basliyor-tum-turkiyede-sicakliklar-10-1094197784.html

türki̇ye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orhan şen, meteoroloji genel müdürlüğü, cnn, toz taşınımı, suriye, meteoroloji