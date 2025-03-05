https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/prof-dr-orhan-sen-uyardi-2-3-gun-camlarimizi-acmayalim-maske-takmadan-disariya-cikmayalim-1094216460.html
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: '2-3 gün camlarımızı açmayalım, maske takmadan dışarıya çıkmayalım'
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: '2-3 gün camlarımızı açmayalım, maske takmadan dışarıya çıkmayalım'
Sputnik Türkiye
Suriye'den gelecek toz taşınımına karşı uyaran Prof. Dr. Orhan Şen, tozun bakteri ve mantar taşıyabileceğini belirterek, iki üç gün cam açılmamasını ve maske... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T13:48+0300
2025-03-05T13:48+0300
2025-03-05T13:48+0300
türki̇ye
orhan şen
meteoroloji genel müdürlüğü
cnn
toz taşınımı
suriye
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bu hafta Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 'toz taşınımı' beklendiği açıklandı. Toz taşınımıyla ilgili uyaran Prof. Dr. Orhan Şen, "İki üç gün pencereleri açmayalım, dışarı çıkarken maske takalım" dedi. Prof. Dr. Şen toz taşınımından etkilenecek illeri de tek tek saydı. Mantar ve bakteri taşıyabilirCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:"Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var. Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak. Hassas bir konsantrasyonda gelecek. Çok solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir. Yarın biraz daha fazla olacak toz. Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir. Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir. Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın. Cumartesi günü azalacakYarın Konya, Mersin, Niğde civarlarında sağlıksız görünüyor. Cuma günü de devam edecek, cumartesi günü azalıyor. En fazla yarı olacak. Malatya Ağrı'dan tutun, Mersin, Kilis, Mardin civarlarında biraz fazla gözüküyor. İki- üç gün pencereleri açmayalım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/meteorolojiden-bahari-bekleyenlere-mujde-gunesli-gunler-basliyor-tum-turkiyede-sicakliklar-10-1094197784.html
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orhan şen, meteoroloji genel müdürlüğü, cnn, toz taşınımı, suriye, meteoroloji
orhan şen, meteoroloji genel müdürlüğü, cnn, toz taşınımı, suriye, meteoroloji
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: '2-3 gün camlarımızı açmayalım, maske takmadan dışarıya çıkmayalım'
Suriye'den gelecek toz taşınımına karşı uyaran Prof. Dr. Orhan Şen, tozun bakteri ve mantar taşıyabileceğini belirterek, iki üç gün cam açılmamasını ve maske takılmasını tavsiye etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bu hafta Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 'toz taşınımı' beklendiği açıklandı. Toz taşınımıyla ilgili uyaran Prof. Dr. Orhan Şen, "İki üç gün pencereleri açmayalım, dışarı çıkarken maske takalım" dedi. Prof. Dr. Şen toz taşınımından etkilenecek illeri de tek tek saydı.
Mantar ve bakteri taşıyabilir
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var. Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak. Hassas bir konsantrasyonda gelecek.
Çok solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir. Yarın biraz daha fazla olacak toz. Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir. Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir. Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın.
Yarın Konya, Mersin, Niğde civarlarında sağlıksız görünüyor. Cuma günü de devam edecek, cumartesi günü azalıyor. En fazla yarı olacak. Malatya Ağrı'dan tutun, Mersin, Kilis, Mardin civarlarında biraz fazla gözüküyor. İki- üç gün pencereleri açmayalım."